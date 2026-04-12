Eric Swalwell pone fin a su campaña para la gobernación de California tras acusaciones de conducta sexual inapropiada

El representante Eric Swalwell informó el domingo que se retiraría de la contienda por la gobernación de California tras acusaciones…

El representante Eric Swalwell informó el domingo que se retiraría de la contienda por la gobernación de California tras acusaciones de conducta sexual inapropiada que llevaron a un colapso casi inmediato de la campaña, mientras miembros del equipo renunciaban y destacados simpatizantes demócratas le instaban a desistir de la contienda.

“Suspenderé mi campaña para gobernador”, publicó en X. “A mi familia, personal, amigos y simpatizantes, lamento profundamente los errores de juicio que he cometido en mi pasado. Lucharé contra las graves y falsas acusaciones que se han hecho, pero esa es mi lucha, no la de una campaña”.

Swalwell había sido considerado durante mucho tiempo un aspirante de primer nivel en un campo muy abierto con varios demócratas destacados y dos republicanos de cara a la primaria no partidista del estado del 2 de junio. Pero el viernes, su campaña se vio sacudida cuando CNN y el San Francisco Chronicle publicaron reportajes en los que mujeres acusaban a Swalwell de conducta sexual inapropiada.

Aliados clave, incluido el presidente de campaña, el representante Jimmy Gomez, y los senadores Ruben Gallego y Adam Schiff, retiraron su apoyo casi de inmediato, y nuevas declaraciones denunciando a Swalwell llegaron en rápida sucesión. Un grupo clave de gasto independiente que lo respaldaba anunció que no lo apoyaría.

Una contienda por la gobernación que ya estaba atrayendo atención nacional se vio sumida en una mayor incertidumbre. Entre los principales demócratas que quedan están el multimillonario Tom Steyer, la exrepresentante Katie Porter, el exsecretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra y el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa. Chad Bianco, el sheriff del condado de Riverside, y Steve Hilton, un exconductor de Fox News respaldado por el presidente Donald Trump, son los aspirantes republicanos.

Se desconoce si Swalwell permanecerá en la Cámara de Representantes de EE.UU.

hasta que su mandato culmine en enero.

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