¿Cómo funcionará el registro automático para el servicio militar obligatorio en EE.UU. que entrará en vigor en diciembre?

Los hombres jóvenes y elegibles serán inscritos automáticamente en el registro del Servicio Selectivo a partir de diciembre, como parte…

Los hombres jóvenes y elegibles serán inscritos automáticamente en el registro del Servicio Selectivo a partir de diciembre, como parte de una medida incluida en el proyecto de ley anual de política de defensa que el Congreso promulgó a finales del año pasado.

Los hombres de 18 a 26 años ya deben registrarse en el Servicio Selectivo en caso de que se requiera un reclutamiento. La última vez que hubo reclutamiento fue en febrero de 1973, durante la guerra de Vietnam.

El registro automático ya está vigente en 46 estados y territorios, de acuerdo con el informe de 2024 del Sistema del Servicio Selectivo (SSS). El SSS presentó a finales del mes pasado una propuesta de norma ante la Oficina de Asuntos de Información y Regulación para implementar la práctica a nivel nacional.

La medida nacional no tiene relación con la guerra en curso con Irán y fue aprobada con apoyo bipartidista meses antes del conflicto actual con ese país. Pero el Gobierno de Trump no ha descartado la posibilidad de desplegar militares estadounidenses en territorio iraní, y la guerra ha renovado la atención sobre la política de reclutamiento.

CNN se ha puesto en contacto con el Servicio Selectivo para obtener más información sobre la norma propuesta.

Esto es lo que necesita saber sobre el registro automático en el Servicio Selectivo.

De acuerdo la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), que el presidente Donald Trump promulgó en diciembre, el registro automático se aplicará a los ciudadanos estadounidenses varones y a “toda otra persona varón” en el país de entre 18 y 26 años.

El registro obligatorio se aplica a titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card), refugiados, solicitantes de asilo y hombres indocumentados. Quienes tengan visas de no inmigrante están exentos.

Actualmente, en los estados que no han adoptado el registro automático, los hombres deben registrarse “dentro de los 30 días de (su) 18º cumpleaños”, según el sitio web del SSS. La agencia “acepta registros tardíos hasta” el 26º cumpleaños.

No registrarse en el Servicio Selectivo es un delito grave y puede implicar la pérdida de ciertos beneficios, como algunos préstamos estudiantiles y empleos federales. También es una violación de la Ley del Servicio Selectivo Militar, lo que podría conllevar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta US$250.000.

Algunos lugares, como Arizona y Delaware, y la ciudad de Washington registran automáticamente a los hombres elegibles cuando solicitan una licencia de conducir u otra identificación estatal. En Nueva York, en cambio, la solicitud de licencia de conducir incluye una sección que permite a los hombres elegibles registrarse en el Servicio Selectivo.

De acuerdo con el informe de 2023 del SSS, más del 60 % de los registros provino de los departamentos estatales de vehículos motorizados.

La representante demócrata Chrissy Houlahan, quien patrocinó el lenguaje sobre el registro automático del Servicio Selectivo, dijo a CNN en un comunicado: “Hacer que el registro sea automático no solo ahorra dinero de los contribuyentes al eliminar la necesidad de publicidad, sino que por fin garantiza que los hombres jóvenes no sean penalizados sin saberlo”.

En el comunicado, Houlahan subrayó que la medida cuenta con apoyo bipartidista.

La NDAA fue aprobada con votos bipartidistas en la Cámara de Representantes y el Senado.

El Congreso tendría que aprobar un reclutamiento antes de que ocurra. Y no todos los hombres registrados serían llamados a servir. Habría una lotería en la que se elegirían al azar fechas de nacimiento y números.

Las personas que cumplan 20 años en el año del reclutamiento serían las primeras en recibir órdenes de incorporación, seguidas, en este orden, por los siguientes grupos de edad: 21, 22, 23, 24, 25, 19 y quienes hayan cumplido 18 años hace más de seis meses.

Las personas seleccionadas podrían solicitar una exención o un aplazamiento. Luego, todos los hombres restantes pasarían por una “evaluación física, mental y moral”, y quienes demuestren que están aptos serán seleccionados para el servicio, según el SSS.

The-CNN-Wire

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