Karol G posa para Playboy y habla del amor, la libertad y su próximo show en Coachella

Así como Bad Bunny vivió recientemente momentos de gloria, primero en la entrega del premio Grammy y luego como el…

Así como Bad Bunny vivió recientemente momentos de gloria, primero en la entrega del premio Grammy y luego como el invitado especial al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, ahora su colega Karol G se prepara para ser el centro de atención, por lo menos por dos semanas.

Este martes, la revista Playboy develó su portada de primavera dedicada a Karol G y que tituló “Mujer en la cima”.

La cantante habló en la entrevista sobre su presentación de este fin de semana (y el siguiente) en el festival de Coachella y si usará esa plataforma para abordar temas políticos. Karol G reveló que le han aconsejado que evite hablar de inmigración, especialmente sobre ICE. “La gente te dirá: ‘Es mejor que no lo hagas’. ¿Por qué? Porque si dices algo, quizá al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te vamos a quitar la visa’. Te conviertes en carnada, porque algunas personas quieren demostrar su poder”, dijo.

Sobre su aparición en la publicación, explicó: “¿Por qué quiero hacer esto? Pues porque quiero. Porque crecí inspirada en lo bellas que lucían las mujeres en la revista y ahora yo tengo la oportunidad de ser así de hermosa, sexy, mamasota”, dijo, mientras en un video que acompaña este lanzamiento se refería a la sensación de libertad que le brindó esta experiencia.

Aunque justifica que el cuerpo de una mujer pueda convertirse en arte –y en este caso como modelo–, la cantante y también actriz colombiana confesó que la decisión de posar para Playboy ocurrió luego de consultarlo con una paisana suya, la actriz Sofía Vergara, con la que además trabajó en la serie “Griselda” (2024).

“La llamé (a Sofía) y le dije: ‘Si me dices que no lo haga, no lo haré’. (Y me respondió) ‘Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegas a esta edad, te vas a decir: ¡Mi**da! ¿por qué no posé en ese momento? ¡Debí haber posado más en tanga! Pero una cosa: no enseñes tu…’”, confesó Karol G a Playboy. “Ella también me dijo: ‘Este momento tendrá un motivo. ¿Cuál será tu motivo?’”.

En este artículo de portada, Karol G también habló del tema amoroso. “Estoy soltera y para ser sincera, siempre he pensado que los momentos de mayor evolución ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte toda a las relaciones, hasta un punto donde puedes llegar a perderte”. Karol G fue pareja por un par de años del cantante Feid.

“Creo que tienes que trabajar mucho en ti mismo para que la relación pueda funcionar. También tienes que hacer la tarea para que puedas salir de ahí cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al comienzo me sentí como: ‘Guau. Aquí estoy de nuevo’. Pero luego lo vi como: ‘Guau. Qué hermoso haber tenido el coraje de decir que ya no quería estar allí’”, admitió la artista.

Donde sí va a tener que estar en cuestión de días, es en el escenario más grande del popular festival de música de Coachella, en el desierto del sur de California, donde este año hace historia como la primera latina en ser la artista principal de este encuentro.

Karol G se presentará los domingos 12 y 19 de abril ante los miles de asistentes que durante dos fines de semana también disfrutarán de otras estrellas musicales como Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Addison Rae.

“Pensé que esta sería mi consagración, pero, de hecho, siento que es el comienzo. Esta es la primera vez en mi vida que siento que me veré como el artista del mismo calibre del escenario que voy a pisar”, señaló a Playboy.

La cantante Karol G, cuyas canciones “Única” y “Coleccionando heridas” –en colaboración con otros artistas– ocupan los listados de la revista Billboard, sorprenderá seguramente con una espectacular puesta en escena como lo hizo en su pasada gira.

Lo que aún no sabemos, a ciencia cierta, es qué tan política será desde ese escenario, cuando colegas suyos han aprovechado oportunidades como esta para pronunciarse frente a temas de debate nacional e internacional.

“No solo quiero decir ‘Fuera ICE’ y que nada surja de ello… Quizá voy a ser más fuerte que eso. Solo quiero representar a mi comunidad. Pero lo que te estoy diciendo es que, como ser humano, quiero que eso signifique más. No estoy diciendo que no lo voy a hacer; lo que estoy diciendo es que lo haría y lo haría con el alma. Pero me quiero sentar y entender, en mi cabeza, ‘esto es lo que eso significa’”, explicó la artista que, sin llegar a Coachella, ya genera gran expectativa.

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