Excarcelan a cuatro personas detenidas durante las protestas del jueves en Caracas

Cuatro personas detenidas el jueves durante las protestas que recorrieron parte de Caracas fueron excarceladas durante la noche del viernes,…

Cuatro personas detenidas el jueves durante las protestas que recorrieron parte de Caracas fueron excarceladas durante la noche del viernes, dijeron organizaciones no gubernamentales y activistas en Venezuela.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales dijo en su cuenta de X que cuatro jóvenes salieron de la jefatura policial de Maripérez, en Caracas, alrededor de las 10:00 p.m., hora local. Aún no hay información sobre una quinta persona que había sido detenida, agregó.

“Ahora estos ciudadanos podrán pasar el fin de semana con sus familiares. Sin embargo, aún faltan que salgan en libertad más de 600 presos políticos”, señaló el Comité.

El activista Eduardo Torres, abogado especialista en derechos humanos que había dado seguimiento al asunto, también dijo en X que la excarcelación de cuatro personas ocurrió en la noche del viernes.

“Gracias a Dios, familiares, Coalición Sindical, estudiantes, periodistas, ONG, embajadas y todos los que apoyaron. Libertad para todos los presos políticos”, señaló.

Organizaciones no gubernamentales y activistas denunciaron la detención el viernes, cuando dijeron que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizó los arrestos durante las manifestaciones efectuadas el jueves en calles de Caracas con rumbo al palacio presidencial de Miraflores.

Las protestas se llevaron a cabo un día después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento salarial que generó inconformidad. Los manifestantes no pudieron llegar a Miraflores debido a bloqueos de la PNB.

CNN contactó al Ministerio para Comunicación e Información de Venezuela para pedir comentarios. También busca contactar al Ministerio del Interior y a la PNB.

The-CNN-Wire

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