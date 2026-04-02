Exclusivo: inteligencia de EE.UU. evalúa que Irán mantiene una importante capacidad de lanzamiento de misiles, según fuentes

Aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán siguen intactos y miles de drones de ataque unidireccional permanecen…

Aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán siguen intactos y miles de drones de ataque unidireccional permanecen en su arsenal, pese a los bombardeos diarios de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares durante las últimas cinco semanas, según evaluaciones recientes de inteligencia estadounidense, dijeron a CNN tres fuentes familiarizadas con la información.

“Siguen estando en gran medida en posición de causar un caos absoluto en toda la región”, dijo una de las fuentes sobre Irán.

La estimación de los servicios de inteligencia de EE.UU. podría incluir lanzadores que actualmente son inaccesibles, como aquellos enterrados bajo tierra por los ataques, pero no destruidos.

Miles de drones iraníes aún existen, aproximadamente el 50 % de la capacidad de drones del país, indicaron dos de las fuentes. La inteligencia, recopilada en los últimos días, también mostró que un gran porcentaje de los misiles de crucero de defensa costera de Irán permanecen intactos, señalaron las fuentes, en línea con el hecho de que Estados Unidos no ha centrado su campaña aérea en activos militares costeros, aunque sí ha atacado embarcaciones. Estos misiles constituyen una capacidad clave que permite a Irán amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

La información de inteligencia ofrece una imagen más matizada de las capacidades actuales de Irán, en comparación con las evaluaciones más amplias de victoria militar presentadas públicamente por el presidente Donald Trump y funcionarios de su Gobierno.

En un discurso a la nación la noche del miércoles, Trump afirmó que la “capacidad de Irán para lanzar misiles y drones está drásticamente reducida, y sus fábricas de armas y lanzadores de cohetes están siendo destruidos; quedan muy pocos”.

Hasta el miércoles, Estados Unidos ha atacado más de 12.300 objetivos dentro de Irán, de acuerdo con el Comando Central de EE.UU. Las fuentes señalaron que la inteligencia muestra que las Fuerzas Armadas estadounidenses han degradado las capacidades militares de Irán y que altos líderes clave han muerto en ataques de EE.UU. e Israel, incluidos el líder supremo Ali Jamenei y Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán.

Además de los lanzadores, Irán mantiene un gran número de misiles, según la inteligencia.

En comentarios públicos, el Pentágono ha destacado una reducción en el número total de misiles lanzados por Irán, más que en los que han sido destruidos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo durante una conferencia de prensa el 19 de marzo que los “ataques con misiles balísticos contra nuestras fuerzas han disminuido un 90 % desde el inicio del conflicto; lo mismo con los drones de ataque unidireccional, como los drones kamikaze, que también han bajado un 90 %”.

En respuesta a preguntas para esta historia, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que “fuentes anónimas intentan desesperadamente atacar al presidente Trump y menospreciar el increíble trabajo de nuestras Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el cumplimiento de los objetivos de la Operación Epic Fury”.

“Estos son los hechos: los ataques con misiles balísticos y drones iraníes han disminuido un 90 %, su Marina ha sido aniquilada, dos tercios de sus instalaciones de producción han sido dañadas o destruidas, y Estados Unidos e Israel tienen un dominio aéreo abrumador sobre Irán”, afirmó. “El régimen terrorista está siendo diezmado militarmente y su situación empeora cada día; su única esperanza es llegar a un acuerdo con el Gobierno del presidente Trump y abandonar definitivamente sus ambiciones nucleares. De lo contrario, serán golpeados con más fuerza que nunca antes”.

Un funcionario del Gobierno agregó que los misiles balísticos de Irán están siendo destruidos rápidamente.

Israel, países del Golfo y el personal militar estadounidense han seguido enfrentando ataques regulares con misiles y drones.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, rechazó el reportaje de CNN, calificándolo de “completamente incorrecto”.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han asestado una serie de golpes devastadores al régimen iraní”, dijo Parnell. “Estamos muy por delante del calendario en el cumplimiento de nuestros objetivos militares: destruir el arsenal de misiles de Irán, aniquilar su Marina, destruir a sus fuerzas aliadas y garantizar que Irán nunca pueda obtener un arma nuclear”.

Funcionarios militares israelíes sitúan el número total de lanzadores iraníes operativos en una cifra menor, aproximadamente entre el 20 % y el 25 %. Israel no incluye en su conteo los lanzadores que han sido enterrados o que han quedado inaccesibles en cuevas y túneles, de acuerdo con una de las fuentes familiarizadas con la evaluación de inteligencia de EE.UU. y una fuente israelí.

El miércoles, Trump estimó que las operaciones estadounidenses podrían concluir en un plazo de dos a tres semanas.

La primera fuente que revisó la evaluación de los servicios de inteligencia de EE.UU. calificó ese objetivo de poco realista, dado lo que aún le queda a Irán en el terreno.

“Podemos seguir golpeándolos, no lo dudo, pero estás fuera de la realidad si crees que esto se terminará en dos semanas”, dijo la fuente.

Hegseth afirmó esta semana que la potencia de fuego de Irán sigue disminuyendo.

“Sí, seguirán lanzando algunos misiles, pero los derribaremos”, dijo. “Cabe destacar que en las últimas 24 horas se registró el menor número de misiles y drones enemigos lanzados por Irán. Se ocultarán bajo tierra, pero los encontraremos”.

La capacidad de ir bajo tierra es una razón principal por la que los lanzadores no han sido degradados más, dijeron a CNN dos de las fuentes familiarizadas con la evaluación reciente. Irán lleva mucho tiempo ocultando sus lanzadores en extensas redes de túneles y cuevas —preparándose para un conflicto como este durante décadas—, lo que los hace particularmente difíciles de atacar. Dos de las fuentes dijeron que Irán ha tenido éxito al disparar y mover las plataformas móviles, lo que dificulta rastrear los lanzadores, de forma similar a los desafíos que EE.UU. ha tenido con los hutíes en Yemen, una de las principales fuerzas aliadas de Irán.

Estados Unidos e Israel han intensificado los ataques contra las entradas de esos túneles y contra el equipo utilizado para intentar recuperar el acceso a ellos, como excavadoras y otra maquinaria pesada, dijo Annika Ganzeveld, gestora del portafolio de Medio Oriente del Critical Threats Project en el American Enterprise Institute.

La reciente evaluación de inteligencia también se produce en un momento en que Estados Unidos ha tenido dificultades para reabrir el estrecho de Ormuz, reconociendo en privado que no puede garantizar su reapertura antes del fin de la guerra. Las capacidades de misiles de crucero costeros podrían seguir en gran medida intactas porque no han sido el foco de la campaña militar estadounidense, dijo la primera fuente, que ha concentrado su poder de fuego en amenazas dirigidas a aliados en la región. Sin embargo, esas capacidades probablemente también se han replegado bajo tierra, lo que dificulta localizarlas.

Y aunque la Marina de Irán ha sido en gran medida destruida, añadió la primera fuente, las fuerzas navales separadas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) aún conservan aproximadamente la mitad de sus capacidades. La segunda fuente señaló que esa fuerza todavía cuenta con “cientos, si no miles, de pequeñas embarcaciones y vehículos de superficie no tripulados”.

Hasta el miércoles, el Comando Central informó que más de 155 embarcaciones iraníes han sido dañadas o destruidas. Pero, según Ganzeveld, no está claro a cuál de las fuerzas navales se refiere Estados Unidos cuando afirma haber destruido buques iraníes.

La Marina del IRGC, explicó, es en gran medida responsable de hostigar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

“Sin duda quedan cosas —las fuerzas aliadas, así como los drones—, e Irán demostró recientemente en los últimos dos días que todavía conserva la capacidad de atacar el tráfico marítimo en el estrecho”, dijo Ganzeveld. “Así que definitivamente quedan cosas por atacar si queremos destruir por completo estas capacidades”.

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