Viktor Orbán concede la derrota electoral tras 16 años en el poder en Hungría; Péter Magyar promete ser aliado de Europa

El primer ministro de Hungría Viktor Orbán concedió la derrota en las elecciones parlamentarias de Hungría, poniendo fin a sus…

El primer ministro de Hungría Viktor Orbán concedió la derrota en las elecciones parlamentarias de Hungría, poniendo fin a sus 16 años en el poder.

En un discurso en la sede de su partido Fidesz, Orbán dijo que la derrota es dolorosa, pero que el resultado fue claro. Dijo que había felicitado a Péter Magyar, líder del partido opositor Tisza y exmiembro del partido gobernante Fidesz, por su victoria.

Las urnas cerraron este domingo en Hungría tras una reñida elección parlamentaria marcada por la mayor participación desde la caída del comunismo en el país.

Con casi el 90 % de los votos contabilizados, según el Centro de Información Electoral de Hungría, el partido Tisza de Peter Magyar se encamina a asegurar una supermayoría en el parlamento húngaro.

Es probable que Tisza controle más de dos tercios de los 199 escaños del parlamento de Hungría, lo que le dará el poder de enmendar la Constitución de Hungría.

Muchos en Hungría y en Europa esperan que el nuevo gobierno revierta algunos de los cambios realizados por Viktor Orbán.

Orbán utilizó una supermayoría para consolidar el poder, debilitar la independencia de los tribunales del país, cambiar el sistema electoral y restringir los derechos de algunas minorías.

Aunque Hungría no suele estar en el centro de la atención mundial por su tamaño, bajo el liderazgo de Orbán ha tenido una influencia mayor a la habitual en Europa. Orbán ha aprovechado la membresía de Hungría en la Unión Europea y la OTAN para retrasar decisiones y presionar cambios en políticas del bloque.

El hombre que ahora casi con certeza está listo para convertirse en el próximo primer ministro de Hungría les dijo a sus simpatizantes, en un mitin de victoria el domingo por la noche, que “juntos reemplazamos el régimen de Orbán, juntos liberamos a Hungría. Recuperamos nuestro país”.

Ante grandes multitudes en Budapest, Magyar, líder del partido Tisza, dijo que la victoria fue tan amplia que era “visible desde la luna y desde cada ventana en Hungría”.

“Nunca en la historia de la Hungría democrática tanta gente había votado, y ningún otro partido había recibido jamás un mandato tan grande”, dijo Magyar, y agregó que su partido asegurará una supermayoría de más de dos tercios de los escaños en el parlamento.

Maguyr agradeció a sus votantes, de los que dijo que fueron 3,3 millones, la cifra más alta que cualquier partido húngaro haya recibido jamás.

Péter Magyar le prometió esta noche a la multitud en Budapest que volverá a encaminar a Hungría hacia la Unión Europea tras años de tensión entre la UE y el Gobierno saliente de Orbán.

“Los húngaros dijeron ‘sí’ a Europa”, dijo Magyar, al afirmar que su nuevo Gobierno reintegrará a Hungría en el sistema judicial de la Unión Europea.

“Hungría volverá a ser un aliado muy fuerte de la Unión Europea y de la OTAN”, afirmó Magyar.

El líder de Tisza les dijo a sus simpatizantes que planea viajar primero a Polonia como primer ministro, luego a Viena y, finalmente, a Bruselas, donde se reúne el Parlamento Europeo.

“Hungría ha estado en Europa durante 1.000 años y va a quedarse allí”, dijo Magyar.

Los simpatizantes de Magyar, algunos de los cuales agitaban banderas europeas junto al tricolor húngaro, estaban eufóricos.

“Tenemos que volver a Europa”, dijo András Petöcz, un escritor y poeta de 67 años.

“Es muy importante para nosotros y para Europa”. Dijo que le disgustaba la estrecha relación de Viktor Orbán con el presidente de Rusia Vladimir Putin.

“Fue una sensación muy mala que el viejo primer ministro, no entendíamos por qué estableció un contacto tan estrecho con Moscú, con Rusia, con Putin”, agregó Petöcz. “No entendía su política. No me gustaba”.

“Es una nueva vida para Hungría”, dijo. “Y para Europa también”.

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