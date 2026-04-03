¿Impactado por la gasolina a US$ 4 en Estados Unidos? Imagina pagar US$ 15 como en esta ciudad

Si pensabas que pagar US$ 4 por la gasolina era algo grave, piensa en este centro financiero internacional que actualmente…

Si pensabas que pagar US$ 4 por la gasolina era algo grave, piensa en este centro financiero internacional que actualmente registra los precios de combustible más altos del mundo.

Mientras que los precios promedio de la gasolina en todo Estados Unidos alcanzan un récord desde 2022, los residentes de Hong Kong se enfrentan al petróleo más costoso del planeta: alrededor de US$ 15,6 por galón (3,78 litros).

Incluso antes de que el presidente Donald Trump lanzara una guerra contra Irán —sumiendo al mundo en una crisis energética histórica—, esta ciudad china semiautónoma ya había enfrentado sistemáticamente los precios de gasolina más elevados del mundo, según datos de GlobalPetrolPrices.com, un sitio web de seguimiento de precios energéticos.

El conflicto que involucra a los estados del Golfo productores de petróleo, sumado al cierre efectivo de una ruta marítima crítica para el transporte de crudo y gas en el estrecho de Ormuz, ha provocado un repunte global en los precios del petróleo durante el último mes. Esta situación resulta particularmente pesada para Hong Kong y otras economías asiáticas que dependen en gran medida de la energía proveniente de Medio Oriente y transportada a través de dicho estrecho.

Si bien los propietarios de vehículos particulares representan apenas el 8,4 % de los 7,5 millones de habitantes de la ciudad —según datos calculados por el Departamento de Transporte de Hong Kong—, los economistas advierten que los precios desorbitados de la gasolina podrían avivar la inflación e incrementar los costos logísticos, efectos que terminarán repercutiendo en otros sectores de la economía.

El jefe del gobierno local, John Lee, expresó el mes pasado su inquietud ante el alza de los precios del petróleo y se comprometió a monitorear de cerca sus fluctuaciones. Por el momento, el suministro energético de la ciudad se mantiene asegurado, dado que Hong Kong obtiene cerca del 80 % de sus productos petrolíferos de la China continental, según informó el propio gobierno de la ciudad.

“Gracias a la ventaja de contar con el firme respaldo de la patria, Hong Kong ha logrado mantener un suministro energético estable en un contexto de escasez de energía que afecta a numerosas regiones y ciudades de todo el mundo”, señaló un comunicado de prensa gubernamental emitido el miércoles.

En los últimos días, diversos medios locales han informado que un número creciente de propietarios de automóviles está optando por repostar en la China continental, donde el precio de la gasolina puede llegar a ser una tercera parte de su costo en Hong Kong.

Incluso aplicando los descuentos para socios, repostar en Hong Kong le resulta un 15 % más costoso que antes del conflicto a Jason Kan, un consultor comercial independiente de la ciudad que conduce un vehículo compacto de cinco puertas. “Un aumento del 15 % supone, sin duda, un impacto considerable, ya que los precios del combustible en Hong Kong parten de una base de por sí muy elevada, representando una proporción relativamente grande de los ingresos del residente promedio de Hong Kong, especialmente en comparación con Taiwán y Japón”, afirmó.

Kan añadió que los elevados precios han supuesto un incentivo adicional para que los hongkoneses viajen a ciudades de la China continental —como la vecina Shenzhen—, que han atraído en los últimos años a un número creciente de visitantes de Hong Kong gracias a unos costos de alimentación y compras en general más asequibles.

“Esto podría afectar significativamente la economía de Hong Kong”, señaló.

Liu, un repartidor de comida a domicilio de la ciudad —quien prefirió identificarse únicamente por su apellido—, lamentó también el vertiginoso encarecimiento de los precios, situación que ha hecho que su labor diaria en motocicleta resulte menos rentable.

“El costo del combustible para realizar un reparto ha subido, pero la remuneración no”, comentó.

Los precios desorbitados de la gasolina —sumados a unas tarifas de estacionamiento astronómicas y a unos elevados impuestos de matriculación— hacen que la tasa de propiedad de automóviles en Hong Kong sea una de las más bajas entre las grandes metrópolis mundiales y las economías desarrolladas. La ciudad cuenta, además, con una extensa red de transporte público de gran calidad.

Los analistas han atribuido el elevado precio de la gasolina de Hong Kong a los elevados impuestos sobre los combustibles y al costo de los terrenos.

The-CNN-Wire

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