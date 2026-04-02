“Hay un nuevo sheriff en la ciudad”: así quedó la conferencia de Miami sobre la “Doctrina Donroe” de Trump

En el Foro de Seguridad de Miami, estábamos viviendo “tiempos históricos y proféticos”. “Dios ha ungido al presidente Donald Trump…

En el Foro de Seguridad de Miami, estábamos viviendo “tiempos históricos y proféticos”.

“Dios ha ungido al presidente Donald Trump como un Ciro de nuestros tiempos”, declaró el pastor Mario Bramnick, refiriéndose al antiguo rey de Persia.

Analistas de grupos de expertos, políticos latinoamericanos, funcionarios del estamento de defensa estadounidense y al menos un periodista observaron cómo Bramnick recorría el escenario del Gran Salón de Baile Donald J. Trump en el Trump National Doral, un extenso complejo de golf situado a 12 km del aeropuerto y a 28 km de los Everglades.

Durante dos días y medio en Miami, nos reunimos para analizar el giro de la política exterior de Trump hacia el hemisferio occidental: la llamada “Doctrina Donroe”, un juego de palabras con la Doctrina Monroe del siglo XIX, cuyo objetivo era mantener a las naciones europeas fuera de América.

Se trataba de un nuevo foro que la Fundación Heritage, un influyente grupo de expertos conservador, espera que se convierta en un evento anual.

Había mucho de qué hablar. Lo que la Casa Blanca denomina la “restauración de la preeminencia estadounidense” en América Latina ha conllevado, en tan solo unos meses, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, un bloqueo petrolero a Cuba, numerosos ataques letales contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, y la designación de los cárteles de la droga como grupos terroristas.

Según la Casa Blanca, ha sido un “éxito rotundo” que ha “fortalecido nuestras relaciones en nuestro propio entorno” y ha hecho que “toda la región sea más segura”.

Bramnick comparó favorablemente las tácticas de Trump con las empleadas por los expresidentes Joe Biden y Barack Obama.

Según Bramnick, bajo las administraciones de Biden y Obama, “vimos en Estados Unidos y Latinoamérica redes progresistas de izquierda que intentaban controlar la política exterior y dirigir a América y Latinoamérica hacia el globalismo, el comunismo y una agenda anticristiana”.

“Pero sin duda, hay un nuevo sheriff en la ciudad”, añadió. “Y las cosas están cambiando”.

El nuevo sheriff es, por supuesto, el hombre cuyo nombre figura junto a la puerta del salón de baile.

En el vestíbulo engalanado con banderas, a la entrada del salón de baile, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, conversaba amistosamente con los demás asistentes, rodeado de un séquito de ayudantes con uniforme militar.

Su presencia como invitado fue sorprendente, dado a que Estados Unidos ha sancionado al presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, por supuestamente permitir que “florezcan los cárteles de la droga”.

Las sanciones son paralelas a los esfuerzos de Trump por aplicar las herramientas y la retórica de la Guerra Global contra el Terrorismo contra los cárteles de la droga, designando a algunos como grupos terroristas al inicio de su segundo mandato.

La conferencia incluso comenzó con un panel de discusión sobre “la necesidad imperiosa de reconocer a los cárteles de la droga como grupos terroristas”.

“Uno de los temas de esta conferencia son nuestros aliados, y los supuestos aliados, que dicen que van a hacer ciertas cosas; queremos apoyarlos en ello”, declaró Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage, refiriéndose a la invitación extendida a Colombia.

La crítica implícita —que Colombia no está haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico— es en parte la razón por la que Sánchez decidió asistir. Sentado en el patio entre la casa club principal y el salón de baile, Sánchez explicó que la razón por la que Colombia está aquí es “porque somos una pieza esencial del rompecabezas”.

“Si el problema es global, es necesario mantener nuestras relaciones. Los crímenes internacionales no reconocen fronteras”, afirmó.

Algunos de los otros invitados colombianos no estaban contentos con la presencia de Sánchez. Un grupo de ellos se burló durante el almuerzo de que Sánchez dedicara dos días a visitar Miami cuando había mucho que hacer en Colombia.

Un gobernador local había etiquetado a Sánchez en una publicación en X el día anterior, exigiendo que el Ministerio de Defensa tomara medidas contra el vandalismo supuestamente causado por activistas antimineros.

“¿Dos días completos en este foro?”, exclamó incrédula María José Bernal, economista y lobista empresarial. “Sé que es importantísimo, ¿pero dos días? Un ministro de Defensa de nuestro país, lejos de nuestro país…”.

Sánchez estaba sentado a unas mesas de distancia y no parecía estar ocupado con ninguna entrevista. Cuando se le preguntó si le había expresado sus preocupaciones, Bernal dudó.

—Bueno —dijo Bernal—, lo publiqué en Twitter.

Me acerqué a Sánchez después del almuerzo para preguntarle qué opinaba de las críticas de Bernal.

“No podemos satisfacer al 100 % de la gente”, contestó Sánchez.

Sánchez fue uno de los pocos representantes de un gobierno de izquierda que intervinieron en el foro. Muchos de los oradores gubernamentales provenían de administraciones conservadoras afines a la Casa Blanca o de partidos de oposición latinoamericanos que admiran a Trump.

Paulo Bilynskyj, diputado barbudo de la cámara baja del Congreso brasileño, pertenecía a este último grupo. Es miembro del mismo partido que el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, a menudo comparado con Trump por su estilo combativo, su ideología de extrema derecha y su fallido intento de mantenerse en el poder tras perder las elecciones nacionales.

Durante el almuerzo, Bilynskyj se sentó con un pequeño grupo de legisladores, funcionarios e influyentes brasileños de derecha, todos ellos opositores al Gobierno de izquierda del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Sencillamente no entiendo por qué no tenemos más funcionarios brasileños”, declaró Bilynskyj refiriéndose a los asistentes a la conferencia. “Sería muy importante”.

Bilynskyj, un expolicía de São Paulo, argumentó en la sesión matutina que Estados Unidos debería proporcionar a las fuerzas del orden brasileñas equipo de estilo militar y apoyo aéreo para combatir el crimen organizado.

“Biden fue muy destructivo”, manifestó después, mientras cortaba un filete del bufé. “Financió todo tipo de proyectos indeseables en Brasil. Eso me enfurece y me llena de resentimiento”.

La era Biden también coincidió con otro momento doloroso para Bilynskyj: la victoria electoral de Lula en 2022.

La votación y sus consecuencias —que incluyeron disturbios al estilo del 6 de enero en el complejo gubernamental de la capital, Brasilia— culminaron con la condena de Bolsonaro a más de 27 años de prisión, declarado culpable, junto con otros numerosos funcionarios, de conspirar para dar un autogolpe. (Debido a problemas de salud, Bolsonaro cumple temporalmente parte de su condena bajo arresto domiciliario).

“Cuando me postulé al Congreso, pensé que Bolsonaro iba a ser presidente y que podría trabajar con él para lograr un Brasil mejor”, indicó Bilynskyj. “Cuando Lula fue elegido —lo cual fue un fraude— toda mi visión de futuro se desmoronó”.

Algunos de los acusados ​​junto a Bolsonaro estuvieron presentes en el foro. El exjefe de inteligencia de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ahora exiliado en Miami, fue condenado a 16 años de prisión por su presunta participación en el golpe de Estado.

Ramagem transmitió en directo desde la mesa con un influyente personaje de derecha al que Bilynskyj se refirió simplemente como “el señor Gums”.

Aunque su héroe está en prisión, los brasileños mantenían la esperanza. Bilynskyj cree fervientemente que Flávio, hijo de Bolsonaro, ganará las próximas elecciones en octubre y arreglará todo.

Bolsonaro estuvo en la misma clase de la escuela militar que el padre de Bilynskyj, explicó.

“Hablar con mi padre y hablar con Jair es como hablar con la misma persona”, afirmó Bilynskyj. “Lo entiendo igual que entiendo a mi padre”.

El otro legislador que almorzaba con Bilynskyj también era partidario de Bolsonaro, aunque también estaba interesado en explorar formas de Gobierno más antiguas.

El tatarabuelo de Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Pedro II, cuyo reinado terminó en 1889, fue el último emperador de Brasil. Luiz Philippe ensalzó las virtudes del imperio mientras disfrutaba de un plato de camarones con arroz.

“La monarquía es un sistema mucho mejor”, declaró Luiz Philippe. “No hay duda al respecto. Ninguna duda”.

Tanto Bilynskyj como Luiz Philippe esperan con interés la próxima película biográfica de Jair Bolsonaro, “Dark Horse”, protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel. Bilynskyj se mostró decepcionado de que yo no hubiera visto la interpretación de Caviezel como Jesús en “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson.

—¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Jugando a Pokémon? —preguntó—. ¿Qué religión profesas? Cuando le dije que era judía, sonrió ampliamente y me puso una mano en el hombro. —Vale, te equivocas.

Miami es el lugar idóneo para una conferencia sobre Latinoamérica. El español es el idioma predominante dentro y fuera del Trump National Doral. Y dado que es la ciudad con mayor presencia cubana en Estados Unidos, era lógico que las conversaciones giraran en torno a la vieja patria.

Dos días antes del inicio de la conferencia, la red eléctrica nacional de Cuba colapsó en medio del bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos a la isla, que comenzó después de que Estados Unidos cortara el flujo de petróleo desde Venezuela tras la captura de Maduro.

El impacto de la escasez ha sido devastador: montones de basura en las aceras de La Habana, hospitales que limitan sus servicios, menos alimentos en los mercados y escasas protestas públicas. Mientras tanto, Trump ha insinuado que está pensando en “tomar” Cuba, país que ha estado enfrentado a Estados Unidos desde su revolución comunista en 1959.

“He visto muchas expectativas de que se produzcan cambios reales en Cuba, algo que personalmente no he sentido en ningún momento de las últimas dos décadas”, comentó Andrés Martínez-Fernández, experto en América Latina de la Fundación Heritage y organizador principal de la conferencia.

“Hay indicios bastante claros de que esto no será un tema pasajero en la agenda de Estados Unidos”, añadió. “Creo que las condiciones sobre el terreno también son más receptivas a ese tipo de cambio”.

Si se analizara la larga historia de la relación de Estados Unidos con América Latina, desde los salones de Moctezuma hasta las celdas de la CECOT, ¿cuál fue el período más exitoso? ¿Qué época debería Estados Unidos esforzarse por emular al volver a centrar su atención en el hemisferio occidental?

“Sin duda, el siglo XIX”, afirmó Luiz Phillippe. En aquella época, Latinoamérica y Estados Unidos tenían “los mismos enemigos, que eran el Imperio Británico y el Imperio Francés”.

“Creo que Estados Unidos veía la región como un lugar amigo, como una extensión de los mismos valores o de la misma historia compartida”, teorizó.

Era una opinión extendida en Miami. Al fin y al cabo, la “Doctrina Donroe” se inspira en la Doctrina Monroe, con Estados Unidos como guardián de la entrada al hemisferio occidental, rechazando a los intrusos europeos.

Kevin Roberts, presidente de Heritage, cree que esta es la edad de oro de Estados Unidos en América.

“Creo que es ahora mismo”, aseguró Roberts, pero si tuviera que elegir un momento histórico, se decantaría por las administraciones consecutivas de los presidentes William McKinley y Teddy Roosevelt, una época que describió como “el apogeo de la Doctrina Monroe”.

La administración Trump sin duda admira también la época de McKinley y Roosevelt. El otro nombre para la “Doctrina Donroe” es el “Corolario Trump”, que a su vez hace referencia al “Corolario Roosevelt”, en el que Roosevelt esbozó cómo Estados Unidos podría actuar como una “potencia policial internacional” en el hemisferio occidental.

Ese período incluyó, en particular, las “Guerras del Banano”, durante las cuales Estados Unidos lanzó numerosas intervenciones militares en Centroamérica y el Caribe en defensa de los intereses agrícolas estadounidenses, lo que inspiró a O. Henry a acuñar el término “República Bananera”.

No fue perfecto, admitió Roberts.

Según explicó Roberts, Trump está “señalando algo de un nivel superior, a nivel macro, que es la perspectiva estadounidense como Estado-nación que va a prestar atención primero a su hemisferio”.

Al preguntárseles sobre su período favorito de la relación de Estados Unidos con América Latina, otros asistentes a la conferencia señalaron al presidente Ronald Reagan, cuya administración invadió la pequeña isla caribeña de Granada para derrocar a un Gobierno militar de izquierda, y armó a milicias de derecha en Nicaragua utilizando las ganancias de la venta ilegal de armas a Irán.

“Hubo mucha cooperación entre Estados Unidos y Honduras durante el período de Reagan”, afirmó el recién elegido legislador hondureño Oswaldo Ramos Aguilar. “Todas las instituciones de Honduras tenían una contraparte en Estados Unidos y la comunicación era fluida, por lo que creo que Honduras prosperó durante esos años”.

Como para resumir las opiniones de todos sobre el tema, más tarde ese mismo día, un funcionario de la administración Trump subió al escenario del foro y sugirió que miráramos aún más atrás en el tiempo en busca de inspiración para el futuro de las Américas.

“Estamos retrocediendo cientos de años”, declaró el subsecretario de Defensa Joseph Humire. “El presidente Reagan hizo grandes cosas para contener el comunismo en Centroamérica. Pero estamos yendo mucho más allá”.

En lo que respecta al papel de Estados Unidos en el hemisferio occidental, Humire tiene una frase personal: “Volvemos a 1815”.

“¿Qué pasó en 1815?”, preguntó Humire. “Hubo un secretario de guerra que dijo: ‘¿Saben qué? Sé que el Ejército Continental quiere avanzar hacia el norte, pero debemos preocuparnos por lo que está sucediendo en el sur y el oeste’”.

Humire explicó que se refería a la Batalla de Nueva Orleans, la victoria final de Estados Unidos contra los británicos en la Guerra de 1812. El secretario de guerra era James Monroe, quien posteriormente formularía lo que se conocería como la Doctrina Monroe.

“No nos olvidamos de esta parte del mundo”, dijo Humire. “Abril va a ser un mes divertido. ¡Prepárense!”

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.