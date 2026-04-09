Estudiante pierde ojo tras ser alcanzado por proyectil disparado por un agente federal durante protesta en Los Ángeles

Un joven de 18 años fue presuntamente alcanzado por un proyectil disparado por un agente federal mientras asistía y documentaba…

Un joven de 18 años fue presuntamente alcanzado por un proyectil disparado por un agente federal mientras asistía y documentaba una protesta el mes pasado, lo que provocó que el estudiante de primer año de la Universidad del Sur de California perdiera un ojo, según detalló su abogado.

Miles de personas, entre ellas Tucker Collins, participaron el 28 de marzo en manifestaciones bajo el lema “No Kings” en todo el país, protestando contra las políticas del presidente Donald Trump, el aumento del costo de vida y la guerra con Irán.

Collins fue alcanzado en su ojo derecho por un proyectil no letal disparado por un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras documentaba la protesta frente al Centro de Detención Metropolitano en Los Ángeles, “destruyéndole el globo ocular y fracturándole los huesos de la órbita ocular”, según declaró su abogado, V. James DeSimone, a CNN.

Al preguntársele sobre lo sucedido y por qué se disparó el proyectil, el DHS respondió: “La Primera Enmienda protege la libertad de expresión y la reunión pacífica, no los disturbios”.

La agencia declaró que “los alborotadores arrojaron piedras, botellas y bloques de cemento a los agentes” y que se emitieron siete advertencias antes de que se implementaran las medidas de control de multitudes. Según el DHS, tres manifestantes también fueron arrestados.

“El DHS está tomando las medidas apropiadas y constitucionales para defender el estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de los alborotadores peligrosos. Nuestros agentes del orden han seguido su entrenamiento y han utilizado la mínima fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal”, decía su comunicado.

El DHS no respondió si la agencia le proporcionó tratamiento o si ha estado en contacto con Collins desde su lesión.

Collins siguió al grupo de manifestantes hasta el centro de detención tras participar en la manifestación local “No Kings” en Los Ángeles, con la intención de documentarla, dado su interés por la fotografía y los cortometrajes, según declaró DeSimone. Aunque la multitud de manifestantes y los agentes de la ley estaban separados por una alta barrera metálica negra, y Collins se mantuvo alejado de la primera línea de la protesta, aun así recibió un impacto en el ojo, según afirmó su abogado.

Según DeSimone, una enfermera presente en la protesta le curó la herida. Collins fue trasladado al hospital, pero los médicos no pudieron salvarle el ojo y tuvieron que extirpárselo quirúrgicamente.

“Tucker sufrió una lesión que le cambió la vida mientras documentaba una protesta, no mientras participaba en la violencia. Eso debería alarmar a cualquiera que se preocupe por los derechos civiles, la libertad de prensa y la rendición de cuentas”, dijo DeSimone en un comunicado. “No estaba amenazando a nadie. No estaba atacando a nadie”.

El estudiante de primer año de la USC estudia ingeniería astronáutica con una subespecialización en artes cinematográficas y, a pesar de su ceguera parcial, ha continuado con sus estudios durante su recuperación, según DeSimone. Collins se está acostumbrando a leer con un solo ojo, lo que afecta su capacidad de estudio, pero “sigue decidido a intentarlo”, afirmó su abogado.

“Tomar fotografías no es un disturbio”, dijo DeSimone. “Eso es una completa tontería, y además es una crueldad”.

Tras las protestas generalizadas contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Los Ángeles el verano pasado, un juez federal emitió una orden judicial preliminar en septiembre de 2025, que limitaba el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales. El Noveno Circuito confirmó la decisión de emitir la orden judicial, pero la anuló y la devolvió al tribunal inferior, argumentando que era demasiado amplia.

Este incidente se produce tras una serie de casos en los que manifestantes resultaron heridos por agentes federales mientras protestaban contra los esfuerzos de Trump por deportar masivamente, incluyendo algunos en los que los manifestantes perdieron la vista, sufrieron fracturas de huesos y graves problemas respiratorios, entre otras lesiones.

Un análisis de CNN de más de dos decenas de videos de agentes federales utilizando armas menos letales, como aerosoles químicos, pistolas de bolas de pimienta y balas de goma, reveló que los agentes violaban sistemáticamente las políticas de uso de la fuerza tanto federales como locales.

El uso de la fuerza por parte de los agentes federales también ha sido motivo de controversia en la reforma federal, especialmente tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, a principios de este año. La disputa entre los funcionarios electos sobre cómo reformar el DHS ha provocado el cierre parcial del Gobierno más prolongado de la historia.

Las normas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza establecen que las balas de pimienta y otros proyectiles no deben apuntarse a zonas vulnerables como la cabeza o la columna vertebral, a menos que esté justificado el uso de fuerza letal.

DeSimone, que planea presentar una demanda federal por daños y perjuicios la próxima semana, pide a cualquier persona que haya presenciado el incidente o tenga información que se comunique con su oficina.

The-CNN-Wire

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