Esto sabemos sobre las más de 2.000 nuevas excarcelaciones anunciadas por el Gobierno de Cuba: ¿quiénes saldrían y cuándo?

El Gobierno de Cuba anunció este jueves que excarcelará a 2.010 personas detenidas, una medida que, según La Habana, se…

El Gobierno de Cuba anunció este jueves que excarcelará a 2.010 personas detenidas, una medida que, según La Habana, se deriva de un “gesto humanitario y soberano” tras analizar diversos casos y considerar “la buena conducta” de quienes saldrán de prisión.

Las excarcelaciones se suman a otras que Cuba ha llevado a cabo durante los últimos 15 años, luego de negociaciones diplomáticas, y se producen en un contexto de constantes presiones de Estados Unidos contra la isla.

Estados Unidos mantiene un embargo económico contra Cuba desde la década de 1960, al que este año el Gobierno del presidente Donald Trump sumó un bloqueo para impedir el envío de petróleo a territorio cubano.

Trump dice que quiere ver cambios en Cuba en áreas como política, economía y derechos humanos, con el argumento de que el régimen comunista que se instaló tras la revolución de 1959 tiene en malas condiciones a los cubanos. Su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su parte acusa a Washington de agredir a su país, querer afectar su soberanía y provocar una crisis interna.

El Gobierno de Cuba anunció las excarcelaciones el jueves por la noche, en un comunicado difundido tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores como por Granma, el medio oficial del Partido Comunista, único existente en la isla.

Según se informó, entre las personas que serán excarceladas hay jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, gente que está cerca de llegar al término para la libertad anticipada, extranjeros y cubanos que residen fuera del país.

El comunicado agrega que se descartó a prisioneros que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia, armas o menores, corrupción de menores, delitos contra la autoridad y presos reincidentes.

Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, dijo a CNN este viernes que el hecho de que el Gobierno haya señalado que descartará para este beneficio a los presuntos responsables de delitos contra la autoridad implica que ningún preso político sería excarcelado.

De acuerdo con Larrondo, durante las últimas horas Prisoners Defenders ha registrado decenas de excarcelaciones en diferentes prisiones —Toledo 2, Marianao, El Yabú, Las Tunas, Remedios y Boniato, entre otras—, pero en ninguna de ellas ha confirmado la salida de presos políticos.

“El 100 por 100 son presos comunes, no hay un solo preso político que haya sido liberado”, dijo.

CNN constató este viernes la salida de algunas personas de la prisión de La Lima. De aquellas con las que se habló, ninguna estaba detenida por delitos relacionados con hechos políticos, sino por otros como robo y fraude.

De acuerdo con Prisoners Defenders, en Cuba hay más de 1.200 presos políticos.

En su comunicado de este jueves, el Gobierno de Cuba dijo que este es el quinto proceso de excarcelaciones que realiza desde 2011. Agregó que de estas medidas se han beneficiado más de 11.000 personas.

A mediados de marzo de este año, como parte de un acuerdo con el Vaticano, Cuba anunció la excarcelación de 51 presos. Según La Habana, se trataba de gente que ya había cumplido una parte significativa de su condena y que había mostrado buena conducta durante su reclusión.

De forma similar, Cuba informó en enero de 2025 que excarcelaría a 553 personas luego de conversaciones entre el presidente Miguel Díaz-Canel y el papa Francisco, quien falleció meses después.

El Gobierno de Cuba se refiere a estas excarcelaciones como “indultos” o “liberaciones”. Sin embargo, especialistas como Larrondo ponen en duda que en efecto lo sean, con el argumento de que no se sabe si quienes salen de prisión quedan sin cargos penales o deben apegarse a ciertas restricciones.

Más aún, Larrondo consideró que los 2.010 nuevos casos anunciados este jueves no tienen relación con las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos —que exige la liberación de los presos políticos en la isla, entre otras acciones—, sino que representan una medida con la que La Habana busca aligerar la carga en el sistema penitenciario cubano.

“Es un drenaje carcelario de presos comunes, no tiene ninguna relevancia para los presos políticos, pero ellos lo comunican ahora, en mitad de las conversaciones, en mitad de todo este tema, para que la gente crea que están haciendo un gesto en la negociación. Nada que ver, esto no forma parte de la negociación con Estados Unidos”, dijo.

CNN contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para pedir comentarios sobre estos señalamientos y está en espera de respuesta.

Mientras tanto, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo este viernes que su Gobierno está al tanto del anuncio que Cuba hizo este jueves e insiste en que sean liberados los presos políticos que hay en la isla.

“Estamos al tanto de reportes sobre una próxima liberación de prisioneros, aunque no es claro cuántos presos políticos serán liberados, si es que alguno. Seguimos llamando a la inmediata liberación de cientos de valientes patriotas cubanos que siguen detenidos sin justificación”, señaló el vocero en un comunicado enviado a CNN.

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