En imágenes: la histórica misión lunar Artemis II

Más de medio siglo después de la última misión lunar Apolo, cuatro astronautas viajan una vez más a las cercanías…

Más de medio siglo después de la última misión lunar Apolo, cuatro astronautas viajan una vez más a las cercanías de la Luna.

Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, despegaron el miércoles desde el Centro Espacial Kennedy de Florida para un viaje de 10 días que los llevará más allá de la cara oculta de la Luna. Su trayectoria podría llevarlos más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano.

La NASA lleva mucho tiempo presentando el programa de exploración lunar Artemis como un trampolín para explorar más profundamente el cosmos.

Artemis II es un vuelo de prueba que circunnavegará la Luna y no descenderá sobre la superficie. Pero servirá como misión precursora para la misión no tripulada Artemis III, que se espera que toque tierra cerca del polo sur de la Luna, en gran medida inexplorado.

El objetivo general del programa Artemis es determinar cómo los seres humanos podrían vivir y trabajar de forma permanente en la superficie lunar.

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