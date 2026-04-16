La apuesta de Trump en el bloqueo a Irán que podría decidir la guerra

El cambio de estrategia del presidente Donald Trump, pasando de la guerra cinética a la económica con el bloqueo de…

El cambio de estrategia del presidente Donald Trump, pasando de la guerra cinética a la económica con el bloqueo de los barcos y puertos de Irán, es un intento de poner fin al conflicto sin una nueva ofensiva estadounidense-israelí.

La lógica de la operación es que, si Irán no puede exportar su petróleo e importar productos básicos vitales, sufrirá consecuencias financieras y humanitarias tan devastadoras que no tendrá más remedio que aceptar las condiciones de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Esta podría ser una apuesta acertada. Una economía ya devastada por las sanciones podría sufrir rápidamente una grave escasez de alimentos, hiperinflación y una crisis bancaria.

Sería una solución ingeniosa si Trump respondiera al intento de Irán de estrangular la economía mundial cerrando parcialmente el estrecho de Ormuz con su propia maniobra marítima decisiva.

Sin embargo, las crecientes esperanzas de los funcionarios estadounidenses, las páginas editoriales conservadoras y los analistas de que el bloqueo pueda doblegar a Irán se basan en una suposición que ha desviado repetidamente a Estados Unidos en Medio Oriente.

La estrategia parte de la premisa de que Irán responderá a la presión de una manera que Washington considere lógica.

Sin embargo, la historia reciente sugiere que los adversarios de Estados Unidos —como Iraq, Afganistán, Rusia y Libia— a menudo no actúan de acuerdo con los cálculos occidentales sobre sus propios intereses nacionales.

Se espera que los líderes iraníes ofrezcan concesiones para mitigar las consecuencias extremas del bloqueo.

El plan también insinúa la esperanza, aún no expresada, de que el deterioro de la situación económica pueda desencadenar una nueva disidencia política interna y poner a prueba el control del régimen.

A largo plazo, responde a la evidente necesidad de los líderes iraníes de impulsar el crecimiento económico para reconstruir el país tras la implacable campaña de bombardeos estadounidenses e israelíes.

Pero la idea de que los líderes iraníes vean lo que está en juego de esta manera puede ser una suposición arriesgada.

Según organizaciones de derechos humanos y estimaciones externas, las autoridades revolucionarias ya han demostrado indiferencia ante el sufrimiento de su pueblo con sucesivas represiones políticas que han causado miles de muertos.

La supervivencia del régimen, a pesar de la eliminación de muchos de sus altos dirigentes durante la guerra, evidencia su gran tolerancia al dolor.

Es posible que Estados Unidos esté subestimando nuevamente su capacidad de resistencia en lo que los líderes iraníes perciben como una batalla existencial.

Informes de CNN y otros medios sugieren que Trump creía que la ofensiva estadounidense-israelí pondría fin a la guerra rápidamente, mucho antes de que Irán pudiera tomar medidas como el cierre del estrecho.

Por lo tanto, el resultado del bloqueo estadounidense podría depender del momento en que se produzca.

¿Aumentará la presión sobre Irán y logrará modificar su comportamiento antes de que el bloqueo estadounidense agrave el daño económico mundial ya provocado por el cierre del estrecho por parte de Irán, que ha aniquilado una parte importante del suministro mundial de petróleo y gas natural?

Si no lo hace, el nuevo enfoque de Trump podría convertirse en otra trampa política y agravar las repercusiones de una guerra que ya amenaza las esperanzas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

Al igual que gran parte del liderazgo de Trump en tiempos de guerra, el bloqueo pareció improvisado y mal explicado al pueblo estadounidense. Sin embargo, se trata de una operación militar realista.

La Armada de Estados Unidos cuenta con recursos suficientes en la región y tiene una larga experiencia en la aplicación de bloqueos estadounidenses e internacionales, incluso en la antigua Yugoslavia, Haití y, más recientemente, contra petroleros sancionados en Venezuela antes del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

Un análisis de la Fundación para la Defensa de las Democracias, ampliamente citado en Washington en los últimos días, sostiene que el bloqueo —mantenido por buques estadounidenses fuera del estrecho de Ormuz, con el apoyo de aviones y tropas— puede ser eficaz.

Miad Maleki, investigador principal de FDD, sostiene que el bloqueo podría dañar rápidamente la economía iraní, interrumpir gran parte de su comercio, paralizar sus exportaciones de petróleo y desencadenar inflación y presión cambiaria en cuestión de días.

Irán es especialmente vulnerable a un plan de este tipo, ya que más del 90 % de su comercio anual, valorado en US$ 109.700 millones, transita por el estrecho, según el análisis.

Además, los iraníes podrían verse obligados a detener la producción de petróleo en pocas semanas, al no tener dónde almacenar el producto si no pueden enviarlo por mar.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que el plan comience a reducir las opciones de Irán de una manera que el ataque militar aéreo no pudo lograr.

“En el plano militar, les hemos dado un buen golpe, pero no hemos logrado estrangular su economía. Y por eso creo que piensan que todavía tienen algunas cartas bajo la manga”, declaró el miércoles a Kasie Hunt de CNN el almirante retirado James Stavridis, antiguo comandante supremo aliado de la OTAN.

El bloqueo plantea a Irán un nuevo dilema estratégico. Sus opciones de escalada son arriesgadas, ya que podrían desencadenar la reanudación de los combates y la ruptura del alto el fuego con Estados Unidos e Israel.

Las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica podrían responder al bloqueo de sus puertos reanudando los ataques contra los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

Otra opción sería que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, bloquearan una ruta alternativa para el tráfico de petróleo a través del Mar Rojo. Una medida así asestaría un duro golpe a la economía mundial y, sin duda, ejercería una gran presión política sobre Trump, ya que la guerra amenazaría con descontrolarse.

El bloqueo también supone un riesgo para Estados Unidos. Uno de los objetivos implícitos de la operación es presionar a países extranjeros que compran petróleo iraní, como China e India, para que obliguen a Teherán a retomar las negociaciones.

Sin embargo, si las fuerzas estadounidenses interceptaran un barco chino procedente de Irán, también se arriesgarían a provocar un incidente diplomático semanas antes de la reunión prevista entre Trump y el presidente Xi Jinping en Beijing, un encuentro que el presidente lleva tiempo esperando con impaciencia.

Sin embargo, la Casa Blanca se muestra optimista ante la posibilidad de que el bloqueo conduzca a una nueva ronda de conversaciones con Irán, tras el fracaso de la primera sesión celebrada la semana pasada en Pakistán.

“Nada es oficial hasta que lo escuchen de nosotros aquí en la Casa Blanca”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt a los periodistas el miércoles. “Pero somos optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo”.

Muchos estadounidenses anhelan la paz. Pero también es cierto que, durante semanas, la administración ha presentado a Irán como un país desesperado por llegar a un acuerdo, en contra de toda la evidencia disponible.

Hasta ahora, la mitología del presidente sobre el arte de la negociación, que parte de la premisa de que toda crisis es una oportunidad para un acuerdo, ha parecido superficial ante los problemas geopolíticos más complejos del mundo.

En sus relaciones con Ucrania, Corea del Norte e Irán, la administración a menudo ha ofrecido la zanahoria del enriquecimiento económico y no ha sabido apreciar las motivaciones culturales, históricas y nacionalistas de sus adversarios.

El fin de semana pasado quedó claro en Pakistán que las posturas de Estados Unidos e Irán eran irreconciliables.

Washington quiere impedir que Irán llegue a tener una bomba nuclear, restringir su capacidad misilística y poner fin a su apoyo a grupos como Hezbollah y Hamas. Irán exige una compensación por la guerra y luchará por conservar sus arsenales de misiles y, al menos, el derecho teórico a enriquecer uranio.

Pero entre la niebla de la guerra, ya se vislumbran los posibles contornos de un acuerdo. Un funcionario estadounidense declaró a CNN que Washington ofreció un acuerdo que suspendería el enriquecimiento de uranio durante 20 años. Irán quería cinco. Quizás exista un punto intermedio.

Para lograr una paz exitosa, es necesario que cada parte trabaje para crear un espacio de oportunidad común donde los intereses y objetivos se satisfagan y se presenten ante diversos públicos en cada país como un triunfo.

Esto probablemente llevará muchos meses, incluyendo intensos debates sobre asuntos complejos como la física nuclear y la ciencia del enriquecimiento de uranio. Requerirá que la administración demuestre profundidad, sutileza y paciencia, cualidades que hasta ahora le han faltado a su diplomacia.

Por lo tanto, la pregunta más importante sobre el nuevo bloqueo de Trump a Irán quizás no sea qué sucederá si fracasa, sino qué ocurrirá si funciona.

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