Encuesta de CNN: el índice de aprobación de Trump en materia económica desciende hasta un nuevo mínimo

Según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS, el índice de aprobación del presidente Donald Trump en materia de…

Según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS, el índice de aprobación del presidente Donald Trump en materia de gestión económica ha caído a un nuevo mínimo histórico del 31 %.

El dato refleja el creciente pesimismo entre los estadounidenses sobre el tema que describen sistemáticamente como el más importante.

Aproximadamente dos tercios de los encuestados afirman que las políticas de Trump han empeorado la situación económica en Estados Unidos, un aumento de 10 puntos desde enero. Tan solo el 27 % aprueba la gestión de la inflación por parte de Trump, frente al 44 % de hace un año.

El índice de aprobación general de Trump se ha mantenido relativamente estable en el 35 %, a un punto de su mínimo histórico, según las encuestas de CNN.

Sin embargo, se ha producido un notable descenso en su popularidad entre sus propios partidarios. El porcentaje de republicanos que aprueban firmemente su gestión ha caído al 43 %, desde el 52 % en enero.

El índice de aprobación económica de Trump ha caído 8 puntos en general desde enero, y experimenta un descenso aún mayor, de 14 puntos, entre los republicanos.

Entre los conservadores menores de 45 años, la caída es aún más pronunciada, de 23 puntos. Casi 3 de cada 10 republicanos (28 %) afirman que sus políticas han empeorado la situación económica en Estados Unidos, frente al 13 % que opinaba lo mismo en enero.

Desde que Estados Unidos superó la pandemia de covid-19, numerosas encuestas han revelado que la economía encabeza la lista de los temas más importantes, y la ciudadanía se muestra ampliamente insatisfecha con la gestión de Washington.

Sin embargo, una nueva encuesta de CNN muestra que el descontento ha alcanzado un nuevo nivel: el 65 % que afirma que las políticas de Trump han empeorado la economía es el porcentaje más alto de su presidencia, superior al que opinaba lo mismo sobre las políticas del demócrata Joe Biden en cualquier momento de su mandato.

Alrededor de tres cuartas partes de los estadounidenses afirman que la economía de EE.UU. está en mal estado, un aumento de 8 puntos desde enero, y el porcentaje que la califica de “muy mal” aumentó 12 puntos.

Aproximadamente 6 de cada 10 dicen que esperan que la economía esté en mal estado dentro de un año, el porcentaje más alto registrado durante cualquiera de las presidencias de Trump.

La encuesta sugiere que la presión financiera derivada del precio de la gasolina, que ahora promedia más de US$ 4 por galón en todo el país tras el ataque estadounidense a Irán, ha aumentado las frustraciones económicas de los estadounidenses.

Aunque el porcentaje de personas que afirman haber modificado sus hábitos de compra o haber reducido sus gastos en extras ha disminuido en comparación con el año anterior, más de 6 de cada 10 estadounidenses afirmando que siguen recortando sus presupuestos.

Esta es una cifra que se ha mantenido por encima del 60 % en las encuestas de CNN desde 2022.

Además, una minoría creciente (45 %, 5 puntos más que el año pasado) afirma haber reducido significativamente la cantidad de kilómetros que recorre en coche.

En general, el 63 % afirma que el aumento del precio de la gasolina ha provocado dificultades económicas en sus hogares, y el 15 % las considera graves.

La mayoría (57 %) ve el alza de los precios como una fluctuación temporal más que como un cambio permanente, aunque las señales del mercado sugieren que, incluso si la guerra terminara pronto, es probable que haya efectos duraderos en los precios del petróleo.

Siete de cada diez afirman que el presidente no tiene un plan claro para abordar la situación del precio de la gasolina, y apenas el 24 % aprueba su gestión.

Al preguntarle cuál era el problema más importante que enfrenta el país, un encuestado republicano escribió: “¡Los precios! Todo está carísimo. Es muy difícil hacer cualquier cosa que no sea trabajar e ir a casa. ¡Ir al supermercado es una locura! ¡Entre la gasolina y el precio de los alimentos, somos pobres!”.

En la nueva encuesta, el 40 % menciona un tema económico como el más importante, más del doble del porcentaje que señala cualquier otro tipo de tema.

Y el 67 % afirma que Trump no ha prestado suficiente atención a los principales problemas del país, un dato que se ha mantenido bastante estable desde el verano pasado.

Hay pocos indicios de que los demócratas estén sacando provecho de lo que los estadounidenses consideran una deficiencia de Trump, ya que un porcentaje aún mayor, el 74 %, opina que los demócratas en el Congreso tienen prioridades equivocadas.

Los demócratas son más propensos a afirmar que su propio partido tiene un enfoque erróneo que los republicanos a decir lo mismo de Trump, pero entre los independientes consideran igualmente que los dos partidos están fuera de tema.

Alrededor de tres cuartas partes de los independientes afirman que ambos tienen prioridades equivocadas.

La encuesta también muestra indicios de un empeoramiento de la opinión pública sobre la política exterior de Trump.

El 63 % afirma que sus decisiones en ese ámbito han perjudicado la posición de Estados Unidos en el mundo, un aumento 6 puntos desde enero, y solo el 36 % aprueba su gestión de los asuntos internacionales.

Sin embargo, existe cierta estabilidad en la percepción de la situación en Estados Unidos.

Si bien la opinión pública es mayoritariamente negativa (el 67 % afirma que las cosas van mal), no es peor que el otoño pasado.

Además, los índices de aprobación de Trump en otros temas importantes, como la inmigración y la política sanitaria, aunque negativos, se han mantenido prácticamente estables desde principios de año.

Trump y los republicanos en el Congreso cargan con la mayor parte de la culpa que sus oponentes del otro lado del pasillo por el cierre parcial en curso del Departamento de Seguridad Nacional, con un 39 % de los encuestados que dice que el Partido Republicano merece la mayor parte de la responsabilidad, frente a un 25 % que dice lo mismo de los demócratas en el Congreso. Un 28 % cree que ambos grupos comparten la misma culpa.

Uno de cada cinco estadounidenses considera que el cierre parcial del Gobierno es una crisis, una proporción menor que la que opinaba lo mismo durante el impasse gubernametal el otoño pasado.

Si bien el impacto más visible del cierre parcial han sido las largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos, ya que los agentes de la TSA no recibieron su salario hasta que un decreto reciente les otorgó sus cheques esta semana, la encuesta revela poca diferencia en la evaluación de la gravedad del cierre según si las personas han tomado un vuelo recientemente.

Y pocos creen que el decreto de Trump de enviar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a los aeropuertos haya ayudado a la situación: el 40 % opinó que empeoró las cosas, mientras que solo el 21 % cree que las mejoró.

La mayoría de los estadounidenses, incluido el 84 % de los republicanos, afirma que la gestión de Trump en la presidencia ha estado a la altura de sus expectativas, pero estas opiniones se concentran entre quienes tienen una visión positiva de su desempeño.

Entre todos los adultos que aprueban su gestión, el 91 % afirma que la está llevando a cabo como se esperaba. Sin embargo, quienes la desaprueban están más divididos: el 52 % opina que es lo que esperaban y el 48 % que no.

Muchos afirman que Trump se ha extralimitado en varios aspectos clave de su segundo mandato.

Aproximadamente seis de cada diez opinan que ha ido demasiado lejos al intentar expandir el poder de Estados Unidos sobre otros países, al abusar del poder presidencial y ejecutivo, y al recortar programas del Gobierno federal.

Una mayoría ligeramente menor (55 %) considera que se ha excedido en la deportación de inmigrantes indocumentados.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS en línea y por teléfono entre el 26 y el 30 de marzo a una muestra nacional aleatoria de 1.201 adultos. Los resultados para la muestra completa tienen un margen de error de más o menos 3,2 puntos porcentuales.

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