¿Es la guerra de Irán realmente “America First”?, pregunta el presidente de Irán en una carta al público estadounidense

El presidente de Irán escribió una carta abierta a Estados Unidos preguntando si la guerra que libra la administración Trump…

El presidente de Irán escribió una carta abierta a Estados Unidos preguntando si la guerra que libra la administración Trump contra su país pone a “Estados Unidos primero”

“¿A cuáles de los intereses del pueblo estadounidense se beneficia realmente esta guerra?”, escribió Masoud Pezeshkian en la carta, dirigida “al pueblo de los Estados Unidos de América” y publicada en X a última hora del miércoles, hora local, horas antes de que el presidente de EE.UU. Donald Trump pronunciara su primer discurso a la nación sobre la guerra con Irán.

“¿Es ‘America First’ realmente una de las prioridades del gobierno estadounidense en la actualidad?”, preguntó Pezeshkian.

Afirmó que Irán “nunca, en su historia moderna, ha elegido el camino de la agresión, la expansión, el colonialismo o la dominación, y nunca ha iniciado ninguna guerra”, y que la percepción de que su país es una amenaza es “producto de los caprichos políticos y económicos de los poderosos”.

Afirmó que las acciones de Teherán, que han incluido ataques diarios con drones y misiles contra infraestructuras civiles y militares en todo el Golfo, han sido en “legítima defensa propia”.

No estaba claro si otros miembros del liderazgo iraní participaron en la redacción de la carta. La máxima autoridad de la República Islámica, el líder supremo Mojtaba Jamenei, no ha aparecido en público desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra Irán hace más de un mes.

Pezeshkian prosiguió insinuando una distinción entre el gobierno estadounidense y su pueblo, afirmando que su país ha sido malinterpretado y que “el pueblo iraní no alberga ninguna enemistad hacia otras naciones, incluyendo a los pueblos de Estados Unidos, Europa o los países vecinos”.

“Este es un principio profundamente arraigado en la cultura y la conciencia colectiva iraní, no una postura política pasajera”, afirmó.

En su discurso a la nación tras la publicación de la carta, Trump calificó a los líderes iraníes como “el régimen más violento y brutal del planeta” y afirmó que si el país adquiriera un arma nuclear, se convertiría en “una amenaza intolerable”.

Trump afirmó que la guerra contra Irán está ”cerca de su fin” y que la mayor parte de las capacidades militares de Irán han sido diezmadas.

Mientras tanto, en su carta, Pezeshkian advirtió que el mundo se encuentra en una encrucijada.

“Continuar por el camino de la confrontación es más costoso e inútil que nunca”, afirmó.

The-CNN-Wire

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