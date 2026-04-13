Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de Coachella en pareja

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau asistieron como público al primer fin de semana…

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau asistieron como público al primer fin de semana del Coachella 2026. La pareja se dejó ver entre los asistentes y no perdió oportunidad de demostrar su cariño en varias ocasiones.

Incluso, la propia Perry compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que recapituló su experiencia en el famoso festival musical. El post incluyó imágenes en las que aparece tomada de la mano de Trudeau, bailando con él e incluso un video en el que se abrazan mientras disfrutan de algunos de los actos principales, como la presentación de Justin Bieber.

La relación entre Perry y Trudeau se remonta a mediados de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal, Canadá, durante una de las paradas de la gira “The Lifetimes Tour” de la cantante. Las imágenes de aquel encuentro desataron rumores de una posible relación. Para octubre de ese mismo año, y tras varias salidas en pareja, la opinión pública comenzó a dar por hecho el vínculo entre el político y la artista.

Finalmente, en diciembre, ambos compartieron imágenes juntos en un carrusel de Instagram, lo que fue interpretado como la confirmación oficial de su relación.

Trudeau anunció su separación de su exesposa, Sophie Grégoire Trudeau, con quien tiene tres hijos, en agosto de 2023. Por su parte, Perry confirmó su ruptura con el actor Orlando Bloom, con quien tiene una hija en común, en julio de 2025.

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