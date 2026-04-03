La Casa Blanca busca un aumento del presupuesto de defensa a US$ 1,5 billones

La Casa Blanca busca obtener aproximadamente US$ 1,5 billones para defensa como parte de la solicitud presupuestaria para el año…

La Casa Blanca busca obtener aproximadamente US$ 1,5 billones para defensa como parte de la solicitud presupuestaria para el año fiscal 2027, una propuesta que elevaría el gasto militar a su punto más alto en la historia moderna en momentos en que Trump libra su guerra contra Irán.

El plan, dado a conocer este viernes, aumentaría el gasto gubernamental en defensa en más de un 40 % en comparación con el año pasado, reforzando su capacidad para adquirir más municiones y ampliar la flota naval de EE.UU., al tiempo que se iniciaría la construcción del sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” (cúpula dorada) proyectado por el presidente Donald Trump.

De los US$ 445.000 millones que la administración desea añadir al presupuesto de defensa, la Casa Blanca propone que US$ 350.000 millones sean aprobados como parte de una legislación próxima que los republicanos planean sacar adelante mediante una maniobra que requiere únicamente una mayoría simple de votos en el Senado.

Estos niveles históricos de gasto en defensa se proponen en un momento en que Estados Unidos se encuentra inmerso en la guerra con Irán, además de otros conflictos latentes en diversas partes del mundo. Asimismo, la propuesta evidencia el escaso interés de la Casa Blanca por redirigir su atención y sus recursos hacia otros ámbitos, a pesar de las reiteradas afirmaciones de Trump de que planea poner fin a los combates en Medio Oriente en cuestión de semanas.

Por el contrario, la propuesta presupuestaria busca recortar el gasto en áreas ajenas a la defensa en un 10 %; un recorte de US$ 73.000 millones que afectaría principalmente a la vivienda, los servicios sociales, la atención sanitaria y otros programas nacionales que el Gobierno ha tildado despectivamente de “woke” (progresistas radicales).

El presupuesto anual de la Casa Blanca constituye una suerte de “lista de deseos” de la administración que rara vez es aprobada en su totalidad por el Congreso, institución que conserva el control sobre el gasto público y que, en el pasado, ha optado con frecuencia por ignorar secciones enteras de los planes presupuestarios presentados por el Ejecutivo.

La propuesta presupuestaria de la Casa Blanca incluye también solicitudes para aumentar el gasto en la aplicación de las leyes de inmigración, inversiones en minerales críticos y el embellecimiento de la ciudad de Washington, áreas a las que Trump dedicó una atención considerable durante su primer año de regreso en el cargo.

The-CNN-Wire

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