El precio de la gasolina en EE.UU. sube 5 centavos, hasta los US$ 4,06 por galón

El precio promedio del galón (3,78 litros) de gasolina regular en EE.UU. aumentó casi 5 centavos, hasta los US$ 4,06,…

El precio promedio del galón (3,78 litros) de gasolina regular en EE.UU. aumentó casi 5 centavos, hasta los US$ 4,06, según la última lectura de la AAA. Este es el mayor aumento diario en los precios de la gasolina en más de dos semanas.

El alza se produjo un día después de que el precio superara los US$ 4 por galón por primera vez desde 2022, y tras una semana de aumentos diarios bastante moderados, de fracciones de centavo. El precio se mantuvo en US$ 3,98 durante casi una semana, redondeado al centavo más cercano.

El precio subió US$ 1,08 en el último mes, periodo en el que los precios comenzaron a incrementarse en respuesta a la guerra en Irán. Este aumento mensual fue mayor que el registrado tras el huracán Katrina en 2005 o las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania en 2022. Este último repunte llevó el precio de la gasolina a un récord de US$ 5,02.

Los futuros del petróleo bajaron al inicio de la jornada de este miércoles tras las declaraciones del presidente Donald Trump del martes, en las que afirmó que la guerra podría terminar en dos o tres semanas, a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró que su país se preparaba para que los combates duraran al menos seis meses.

Sin embargo, incluso si cesaran los combates, esto no garantiza necesariamente la caída de los precios del petróleo y el gas, como predijo Trump.

El estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20 % del petróleo mundial antes del inicio de la guerra, podría permanecer cerrado al tráfico de petroleros si Irán continuara sus ataques contra buques.

Si bien relativamente poco de ese petróleo llega a Estados Unidos, el cierre del estrecho ha sacudido los mercados mundiales de materias primas, que determinan el precio del petróleo y el gas tanto a nivel local como internacional.

Incluso una vez que los precios del petróleo comiencen a caer drásticamente, como predice Trump, podrían pasar semanas antes de que los precios en las gasolineras empiecen a descender.

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