Esta escuela de música iraní era un refugio para niños. Tras un ataque aéreo, “no queda nada”

Los sonidos de la música clásica persa solían llenar las aulas de la Academia de Música Honiak en Teherán: el…

Los sonidos de la música clásica persa solían llenar las aulas de la Academia de Música Honiak en Teherán: el hábil punteo del setar, el tintineo del santur.

Era el orgullo y la alegría del músico iraní Hamidreza Afarideh, quien inauguró la escuela hace dos años junto a su esposa, Sheida Ebadatdoust.

Habían dedicado su corazón y su dinero a crear un espacio que se sintiera como un refugio para sus 250 alumnos, cuyas edades oscilaban entre los niños pequeños y los ancianos.

Ahora, dice, todo ha sido “arrasado”.

El 23 de marzo, un ataque aéreo israelí impactó el edificio que albergaba su escuela de música, junto con otros negocios, entre ellos una clínica de maternidad. El edificio estaba ubicado en el lado este de la capital iraní, a menos de dos kilómetros (1,3 millas) de una base aérea militar.

En aquel momento no había nadie en el centro de música: Afarideh y Ebadatdoust cerraron la escuela poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su ataque conjunto contra Irán, para proteger a sus alumnos y personal del incesante bombardeo.

Pero la destrucción duele profundamente a la pareja, que ha dedicado su vida a compartir la alegría de la música. Y refleja el impacto devastador de la guerra en la población civil: la pérdida de la normalidad, la seguridad, los medios de subsistencia y las pasiones, un impacto que va mucho más allá de las crudas cifras de un número de muertos que aumenta cada día.

“Todas las propiedades y bienes que mi cónyuge y yo habíamos acumulado durante 15 años de duro trabajo fueron destruidos de la noche a la mañana. Quedaron completamente arrasados, sin que quedara nada”, dijo Afarideh.

La primera señal de problemas llegó cuando el sistema de alarma de la escuela de música empezó a sonar justo después del amanecer.

Afarideh y Ebadatdoust, que también es músico, pensaron que alguien podría estar intentando entrar a robar y corrieron hacia el lugar. Al acercarse, se dieron cuenta de que era algo mucho peor.

“Vimos una densa humareda y niebla en el cielo”, contó. “Era tan espesa que no podíamos ver hacia adelante y ni siquiera pudimos conducir correctamente hacia el instituto”.

Esperaron afuera durante muchas horas angustiosas antes de que las autoridades iraníes concluyeran las operaciones de búsqueda y rescate y les permitieran entrar.

Su escuela estaba en el cuarto piso del edificio, y “con cada piso que subíamos, el nivel de destrucción era tan grave que las escaleras se derrumbaban a medida que avanzábamos”, recordó.

Cuando finalmente llegaron a su unidad, se encontraron con ruinas. El ataque había destrozado las ventanas de la escuela y derrumbado su muro exterior; en el interior, todo lo que amaban se había convertido en cenizas y escombros.

“No quedaba ningún instrumento musical”, indicó. “Ninguno de los equipos que teníamos —como televisores, sistemas de audio o cualquier otra instalación que debería tener un instituto profesional— permanecía en pie. Todas las paredes que habían sido construidas con aislamiento acústico profesional quedaron completamente destruidas”.

Las fotos y los videos posteriores al suceso muestran algunos indicios de lo que había allí antes: el cuerpo de madera roto de un laúd, el mástil partido de una guitarra. Pero, sobre todo, “la fuerza de la explosión del dron fue tan intensa que fue como si ninguno de esos objetos hubiera existido jamás”, afirmó.

Ese día, Teherán fue bombardeada con ataques aéreos, como venía sucediendo desde hacía semanas, tras el inicio de la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al anochecer, el ejército israelí anunció que los ataques a gran escala en Teherán habían tenido como objetivo infraestructura oficial y militar, incluyendo fábricas de armas y cuarteles generales de seguridad.

Pero eso no es todo lo que afectaron, ya que otro edificio residencial en el norte de la ciudad fue alcanzado, y un niño pequeño quedó atrapado en su interior hasta que fue rescatado horas después.

Al ser contactadas para obtener comentarios, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron haber “llevado a cabo un ataque selectivo contra un cuartel general de inteligencia de la Fuerza Quds cerca del lugar especificado”.

Añadió que los ataques de las FDI se ajustan al derecho internacional y que “se evaluó que la ventaja militar prevista del ataque era significativa y superaba los daños colaterales esperados, incluidos los causados ​​a las estructuras cercanas”.

El Comando Central de Estados Unidos declaró a CNN que no disponía de información al respecto.

Afarideh y Ebadatdoust se enfrentan ahora al reto de cómo seguir adelante: cómo reconstruir su instituto, dónde encontrar los fondos y cómo apoyar a su personal y a sus estudiantes en medio de la guerra.

“Para muchos de ellos, este lugar era como un segundo hogar”, afirmó. “Les brindaba una gran sensación de comodidad y seguridad. Como mi esposa y yo trabajábamos allí juntos, el ambiente era muy familiar, lo que lo hacía muy atractivo para ellos”.

Ahora, añadió, los estudiantes están consternados “porque ese tipo de espacio ya no existe para ellos”.

La escuela también había dado empleo a cerca de dos docenas de profesores y personal administrativo, muchos de los cuales eran jóvenes graduados de veintitantos años que ahora se encontraban sin ingresos, en un momento en que la economía de su nación, que ya estaba en dificultades, se ha visto aún más afectada por la guerra.

Debido a los graves daños sufridos por la estructura del edificio, probablemente tendrán que trasladar la escuela de música a una nueva ubicación. Sin embargo, no está claro si podrán permitirse empezar de cero, sobre todo teniendo en cuenta el aumento del precio de los bienes debido a la alta inflación.

En total, calcula que perdieron cerca de US$ 42.000 en bienes dañados y destruidos. En Irán, donde el PIB per cápita en 2024 rondaba los US$ 5.120 anuales, según el Banco Mundial, eso es una fortuna.

Ahora están buscando ayuda de otras asociaciones musicales en Irán, así como del Ministerio de Cultura del Gobierno.

Sin embargo, el alivio podría tardar en llegar, ya que la guerra se prolonga por segundo mes.

Estados Unidos e Irán continúan las negociaciones indirectas, pero ambas partes envían mensajes contradictorios sobre el estado de las conversaciones.

Mientras tanto, los líderes lanzan amenazas y presionan para que se realicen ataques aéreos, y la población sufre las consecuencias.

“Países como Irán, con miles de años de cultura y arte, tienen una fuerte identidad ligada a la música”, explicó Afarideh. “Cuando esta identidad pretende transmitirse a través de nuestros estudiantes y de nosotros mismos a las generaciones futuras, debe recibir apoyo”.

The-CNN-Wire

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