¿Hacía Sean “Diddy” Combs porno amateur? Los abogados dicen que sí al apelar la condena por cargos de prostitución

Los abogados de Sean “Diddy” Combs esperan convencer a un tribunal federal de apelaciones de que libere al rapero de…

Los abogados de Sean “Diddy” Combs esperan convencer a un tribunal federal de apelaciones de que libere al rapero de prisión de inmediato y anule su condena por cargos relacionados con la prostitución, argumentando que participaba en voyeurismo y pornografía amateur; conducta que, según ellos, está protegida por la Primera Enmienda.

Se espera también que los abogados de Combs, que comparecerán este jueves ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, argumenten que el juez federal de distrito Arun Subramanian consideró “ilegalmente”, al calcular la sentencia, conductas por las que Combs fue absuelto.

“El tribunal de distrito se negó a hacer valer el veredicto del jurado”, escribieron los abogados de Combs en una presentación judicial de diciembre.

El fundador de Bad Boy Records fue declarado culpable el pasado julio de dos cargos de transporte con fines de prostitución, en violación de la Ley Mann, por organizar viajes para escorts con el fin de que realizaran actos sexuales con sus entonces novias, Cassie Ventura, y una mujer que testificó bajo el seudónimo de “Jane”.

Combs fue absuelto de cargos más graves, incluidos conspiración para cometer crimen organizado (racketeering) y trata sexual, tras un juicio de ocho semanas. Los fiscales alegaron que Combs coaccionó a las dos mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con escorts masculinos, a menudo suministrándoles drogas para mantenerlas durante varios días. Las maratónicas sesiones sexuales —que con frecuencia eran filmadas— se conocían como “Freak Offs” y “noches de hotel”.

Combs fue condenado en octubre a 50 meses de prisión. Ha permanecido bajo custodia federal desde su arresto en septiembre de 2024.

Sus abogados argumentaron que debería ser puesto en libertad porque los acusados condenados por delitos similares relacionados con la prostitución suelen recibir sentencias de 15 meses. También están pidiendo al tribunal de apelaciones que absuelva a Combs de los cargos relacionados con la prostitución o que devuelva el caso a Subramanian para una nueva sentencia. Los fiscales están pidiendo a los jueces que confirmen la condena y la sentencia.

Los abogados de Combs dicen que la prostitución no está definida en la Ley Mann y piden al tribunal de apelaciones que rechace una “interpretación excesivamente amplia de la ley”.

“Los ‘freak-offs’ y las noches de hotel eran actuaciones sexuales altamente coreografiadas que implicaban el uso de disfraces, juegos de rol e iluminación escenificada, que se filmaban para que Combs y sus novias pudieran ver esta pornografía amateur más tarde. La producción y visualización de pornografía de este tipo está protegida por la Primera Enmienda y, por lo tanto, no puede ser objeto de enjuiciamiento de manera constitucional”, escribieron sus abogados en un escrito judicial.

“En otras palabras, el término ‘prostitución’ en la Ley debería limitarse a aquellas situaciones en las que un cliente que paga mantiene relaciones sexuales con la persona a la que se le paga”, escribieron sus abogados.

Los fiscales calificaron el argumento de Combs de “carente de mérito”.

“Combs se encuentra en una situación completamente distinta a la de los distribuidores de cine para adultos: contrató y transportó a trabajadores sexuales comerciales para que tuvieran relaciones sexuales con sus novias para su propia gratificación sexual, participando a veces directamente en los actos sexuales”, escribieron los fiscales en una respuesta presentada en febrero.

Ponerse del lado de Combs, dijeron los fiscales, significaría que “cualquier acusado que transportara a otros para participar en prostitución podría eludir la responsabilidad simplemente mirando o filmando el sexo”.

Los abogados de Combs también dicen que Subramanian “en gran medida ignoró” nuevas directrices de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos que prohíben que se considere la conducta por la que un acusado fue absuelto al calcular las directrices de sentencia orientativas.

Los fiscales dijeron que las nuevas directrices se aplican al calcular el rango de sentencia, no al determinar la sentencia. En esto último, los jueces pueden considerar otros factores, incluido el carácter del acusado.

Argumentaron que Subramanian estuvo “quirúrgicamente enfocado” en la conducta relevante para los cargos de la Ley Mann al determinar el rango de sentencia.

“Como observó correctamente el Tribunal de Distrito, ‘nada en las directrices sugiere que la comisión pretendiera que los tribunales ignoraran la conducta relevante para establecer el delito en cuestión, por lo que una lectura más restrictiva de este lenguaje es insostenible’”, escribieron los fiscales.

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