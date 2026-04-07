El venezolano José Altuve llegó a los 2.400 hits y se encamina a la inmortalidad en el béisbol

José Altuve está dejando cada vez menos dudas de que su camino lo conducirá, indefectiblemente, al Salón de la Fama…

José Altuve está dejando cada vez menos dudas de que su camino lo conducirá, indefectiblemente, al Salón de la Fama al final de su carrera.

Este lunes por la noche dio una prueba más, cuando con un sencillo al jardín central se convirtió en el segundo jugador en la historia de los Astros de Houston en traspasar la barrera de los 2.400 hits, solo por detrás de Craig Biggio, quién terminó su carrera con 3.060 inatrapables.

Altuve está, además, en un listado aún más exclusivo, porque solamente otros dos ocupantes de la segunda base han logrado al menos 2.400 hits, 250 jonrones, 450 dobles y han terminado su carrera con 300 puntos de promedio: el dominicano Robinson Canó y el estadounidense Rogers Hornsby.

Biggio y Hornsby terminaron en el Salón de la Fama. El caso de Biggio estaba cimentado por la fórmula casi automática de sus 3.000 hits, y Hornsby terminó su carrera con 2.930 inatrapables y otras cifras históricas ofensivas para un camarero.

Canó, por su parte, será elegible para el Salón de la Fama en 2027, aunque sus polémicas alrededor del supuesto uso de sustancias para mejorar el rendimiento lo ponen en tela de juicio a la hora de una eventual elección.

Pero la búsqueda de Altuve ya no está enfocada en consolidarse como el segundo mejor bateador de la historia de los Astros de Houston, algo que ya tiene en el bolsillo.

Considerando que la temporada 2026 está comenzando y que le quedan tres años más de contrato con la franquicia, el venezolano puede comenzar a proyectarse para tratar de conectar los 3.000 hits, que serían un boleto inapelable hacia Cooperstown, donde está el Salón de la Fama.

Pero ¿tiene tiempo para lograrlo? El maracayero —quien cumplirá 36 años en mayo— tendrá 39 primaveras al final de su actual contrato y deberá conectar a razón de 150 hits por temporada para aspirar a acercarse a la cifra, sin contar lo que haga en 2026.

Es decir que, si Altuve, que ya este año tiene 14 hits, rebasa los 150 inatrapables también en 2026, puede sumar 600 hits más, que darían la cifra redonda al final de la temporada de 2030, su última con Houston.

Sin embargo, hay que considerar que el camarero tendrá que mantenerse saludable, conservando además su capacidad de hits, algo con lo que hasta ahora no ha tenido problemas. De hecho, salvo en la campaña de 2023, cuando el infielder venezolano jugó solamente 90 partidos, Altuve se las ha arreglado para mantenerse siempre por encima de los 150 hits.

Como pelotero insigne, como ganador comprobado, Altuve parece ir pavimentando su camino al Salón de los Inmortales del béisbol a fuerza de batazos.

The-CNN-Wire

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