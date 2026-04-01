El principal abogado litigante de Trump se enfrenta a una ardua batalla por la ciudadanía por derecho de nacimiento

La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. examinará este miércoles el caso más importante del período: si es constitucional el…

La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. examinará este miércoles el caso más importante del período: si es constitucional el intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante un decreto.

Este caso no será fácil de ganar: un fallo a favor de Trump trastocaría un principio fundamental del derecho constitucional y tendría importantes implicaciones para los ciudadanos estadounidenses, quienes podrían enfrentarse a nuevos obstáculos para documentar a sus recién nacidos.

El caso será defendido por el procurador general D. John Sauer, quien se ha convertido en el abogado litigante predilecto de Trump tras obtener victorias históricas en temas como la inmunidad presidencial y la limitación del poder de los jueces para bloquear sus políticas a nivel nacional.

El nombre de Sauer también se menciona con frecuencia como posible candidato a la Corte Suprema en caso de que se produzca una vacante.

“John Sauer ha sido muy eficaz para el presidente Trump, tanto como su abogado defensor como procurador general. Sin duda, está entre mis principales candidatos para la Corte Suprema”, declaró Mike Davis, asesor legal externo de Trump.

Sauer goza de tal favoritismo por parte del presidente que, cuando perdió un caso sobre la política arancelaria de Trump a principios de este año, un Trump furioso culpó públicamente de la derrota a los magistrados en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a su procurador general.

Pero el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento representa el mayor desafío hasta la fecha para Sauer. Incluso algunos funcionarios del Gobierno han admitido en privado que los magistrados podrían no estar dispuestos a revocar un precedente judicial de más de un siglo de antigüedad, y el caso podría resultar en una derrota humillante.

“Es un caso notablemente débil, no solo porque la Corte Suprema respondió a esta pregunta hace 128 años, sino porque el Congreso plasmó esa respuesta en la ley federal tanto en 1940 como en 1952”, declaró Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

“Eso significa que Sauer tiene que convencer a los magistrados no solo de que han estado equivocados durante más de 125 años, sino también de que el Congreso no hizo lo que claramente hizo en dos ocasiones: decidir, mediante ley, adoptar la norma que el tribunal interpretó en la 14.ª Enmienda. Es una tarea titánica incluso antes de considerar las implicaciones”, explicó.

El argumento de Sauer se centrará principalmente en la 14ª Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas… en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos”.

Según un alto funcionario del Departamento de Justicia, el argumento de Sauer tratará de lograr que los magistrados acepten su definición de lo que significa estar “sujeto a su jurisdicción”.

“Se trata de personas que tienen la relación necesaria, que forman parte de nuestra comunidad política y que tienen algo parecido a la lealtad completa e incondicional que tienen los ciudadanos estadounidenses”, declaró el funcionario.

Sauer argumentará que cualquier persona que haya ingresado al país ilegalmente o que haya permanecido más tiempo del permitido por su visa no cumple con este requisito. También argumentará que los hijos de personas que han viajado a Estados Unidos como turistas no califican.

“Tampoco tienen la relación de lealtad requerida con los Estados Unidos. No están sujetos a jurisdicción… y, por lo tanto, sus hijos no son ciudadanos”, agregó la persona.

No está claro si una derrota en el caso más importante del año perjudicaría la posición de Sauer ante el presidente, pero sus aliados ya le están brindando cierta protección al culpar preventivamente a los jueces que decidirán el caso y no al hombre que lo defenderá.

“Si los jueces se atienen a la ley… esta es una decisión fácil. Si los jueces se dejan llevar por la política, entonces es una decisión complicada”, comentó Davis.

Sauer conoce bien la Corte Suprema. Tras graduarse en la Facultad de Derecho de Harvard, trabajó como asistente del difunto juez Antonin Scalia. Posteriormente, ejerció como fiscal y luego en varios bufetes de abogados especializados antes de ser procurador general de Misuri durante seis años.

Trump contrató a Sauer, junto con otros dos abogados, cuando su impugnación de los cargos penales presentados en su contra por el fiscal especial Jack Smith llegó a la Corte Suprema en 2024.

Ese histórico alegato fue la segunda vez que Sauer argumentó ante los magistrados. La primera fue como procurador general de Misuri, cuando defendió con éxito el protocolo de inyección letal del estado.

Sauer contribuyó a evitar que Trump se enfrentara a un juicio penal al convencer a un tribunal de 6 a 3 de que los presidentes gozan de inmunidad absoluta por las acciones realizadas dentro del ejercicio de sus funciones principales.

“La gente se burlaba de John Sauer cuando planteó el tema de la inmunidad presidencial. Ya no se ríen”, indicó Davis.

En los círculos legales de Trump, Sauer también se ha distinguido por ser una persona muy apreciada.

“Tiene una trayectoria legal impecable, pero posee la sensibilidad y la modestia propias del Medio Oeste”, apuntó Davis.

Gran parte del éxito de Sauer se debió a su habilidad para plantear los litigios de la manera más favorable posible, incluso si no ganaba todos los casos. Sin embargo, con el tema de la ciudadanía por derecho de nacimiento, el tribunal lo obligó a retomar la cuestión tras aceptar limitar las órdenes judiciales a nivel nacional.

“Hasta ahora, ha podido jugar varios partidos en casa con el tribunal; aunque el Gobierno era el demandante nominal en este caso, en realidad se trata de un partido fuera de casa, donde la parte que realmente quería que el tribunal decidiera sobre el fondo del asunto era el propio tribunal”, manifestó Vladeck.

Pero incluso con todo en su contra, el historial de Sauer demuestra que no se le puede descartar.

“Nunca se puede decir nunca con este tribunal, especialmente cuando se trata del presidente Trump”, añadió Vladeck.

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