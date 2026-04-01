El FBI visita Cuba para investigar ataque a lancha rápida de Florida. Los sobrevivientes enfrentan cargos de terrorismo

Un equipo técnico del FBI se encuentra en Cuba para investigar un tiroteo ocurrido en febrero entre soldados cubanos y…

Un equipo técnico del FBI se encuentra en Cuba para investigar un tiroteo ocurrido en febrero entre soldados cubanos y la tripulación de una embarcación procedente de Florida, según ha sabido CNN por dos fuentes familiarizadas con la visita.

La inusual visita de fuerzas del orden estadounidenses a la isla gobernada por comunistas se produce en medio de algunas de las tensiones más altas en años entre Estados Unidos y Cuba y después de que la administración Trump dijera que los funcionarios cubanos necesitan alterar radicalmente su sistema de gobierno.

Según funcionarios cubanos, una embarcación con 10 personas a bordo navegó hasta la isla desde Florida a finales de febrero para llevar a cabo “un intento de derrocar al gobierno”.

A su llegada, los ocupantes de la embarcación se enzarzaron en un tiroteo con los guardias fronterizos cubanos, que dejó a cuatro de los ocupantes muertos y a uno de los soldados cubanos herido. Un quinto ocupante falleció posteriormente a causa de sus heridas, dijeron funcionarios cubanos.

Funcionarios cubanos dijeron que encontraron un alijo de fusiles de asalto, municiones, chalecos antibalas y cócteles molotov en la embarcación.

Funcionarios estadounidenses dijeron en febrero que al menos uno de los fallecidos y un sobreviviente eran ciudadanos estadounidenses. Los cinco sobrevivientes enfrentan cargos de terrorismo en la isla. Aunque los funcionarios cubanos inicialmente identificaron a todos los hombres como ciudadanos cubanos, el gobierno de la isla por lo general no reconoce las dobles nacionalidades y trata a cualquiera nacido en Cuba como ciudadano cubano.

En marzo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que se permitiría a agentes del FBI llevar a cabo una investigación en la isla en cooperación con funcionarios cubanos.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN que los investigadores estadounidenses no están tomando decisiones basadas en la información proporcionada por Cuba, sino que verificarán de manera independiente lo sucedido durante el incidente.

El funcionario dijo que, al tomar decisiones sobre el caso, Estados Unidos buscará proteger los intereses estadounidenses y a los ciudadanos estadounidenses involucrados en el incidente.

CNN contactó al FBI pero el buró declinó hacer comentarios.

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