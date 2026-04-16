Estrenan el tráiler oficial de “Street Fighter”: ¿cuándo se estrena la película?

Paramount Pictures y Legendary compartieron el tráiler oficial de la nueva película de “Street Fighter”, basada en el famoso videojuego…

Paramount Pictures y Legendary compartieron el tráiler oficial de la nueva película de “Street Fighter”, basada en el famoso videojuego del mismo nombre. Este adelanto permite a los seguidores de la franquicia ver más de la cinta de acción real, que llegará a los cines el próximo 16 de octubre.

El avance muestra cómo los mejores luchadores del mundo se reúnen para competir por la corona del campeonato mundial de Street Fighter. También retrata el encuentro entre Ryu y Ken, que no resulta del todo amigable. Además, incluye una gran cantidad de escenas de acción y combate, elementos imprescindibles de la saga.

La película cuenta con un elenco que incluye a:

Jason Momoa como Blanka

Andrew Koji como Ryu

Noah Centineo como Ken Masters

Cody Rhodes como Guile

50 Cent como Balrog

Oliver Richters como Zangief

Mel Jarnson como Cammy

Rayna Vallandingham como Juli

Esta no es la primera vez que se realiza una adaptación cinematográfica del videojuego. En 1994 se estrenó “Street Fighter: La última batalla”, en la que Jean-Claude Van Damme interpretó al coronel Guile. La producción contó con una estética visual más sobria y distinta a la de los videojuegos.

“Street Fighter” fue creado por Capcom en 1987 y se lanzó originalmente como un videojuego de combate con Ryu y Ken como protagonistas. La entrega más reciente de la franquicia es “Street Fighter 6” (2023), cuya historia trae de vuelta a veteranos como Ryu y Chun-Li.

The-CNN-Wire

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