Ex vicegobernador de Virginia Justin Fairfax mató a su esposa y luego se suicidó, según la policía

El ex vicegobernador de Virginia Justin Fairfax, cuyo mandato estuvo marcado por denuncias de agresión sexual, mató a tiros a…

El ex vicegobernador de Virginia Justin Fairfax, cuyo mandato estuvo marcado por denuncias de agresión sexual, mató a tiros a su esposa, Cerina Fairfax, dentro de su casa y luego se suicidó, informó la policía.

Los dos hijos adolescentes de la pareja estaban dentro de la vivienda cuando ocurrieron los disparos, dijo Kevin Davis, jefe de la policía del condado de Fairfax. Según explicó, uno de los hijos fue quien llamó al 911.

La policía del condado de Fairfax acudió a la casa de la pareja en Annandale, Virginia, en la madrugada de este jueves. Allí encontró muertos a un hombre y una mujer, informaron antes las autoridades. El mismo arma de fuego parece haber sido usada en ambos disparos, dijo Davis.

El tiroteo se originó en medio de una disputa doméstica en curso relacionada con “lo que parece ser un divorcio complicado o conflictivo”, dijo Davis.

Cerina Fairfax presentó la demanda de divorcio el 18 de julio de 2025 y el caso sigue pendiente, según registros del Tribunal de Circuito del condado de Fairfax. Una orden emitida el 10 de abril instruía a Justin Fairfax a comparecer ante el tribunal el 21 de abril, muestran los registros.

Los detectives revisaron el caso con ayuda de “muchas cámaras” instaladas dentro de la vivienda como parte del proceso de divorcio, dijo Davis. También señaló que una llamada que hizo Justin Fairfax a la policía en enero, en la que denunciaba una supuesta agresión por parte de su esposa, no pudo ser corroborada.

Al parecer, Fairfax le disparó varias veces a su esposa en el sótano de la casa antes de subir corriendo al dormitorio principal, donde se disparó y murió, dijo Davis. La pareja había estado viviendo junta en habitaciones separadas mientras atravesaba la separación, agregó.

El mismo arma de fuego parece haber sido usada en ambos disparos, dijo Davis.

Un audio de las comunicaciones de emergencia grabado por Broadcastify capta los momentos posteriores al incidente, cuando el hijo de la pareja llamó al 911.

“Quien llama dice que su papá podría haber apuñalado a su mamá”, se escucha decir a una despachadora en el audio. La operadora agrega que el menor dijo que ella estaba “tirada en el suelo, sangrando” y con agujeros en la camisa.

Luego se escucha en el audio a los agentes buscando al sospechoso, hasta que finalmente encuentran a un hombre que coincidía con la descripción y tenía una herida de bala autoinfligida.

“Creo que este va a ser nuestro sospechoso. Tiene un arma de fuego y una herida de bala autoinfligida en la cabeza”, se escucha decir a uno de los agentes.

Alrededor de las 10 a.m. de este jueves se pudo ver cómo retiraban dos cuerpos de la vivienda en bolsas para cadáveres sobre camillas.

“Es muy trágico para los hijos perder a ambos padres, y aún más trágico que estuvieran dentro de la casa cuando ocurrió”, dijo Davis este jueves por la mañana. “Sin duda es una caída estrepitosa para una familia relativamente conocida que aparentemente tenía muchas cosas a su favor”.

Los hijos están bajo el cuidado de sus abuelos y otros familiares, con apoyo de la división de servicios a víctimas del Departamento de Policía del condado de Fairfax, dijo Davis.

“La mitad de Estados Unidos probablemente pasa por un proceso de divorcio en algún momento, y muy rara vez, afortunadamente, termina así”, dijo Davis. “Es muy triste para esta comunidad… mucha gente que conoce a la familia Fairfax está en shock. Nosotros también”.

Fairfax fue vicegobernador de Virginia durante la gestión del gobernador Ralph Northam entre 2018 y 2022. También se postuló a gobernador de Virginia en 2021. Después de dejar el cargo, volvió a ejercer como abogado, mientras que su esposa trabajaba como dentista, según Davis.

Durante su etapa como vicegobernador, Fairfax impulsó leyes para prevenir la violencia con armas de fuego y describió en varias ocasiones la violencia armada como una “crisis nacional de salud”.

“Necesitamos un nuevo e innovador enfoque de #CabezaManoCorazón para ofrecer acceso universal y compasivo a la atención y los servicios de salud mental, mantener armas de guerra fuera del alcance de quienes corren el riesgo de dañar a otros o a sí mismos, y abordar el daño interno y la fractura que llevan a las personas a la crueldad y a querer destruir a otras personas, familias y comunidades”, escribió Fairfax en una publicación de Facebook de 2023, tras dejar el cargo.

Las denuncias de agresión sexual contra Fairfax en 2019 surgieron durante un momento convulso para la política de Virginia, poco después de que Northam fuera acusado de aparecer con el rostro pintado de negro en una foto de décadas atrás. Mientras avanzaba ese escándalo, dos mujeres acusaron a Fairfax de agresión sexual: la primera lo hizo en un sitio conservador sobre política de Virginia y la segunda en un reportaje de The Washington Post.

Fairfax negó reiteradamente las acusaciones y pidió investigaciones sobre las denuncias. Aseguró que estaba “confiado” en que limpiarían su nombre.

En los últimos años, el ex vicegobernador fue demandado dos veces en casos civiles por miles de dólares en deudas impagas, según registros judiciales de Virginia.

El banco Capital One presentó en octubre de 2024 una demanda civil por deudas contra Fairfax por un monto principal de US$ 5.922,58, según registros del Tribunal General de Distrito del condado de Fairfax. En mayo de 2025, Discover Bank presentó otra demanda por deudas contra Fairfax por US$ 23.871,31, según los registros.

Ambos casos terminaron en fallos en rebeldía a favor de los bancos, según los registros. Un fallo en rebeldía ocurre cuando el demandado no responde a la citación judicial o no comparece ante el tribunal.

Glasser and Glasser, un bufete de abogados con sede en Norfolk que representó a los bancos en ambos casos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.

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