Esto es lo que los multimillonarios están entendiendo mal sobre la longevidad y que tú puedes hacer bien

La búsqueda de la inmortalidad es tan antigua como el tiempo, pero sin duda ha adoptado un nuevo aspecto. La…

La búsqueda de la inmortalidad es tan antigua como el tiempo, pero sin duda ha adoptado un nuevo aspecto.

La antigua epopeya mesopotámica “Gilgamesh” narra la búsqueda de la inmortalidad por parte de un rey tras la pérdida de un amigo. Los mitos de una “fuente de la juventud” prevalecieron desde la época de Alejandro Magno hasta la edad de oro de los exploradores españoles en el siglo XVI.

Ahora, los multimillonarios tecnológicos están usando inteligencia artificial, suplementos y tratamientos médicos en su intento de descifrar el código para vivir —si no para siempre— tanto como puedan.

Esta búsqueda —y la verdad detrás de lo que conduce a una vida más larga y saludable— es el tema de una serie original de CNN de seis partes llamada “Kara Swisher Wants to Live Forever”. El programa, que se estrena este sábado a las 9 am, hora de Miami, cuestiona hasta dónde deben llegar los intentos humanos por alcanzar la longevidad, qué es puro engaño y cómo el acceso a una mejor salud puede llegar a la población en general.

¿Las principales conclusiones de Swisher? Gran parte de la inversión que los “tech bros” están haciendo en longevidad equivoca el foco, pero hay formas reales y significativas de aumentar la esperanza de vida —y el período de vida saludable, o vivir tanto como puedas, tan sano como puedas— que puedes adoptar ahora, con cambios de estilo de vida de forma lenta pero constante.

Esto es lo que los multimillonarios están entendiendo mal sobre la longevidad, y lo que tú puedes empezar a hacer bien hoy mismo.

Una historia clásica sobre la búsqueda de la inmortalidad proviene de la mitología griega. Eos, la diosa del amanecer, se enamoró de Tithonus, un príncipe de Troya, y buscó darle vida eterna. Pero cometió un error y no especificó que él permanecería para siempre joven. Así que vivió para siempre, pero siguió envejeciendo y su salud siguió deteriorándose.

La historia plantea una pregunta clave en la conversación sobre la longevidad, dijo Swisher. ¿Por qué quieres vivir para siempre, a qué costo y qué harías con más tiempo?

Xuan-Mai Nguyen, investigadora en ciencias de la salud del Million Veteran Program en el VA Boston Healthcare System, les dice a sus pacientes que, por mucho que quieran centrarse en sumar años, ella también quiere que maximicen el día presente.

“Si vas a vivir de cinco a 10 años adicionales, ¿cuáles son esas cosas que quieres hacer? Trata de ser consciente y tener un propósito en términos de lo que estás tratando de lograr”, dijo.

Muchos de los íconos culturales que buscan el elixir de la juventud están pasando por alto un punto importante. Les guste o no, ellos —como todos los anteriores y todos los que vendrán— morirán; y en lugar de centrarse en aumentar el número de años, el enfoque cultural quizá estaría mejor orientado hacia las relaciones, el propósito y el impacto en los demás, dijo Swisher.

Al pensar en tus años siendo mayor, considera la diferencia entre esperanza de vida y período de vida saludable: el número de años que vives en comparación con el número de años que pasas saludable.

“Nuestra esperanza de vida es mucho más larga que nuestro período de vida saludable”, dijo Swisher. “¿Cómo podemos unir esas dos cosas?”

La gente tiende a vivir más, pero una vida más larga a menudo significa un mayor riesgo de enfermedad crónica, lo que puede implicar más fragilidad y discapacidad en los años posteriores, dijo el Dr. John Batsis, geriatra y profesor asociado de medicina en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

“Mi experiencia es que vivir más tiempo es menos importante que vivir una vida más saludable y sin discapacidad”, dijo en un correo electrónico, refiriéndose a los pacientes. “Atiendo a adultos mayores, y muchos preferirían tener mayor funcionalidad en lugar de vivir más tiempo con mayor discapacidad.”

Si te gustan las saunas, los tratamientos de luz roja y los entrenamientos de moda, está bien; y hasta podrían tener un pequeño beneficio. Pero gran parte de lo que promueve la industria de la longevidad ofrece “una gota en el océano” mientras que las cosas que pueden tener el mayor impacto quedan infravaloradas, dijo Swisher.

“El perfeccionismo y el narcisismo en torno a parte de esto realmente es una pérdida de tiempo”, dijo. “¿Cuánto beneficio obtienes del tiempo que pasaste midiendo tus cetonas o lo que sea que quieras hacer?”

Lo que es menos glamuroso pero puede marcar una enorme diferencia en la vida de las personas a nivel poblacional es la prevención y el tratamiento de enfermedades.

Los avances tecnológicos en el campo médico sí ofrecen una gran promesa para grupos más amplios de personas, como las vacunas de ARNm que podrían abordar afecciones como la diabetes o la terapia génica para la anemia falciforme, dijo Swisher.

“Hay todas estas cosas increíbles con las que realmente podríamos resolver muchas de las enfermedades que nos aquejan ahora mismo”, añadió. “Igual que hace mucho tiempo, resolvieron el cólera mediante los medios tecnológicos de la época”.

Una lección significativa que Swisher extrajo de su tiempo investigando la salud y la longevidad es que, si bien la genética puede influir en tu riesgo de enfermedad, el estilo de vida y la prevención pueden contribuir enormemente a determinar cuánto y cuán saludablemente vive una persona.

Vivir para siempre no es un objetivo realista, y hace perder de vista aprovechar al máximo la vida que tienes, dijo. Más bien, vale más la pena reducir las muertes por enfermedades prevenibles o tratables.

El problema con muchos de los dispositivos tecnológicos diseñados para prolongar la vida es que a menudo se venden como una píldora mágica, dijo Swisher: Compra este único producto y todos tus problemas de salud se resolverán y vivirás para siempre. La gente tiende a encontrar eso atractivo, pero nada funciona tan rápido, de forma tan completa y tan simple.

Sin embargo, eso no significa que nada funcione en absoluto. Swisher se ha quedado con cuatro pilares en los que centrarse en su propia vida para una vida larga y saludable: nutrición, ejercicio, sueño y socialización.

Los datos la respaldan. Un estudio de 2023 encontró que dormir de siete a nueve horas por noche se vinculó con una mejora del 18 % en los resultados de longevidad. Seguir una dieta basada en vegetales aumentó las probabilidades de vivir más tiempo en un 21 %. Las herramientas para manejar el estrés a diario se vinculan con otra mejora del 22 % y las interacciones sociales positivas con otro 5 %, dijo Nguyen, quien fue el autor principal del estudio.

Según el estudio, añadir ejercicio se vinculó con un 46 % menos de riesgo de muerte por cualquier causa. Esos números se traducen en cambios bastante potentes.

El punto no es volverte loco perfeccionando todas estas áreas de tu vida, dijo Nguyen, sino hacer cambios donde puedas, sabiendo que aunque el impacto quizá no sea inmediato, será significativo.

Swisher se ha llevado algunas estrategias para estos pilares del bienestar. El sueño queda fuera de la ecuación para ella porque tiene hijos pequeños, dijo. Pero camina después de las comidas, ha retomado correr e incorpora entrenamiento de fuerza. Se conecta más con su familia y su comunidad al participar en nuevas actividades con ellos, y está apreciando aún más las verduras en sus comidas (aunque no te reprochará una hamburguesa, si eso es lo que se te antoja).

“Lo que realmente es bueno para ti es aburrido e invisible, y en 50 años importará — pero hoy no puedes verlo”, dijo. “Es como ahorrar. Se acumula a lo largo de toda una vida”.

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