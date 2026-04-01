Jueces retrasan los juicios estatal y federal de Luigi Mangione

La jueza del estado de Nueva York que supervisa el caso por homicidio de Luigi Mangione retrasó el miércoles el…

La jueza del estado de Nueva York que supervisa el caso por homicidio de Luigi Mangione retrasó el miércoles el inicio de su juicio, horas después de que una jueza federal de distrito de EE.UU. hiciera lo mismo en el proceso paralelo que se desarrolla en un tribunal federal, reintroduciendo un conflicto de calendario entre ambos casos.

Mangione, el acusado de 27 años de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, enfrenta procesos paralelos en tribunales estatales y federales. Sus abogados defensores han expresado preocupación por prepararse para dos juicios simultáneamente.

El juicio estatal estaba programado para comenzar el 8 de junio, aproximadamente cuando los posibles jurados estarían completando cuestionarios para el juicio federal, que estaba previsto para comenzar en el otoño.

El miércoles por la mañana, la jueza federal de distrito Margaret Garnett aplazó el proceso de selección del jurado federal para principios de septiembre para evitar que los posibles jurados se vieran influenciados por el juicio estatal en curso. Los posibles jurados estarían respondiendo cuestionarios mientras “hay una enorme concentración de prensa y mucha atención sobre el juicio estatal, que está en curso a solo dos cuadras de aquí”, afirmó.

Horas después, el juez del estado de Nueva York Gregory Carro emitió una orden de dos párrafos en la que indicó que el juicio estatal ahora comenzará el 8 de septiembre, un aplazamiento que plantea el mismo conflicto que la jueza federal intentó resolver más temprano ese día.

Los casos se derivan del homicidio de Thompson en diciembre de 2024, quien recibió un disparo en una acera de Midtown Manhattan, afuera de un hotel donde tenía previsto asistir a una conferencia anual de inversionistas. El arresto de Mangione cinco días después en un restaurante McDonald’s en Altoona, Pensilvania, puso fin a una búsqueda multiestatal.

Mangione se declaró inocente de todos los cargos en ambos casos: dos cargos de acoso en el caso federal, homicidio intencional sin premeditación y otros ocho cargos en el caso estatal. Si es declarado culpable de los cargos más graves, Mangione podría enfrentar hasta cadena perpetua.

Los abogados defensores de Mangione habían pedido a Garnett retrasar el juicio federal hasta enero de 2027, diciendo que les preocupaba prepararse para el juicio mientras, al mismo tiempo, defendían a su cliente en el tribunal estatal.

“De manera realista, el abogado defensor no puede estar defendiendo al Sr. Mangione en el tribunal estatal por cargos de homicidio intencional sin premeditación que conllevan una pena máxima de veinticinco años a cadena perpetua y, al mismo tiempo, también revisando 800 cuestionarios para un caso federal que conlleva una pena máxima de cadena perpetua”, escribió la abogada defensora Karen Friedman Agnifilo en una carta de marzo dirigida a Garnett.

En una audiencia el miércoles por la mañana, Garnett rechazó mover el juicio federal al próximo año y, en cambio, modificó ligeramente las fechas: aplazó el inicio de la selección del jurado al 5 de octubre, cuatro semanas después de lo que se había programado inicialmente y aproximadamente un mes después de que ahora está previsto que comience el juicio estatal de Mangione. Los alegatos iniciales en el caso federal ahora están programados para el 26 de octubre o el 2 de noviembre, dijo Garnett.

“Soy escéptica sobre trasladar el juicio por completo a 2027 cuando el juicio estatal no ha sido aplazado, y creo que es un poco la cola moviendo al perro”, dijo. “No tengo ningún control sobre el calendario del estado”.

El fiscal Dominic Gentile, quien argumentó en contra de un aplazamiento, dijo el miércoles que el público tiene derecho a un juicio rápido.

“A Su Señoría solo le basta mirar por la ventana para ver a las personas que siguen a este acusado y creen que lo que hizo estuvo bien”, dijo en la audiencia, en referencia a quienes apoyan a Mangione con base en su propia ira y resentimiento hacia el sistema de salud estadounidense.

“Este caso está listo para avanzar”, agregó.

Gentile sugirió que la defensa buscaba un aplazamiento en parte porque el bufete representa a otro cliente de alto perfil, Harvey Weinstein, quien enfrenta un nuevo juicio por un presunto delito sexual en un tribunal del estado de Nueva York a finales de este mes.

La defensa, sin embargo, dijo que eso no influyó en su decisión de pedir el aplazamiento.

“Eso no es un factor en absoluto”, le dijo Friedman Agnifilo a la jueza.

Garnett desestimó el asunto, diciendo que otros casos no le preocupan.

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