Tras ver cómo el último penal bosnio se le escapaba por debajo de las manos el martes, el portero italiano…

Tras ver cómo el último penal bosnio se le escapaba por debajo de las manos el martes, el portero italiano Gianluigi Donnarumma permaneció de rodillas, llevándose las manos a la cabeza en un estado de total incredulidad.

El resto de sus compañeros, alineados cerca de la línea de medio campo, cayeron al suelo o se quedaron inmóviles mientras la afición local estallaba de júbilo, justo en el momento en que el mundo de los jugadores italianos se desmoronaba a su alrededor.

La Azzurri acababa de perder ante Bosnia y Herzegovina —la selección número 65 del ranking FIFA— en una tanda de penales; un resultado que significa que Italia no participará en la Copa del Mundo de este año, la tercera edición consecutiva para la que no logra clasificarse.

El medio italiano Gazzetta dello Sport abrió su edición con un titular que calificaba el suceso como “el tercer apocalipsis”, un claro indicio de lo que el fútbol representa para la nación.

Esa realidad resulta casi inconcebible para un país que ha forjado a algunos de los mejores futbolistas de la historia y para una selección que ha conquistado la Copa del Mundo en cuatro ocasiones anteriores, siendo la más reciente la de 2006.

Fue, asimismo, una realidad que golpeó con dureza a la actual generación de jugadores italianos en la ciudad bosnia de Zenica.

“Todavía no nos lo creemos, que estemos eliminados y que todo haya sucedido de esta manera”, declaró el defensa italiano Leonardo Spinazzola tras la derrota.

“Es algo doloroso para todos. Para nosotros, para nuestras familias y para todos esos niños que nunca han visto a Italia en una Copa del Mundo”.

El hecho de que Italia tuviera siquiera que enfrentarse a Bosnia y Herzegovina en una repesca mundialista es una señal de lo mal que se han puesto las cosas para la selección nacional.

Mientras que el resto de la élite europea aseguró su plaza para el Mundial de este año ganando sus grupos de clasificación con holgura, la Azzurri terminó segunda, por detrás de Noruega.

Esto significó que el equipo quedó condenado a la repesca, donde primero superó con éxito a Irlanda del Norte, llegando a una eliminatoria a todo o nada contra Bosnia.

Era una eliminatoria que no podían perder. A pesar de tener que viajar para jugar en condiciones difíciles, Italia seguía contando con una plantilla repleta de jugadores de élite que militan en los clubes más importantes del mundo, como el Inter de Milán, la Juventus y el Manchester City.

También parecía haber confianza en el seno del equipo, con unos jugadores italianos que se mostraban visiblemente contentos tras descubrir que se enfrentarían a los Zmajevi (“Dragones”, traducido al español) en lugar de a Gales por una plaza en la Copa del Mundo. Una eliminatoria que, sobre el papel, resultaba —cabe argumentar— más asequible.

Sin embargo, el fútbol es una disciplina que a menudo hace caso omiso de reputaciones y estadísticas, e Italia recibió el recordatorio de la manera más cruda posible este martes, al cambiar un conjunto de dragones (Y Dreigiau) por otro.

A decir verdad, Italia comenzó el partido dominando, adelantándose en el minuto 15 gracias al delantero de la Fiorentina Moise Kean, sentando las bases para lo que debería haber sido una victoria plácida y rutinaria.

Sin embargo, el encuentro dio un giro radical antes del descanso, cuando el defensa del Inter, Alessandro Bastoni, fue expulsado por derribar a un atacante bosnio que se dirigía solo hacia la portería.

Con un hombre menos y sintiendo el peso de las expectativas más que nunca, la Azzurri pareció desmoronarse. Se vio replegada durante gran parte de los minutos restantes y terminó encajando un gol en el minuto 79, obra de Haris Tabaković.

No obstante, desafiando los pronósticos, Italia logró forzar la tanda de penales, pero falló dos lanzamientos desde los once metros, permitiendo finalmente que Bosnia se clasificara para la que será apenas su segunda Copa del Mundo como nación independiente.

Mientras tanto, pasarán al menos otros cuatro años hasta que Italia vuelva a participar en una Copa del Mundo, y sus penurias se remontan a un periodo aún más lejano.

Las dos últimas Copas del Mundo para las que Italia logró clasificarse fueron las de 2010 y 2014. En ambas ocasiones, la Azzurri fue eliminada en la fase de grupos. Esto significa que el último partido de la fase eliminatoria de un Mundial que disputó Italia fue la final de la edición de 2006, la cual ganó en la tanda de penales.

No obstante, en estas dos décadas de infortunio ha habido un destello de luz aislado. Italia conquistó la Eurocopa 2020 al vencer a Inglaterra, también en los penales, en el estadio de Wembley, asegurando así para la nación su segundo Campeonato de Europa.

Ese resultado parece ahora haber servido únicamente para disimular algunas grietas sistémicas.

El legendario jugador italiano Gennaro Gattuso asumió el cargo de seleccionador de Italia el año pasado, con la misión de revertir la mala racha del equipo. El técnico de 48 años fue un jugador de carácter firme y el motor del último éxito de Italia en la Copa del Mundo.

Sin embargo, ni siquiera su pasión y experiencia como jugador lograron encender la chispa en esta nueva generación de estrellas, que parecen perdidas al competir en el escenario de selecciones.

Y aunque aún no está claro si Gattuso continuará en su puesto, se percibe que el entrenador no es el verdadero problema. De hecho, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, se enfrenta a nuevas exigencias de dimisión.

“Eso tiene que suceder, o Italia estará condenada a revivir esta situación una y otra vez”, declaró el periodista deportivo italiano Tancredi Palmeri a Amanda Davies, de CNN Sports, al referirse a la necesidad de realizar cambios profundos en la FIGC.

“Evidentemente, Gattuso no es el problema, pero tampoco es la solución. Fue un entrenador interino que asumió el cargo el pasado mes de junio. Su misión consistía en devolver el sentido de pertenencia al equipo italiano —a la selección nacional— y a los jugadores. De hecho, logró ese objetivo, pero el fútbol no se reduce únicamente a eso”.

Las dificultades de la selección nacional son un síntoma de un problema más amplio en el fútbol italiano. Los principales clubes del país ya no son los mejores de Europa —si bien el Inter de Milán llegó a la final de la Liga de Campeones de 2025, fue vapuleado por el Paris Saint-Germain con un marcador de 5-0— y la Serie A, la máxima división de Italia, se está quedando rezagada lentamente respecto a otras ligas del continente.

También existen inquietudes en torno a la inversión en el fútbol base, pues el país clama por jóvenes talentos que pongan en marcha un nuevo capítulo de éxitos.

Estos problemas se remontan a años atrás. El antiguo emblema del fútbol italiano, Roberto Baggio —considerado por muchos como el mejor futbolista italiano de la historia—, ya ​​insinuó la existencia de problemas en la FIGC cuando dimitió abruptamente de su cargo como director técnico en 2013. Baggio había sido contratado tres años antes para ayudar a subsanar las deficiencias del sistema tras la desastrosa campaña de Italia en el Mundial de 2010.

Tras su partida, Baggio declaró a la cadena estatal RAI: ​​”No se me ha permitido trabajar; mi programa de 900 páginas ha quedado en papel mojado. Se han asignado 10 millones de euros, pero aún no he recibido ni un céntimo. Estoy cargando con las consecuencias; ya no estoy disponible para continuar”.

CNN Sports ha contactado a la FIGC para solicitar comentarios al respecto.

Los políticos del país han exigido ahora explicaciones al ministro de Deportes, Andrea Abodi —quien se encuentra bajo una fuerte presión—, y el ex primer ministro italiano Matteo Renzi calificó el resultado como “una señal de que el fútbol italiano ha fracasado”.

Y añadió: “El fútbol no es solo entretenimiento en nuestro país; forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad nacional”.

Es un sentimiento que explica por qué las repercusiones de este tercer fracaso pueden sonar tan dramáticas para quienes observan la situación desde fuera.

Para un país que ha producido jugadores de la talla de Baggio, Paolo Maldini y Gianluigi Buffon —algunos de los más grandes de todos los tiempos—, resulta inimaginable que la nación haya dejado de ser competitiva en los escenarios más importantes.

El análisis sobre cómo se han sucedido estos últimos fracasos apenas ha comenzado, pero implicará intentos de reestructurar por completo casi todos los aspectos de la gestión del fútbol italiano.

Por ahora, sin embargo, millones de aficionados en Italia tendrán que resignarse a ver otro Mundial sin la presencia de su selección. Lo preocupante para ellos es que se está convirtiendo en la nueva normalidad.

The-CNN-Wire

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