El Real Madrid cae ante el Mallorca y el Barcelona aprovecha para alejarse en el liderato tras vencer al Atlético de Madrid

Continúa la jornada 30 del fútbol español, una fecha que dejó resultados que podrían ser determinantes en la temporada hacia…

Continúa la jornada 30 del fútbol español, una fecha que dejó resultados que podrían ser determinantes en la temporada hacia el rumbo definitivo, tanto en la lucha por el título como en la pelea por puestos europeos y la permanencia.

El golpe más sorpresivo lo protagonizó el Mallorca, que consiguió una victoria de enorme valor al imponerse de local 2-1 al Real Madrid. El conjunto merengue no solo dejó escapar tres puntos fundamentales, sino que también sufrió ante un rival que, hasta antes de este compromiso, se encontraba en zona de descenso.

Con este triunfo, el equipo ahora dirigido por Martín Demichelis logró salir momentáneamente del fondo de la tabla, ubicándose en el puesto 17 y tomando un respiro importante en su ardua lucha por mantenerse en la categoría.

Para el Real Madrid, la derrota representa mucho más que un tropiezo aislado. El equipo blanco ve cómo se le escapan unidades clave en un momento crítico del campeonato, lo que se traduce en una desventaja de siete puntos respecto al liderato. La presión aumenta considerablemente, especialmente porque su principal competidor no dejó pasar la oportunidad de ampliar la diferencia.

El Barcelona fue el gran beneficiado de la jornada al conseguir una victoria como visitante 2-1 frente al Atlético de Madrid. En un duelo complicado, los blaugranas supieron aprovechar las circunstancias de su rival, que llegó con varias ausencias importantes en el mediocampo. Esta situación abrió la puerta para que el mexicano Obed Vargas tuviera la oportunidad de iniciar como titular, respondiendo con una actuación sólida en la que cumplió con las exigencias del partido, aunque sin un rol protagónico.

El encuentro también estuvo condicionado por la expulsión de Nico González antes del descanso, una acción que terminó por complicar aún más el panorama para los colchoneros. Con un hombre menos durante gran parte del partido, el Atlético de Madrid no logró sostener el ritmo competitivo y el Barcelona, en los últimos minutos del partido, marcó el tanto de la ventaja con anotación de Robert Lewandowski para asegurar tres puntos clave en su aspiración al título.

En la parte alta de la clasificación, el Real Betis dejó escapar una oportunidad importante al empatar sin goles frente al Espanyol. Aunque el conjunto verdiblanco continúa en la quinta posición, estos resultados podrían pesar en la recta final del torneo.

Por su parte, la Real Sociedad firmó una victoria contundente de 2-0 sobre el Levante, resultado que le permite escalar hasta la sexta posición de la tabla. Este triunfo no solo refuerza su buen momento, sino que también le permite superar al Celta de Vigo, con quien está empatado con 41 puntos, pero al que aventaja gracias a una mejor diferencia de goles. Sin embargo, los de Vigo aún tienen pendiente su partido de esta jornada.

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