El Gobierno de Trump evalúa descongelar US$ 20.000 millones en activos iraníes en el marco de las conversaciones de paz

El Gobierno de Trump está considerando descongelar US$ 20.000 millones de activos iraníes como parte de las negociaciones en curso…

El Gobierno de Trump está considerando descongelar US$ 20.000 millones de activos iraníes como parte de las negociaciones en curso con Teherán, según dos fuentes familiarizadas con las discusiones.

Los funcionarios esperan que se pueda cerrar un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra este fin de semana, aunque persisten algunas áreas de desacuerdo, dijeron a CNN fuentes cercanas a las negociaciones.

La idea de que Irán se beneficie financieramente probablemente cause cierta consternación entre los sectores conservadores de línea dura. El presidente Donald Trump ha criticado reiteradamente al expresidente Barack Obama por un acuerdo de 2016 que implicó la entrega de US$ 400 millones en efectivo a Irán el mismo día en que el país liberó a cuatro prisioneros estadounidenses e implementó formalmente un acuerdo nuclear.

Los principales mediadores paquistaníes, que han estado en estrecho contacto con altos funcionarios del Gobierno de Trump en los últimos días —incluido Asim Munir, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán—, iniciaron este viernes su tercer día de conversaciones con funcionarios iraníes en Teherán. El Gobierno de Trump confía en que, si esas conversaciones resultan exitosas y los paquistaníes logran llevar a los iraníes a una postura de compromiso significativo, podría celebrarse una posible segunda ronda de diálogo presencial entre funcionarios estadounidenses e iraníes para cerrar un acuerdo en Islamabad este fin de semana.

El alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano, anunciado por Trump el jueves, ha tenido un efecto positivo en las negociaciones, señalaron las fuentes. Irán también anunció este viernes por la mañana que reabriría plenamente el estrecho de Ormuz.

Los principales puntos conflictivos que persisten en las conversaciones se centran en la duración del plazo que Irán aceptaría para suspender su enriquecimiento de uranio, así como en las discusiones sobre la recuperación de los materiales nucleares que aún se encuentran en posesión de Teherán, indicaron las fuentes.

Una de las propuestas incluye la descongelación de activos a cambio de que Irán entregue sus reservas de uranio altamente enriquecido. Irán ha solicitado un alivio sustancial de las sanciones y la descongelación de activos por una cifra superior a los US$ 20.000 millones, según una fuente familiarizada con el asunto. Las discusiones siguen en curso y aún no se han resuelto.

El medio Axios fue el primero en informar que se está considerando la descongelación de US$ 20.000 millones en activos iraníes.

“Las conversaciones productivas con Irán continúan, pero no negociaremos a través de la prensa”, declaró en un comunicado Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

En una llamada con News Nation este viernes, Trump afirmó que Irán había accedido a “todo”, incluido el compromiso de dejar de enriquecer uranio. En una publicación en Truth Social esta misma mañana, Trump declaró que Estados Unidos obtendría el “polvo” nuclear de Irán y que no habría “intercambio de dinero” como parte de ningún acuerdo de paz destinado a poner fin a la guerra.

“No habrá intercambio de dinero de ninguna manera, forma ni clase”, escribió.

Esta fue una de las numerosas publicaciones que Trump realizó en las redes sociales durante la mañana de este viernes. También destacó que el estrecho permanecía abierto, prometió mantener el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, aseguró que Teherán había accedido a “no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz” y añadió que Estados Unidos e Irán están retirando todas las minas de esa vital vía fluvial. Asimismo, relató haber recibido una llamada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) preguntándole si necesitaba ayuda con respecto al estrecho, y afirmó que “LES DIJE QUE SE MANTUVIERAN AL MARGEN”.

Estas publicaciones se produjeron mientras el presidente recibía actualizaciones periódicas sobre el progreso de las conversaciones en Teherán por parte de mediadores paquistaníes, según informó a la CNN un funcionario estadounidense.

El jueves, Trump planteó la posibilidad de viajar él mismo a Pakistán en caso de que se concretara un acuerdo. A principios de esta semana, un funcionario estadounidense reveló a CNN que Trump había expresado en privado su interés en viajar al extranjero para firmar un acuerdo de paz.

Sin embargo, sigue sin estar claro si las negociaciones han avanzado lo suficiente como para que esto suceda. Además, persisten importantes interrogantes en torno a la logística de un viaje de tal magnitud —incluidos los elevados riesgos de seguridad que implicaría el desplazamiento del presidente de Estados Unidos a la región en medio de la guerra en curso—, lo cual añade incertidumbre sobre la viabilidad de dicho viaje, según indicaron las fuentes.

Esta noticia ha sido actualizada para incluir los últimos acontecimientos.

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