Iraq elimina a Bolivia del Mundial y regresa al torneo después de 40 años

La selección de Iraq se quedó este martes con el último cupo disponible para el Mundial 2026 y volverá a…

La selección de Iraq se quedó este martes con el último cupo disponible para el Mundial 2026 y volverá a las Copas del Mundo luego de 40 años tras ganarle por 2-1 a la de Bolivia en el último partido de la repesca intercontinental disputado en el Estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey.

Los iraquíes integrarán el grupo I de la cita norteamericana junto a Francia, Senegal y Noruega.

Los dirigidos por el australiano Graham Arnold debutarán el 16 de junio contra Noruega en el Gillette Stadium de Foxborough (EE.UU.), enfrentarán a Francia el 22 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y cerrarán la fase de grupos cuatro días después contra Senegal en el BMO Field de Toronto (Canadá).

La única aventura mundialista de Iraq se remonta a México 1986, donde no pasaron de una fase de grupos en la que se midieron con el local, Paraguay y Bélgica.

Los tantos del equipo asiático fueron anotados por Ali Al Hamadi en el minuto 10 y Aymen Hussein en el 53.

Para los bolivianos, orientados desde el banquillo por Óscar Villegas y que no pudieron concretar su ilusión de volver a Mundiales luego de 32 años de ausencia, había empatado provisionalmente Moisés Paniagua en el minuto 38.

The-CNN-Wire

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