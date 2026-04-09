El secretario de Justicia interino Todd Blanche marca su primer día en el cargo con una serie de memorandos al personal

El secretario de Justicia interino Todd Blanche envió el jueves una serie de memorandos a empleados del Departamento de Justicia,…

El secretario de Justicia interino Todd Blanche envió el jueves una serie de memorandos a empleados del Departamento de Justicia, marcando su primer día oficial al frente de la agencia.

En un memorando al personal, obtenido por CNN, escribió: “Nuestra misión aquí en el Departamento sigue siendo la misma hoy que ayer. El presidente Trump ha prometido una Estados Unidos segura y seguirá cumpliendo esa promesa”.

También agradeció a la exsecretaria de Justicia Pam Bondi “por su amistad, servicio y dedicación desinteresada a nuestro departamento y país”.

En un memorando aparte a su personal en la oficina del vicesecretario de Justicia, reveló que el lunes se mudará oficialmente a la oficina del secretario de Justicia en el quinto piso.

Blanche también anunció el jueves varios cambios de personal en su oficina, designando a dos empleados leales para puestos clave. El funcionario publicó en X que Trent McCotter ahora se desempeñará como principal secretario adjunto asociado, y que Colin McDonald, quien actualmente se desempeña como fiscal general adjunto de la nueva división de fraude del Departamento de Justicia, también seguirá ayudando en la oficina del vicesecretario de Justicia mientras continúa su trabajo en su otro cargo.

CNN informó que Bondi fue informada por el presidente Donald Trump el miércoles pasado, durante el corto trayecto desde la Casa Blanca hasta la Corte Suprema, de que sería destituida de su cargo.

“Nadie tiene idea de por qué la secretaria de Justicia ya no es la secretaria de Justicia y yo soy el secretario de Justicia interino, excepto el presidente Trump”, dijo Blanche en su primera conferencia de prensa pública el martes.

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