El Departamento de Estado anuncia “reformas” al examen del servicio exterior y la inclusión del programa “America First”

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el miércoles una serie de cambios en el examen de ingreso al servicio…

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el miércoles una serie de cambios en el examen de ingreso al servicio exterior estadounidense, con especial énfasis en la eliminación de la supuesta “diversidad, equidad e inclusión”, en el marco de los esfuerzos de la administración Trump por reformar el cuerpo diplomático.

En su comunicado, que también incluye un nuevo programa de estudios para el proceso de orientación de los diplomáticos, el Departamento de Estado hizo un llamado a los “estadounidenses patriotas” para que presenten su solicitud.

“Los aspirantes serán evaluados en historia estadounidense, conceptos de política exterior y razonamiento lógico, mientras que se han eliminado las preguntas destinadas a evaluar la alineación con agendas ideológicas”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado. Un documento informativo aparte señaló que se habían eliminado las preguntas del examen escrito relacionadas con “la agenda de diversidad, equidad e inclusión”.

El anuncio ha generado preocupación por la posible politización del personal que representa a Estados Unidos en el extranjero. Este cambio se produce tras las reformas más amplias del Departamento de Estado de EE.UU. anunciadas el año pasado, cuyo objetivo era alinear la agencia con las prioridades y la visión del mundo de la administración.

El esfuerzo de reclutamiento surge después de que el Departamento despidiera a casi 250 funcionarios del servicio exterior el año pasado y expulsara a decenas de diplomáticos experimentados, incluidos embajadores.

“Nada de esto ocurre de la nada”, afirmó John Dinkelman, presidente de la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior (AFSA, por sus siglas en inglés). “Esto sucede al final de un año de considerable inestabilidad, en el que literalmente se ha expulsado a miles de personas del Servicio Exterior y de las relaciones internacionales”.

“Se está intentando reconstruir el cuerpo diplomático, que, francamente, estará compuesto por un grupo de funcionarios novatos fácilmente manipulables, a costa de haber contado con veteranos con una vasta experiencia geográfica, regional y funcional que ahora se encuentran fuera de juego o incluso apartados del servicio”, añadió.

La hoja informativa del Departamento de Estado indica que el programa de incorporación al servicio exterior, A100, también ha sido “transformado”.

“Los funcionarios del Servicio Exterior recibirán ahora contenido sustancial sobre política y técnicas diplomáticas, que incluye conferencias sobre historia diplomática y la política exterior ‘America First’ (‘Estados Unidos Primero’)”, señaló, haciendo referencia al marco de política exterior del presidente Donald Trump.

El Departamento de Estado no proporcionó a CNN ejemplos de preguntas que consideraba problemáticas en el examen del Servicio Exterior cuando se le solicitó. Sin embargo, un artículo del medio conservador Daily Caller señaló preguntas sobre la cantidad de amigos cercanos de un solicitante que “tienen un idioma materno distinto del inglés” y con qué frecuencia los solicitantes “socializaban con miembros de diferentes grupos étnicos y culturales” o “buscaban actividades con grupos étnicos y culturales diversos”.

Dinkelman afirmó que tales preguntas eran previsibles en exámenes anteriores.

Históricamente, el cuerpo diplomático estadounidense ha tenido la reputación de ser “blanco, masculino y de Yale”, en referencia a un grupo mayoritariamente blanco, masculino y educado en la Ivy League. Bajo la administración Biden, se hicieron esfuerzos para promover la diversidad en la agencia ministerial más antigua de Estados Unidos. El primer día de su segundo mandato, Trump ordenó el fin de los programas de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) en el Gobierno federal, y su administración ha atacado agresivamente las supuestas iniciativas de DEI.

En un comunicado, la AFSA señaló que discrepaba de la afirmación de que el examen anterior incluía “preguntas destinadas a evaluar la alineación con agendas ideológicas”.

“Vemos un riesgo mucho mayor de que la ideología política se introduzca ahora en el proceso de selección”, declaró la organización, que representa al sindicato de funcionarios del servicio exterior.

“La administración Trump está modernizando el Servicio Exterior para preparar a los diplomáticos estadounidenses para defender nuestros intereses nacionales en un escenario mundial en constante cambio”, afirmó Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado.

Dinkelman, quien fue instructor del curso A100 durante más de cinco años, declaró a CNN que “no es normal incluir en la orientación temas tan claramente afines a la administración”.

La hoja informativa publicada el miércoles señalaba que “el programa de incorporación ahora incluye lecturas obligatorias y recomendadas sobre historia estadounidense y relaciones internacionales, entre ellas discursos y escritos de George Washington, John Quincy Adams y James Monroe, fragmentos de los Papeles Federalistas y obras de George Kennan, Angelo Codevilla y Samuel Huntington”.

“El contenido de las clases sobre la monotonía burocrática se ha reducido al mínimo”, indicaba. Sin embargo, Dinkelman señaló que estas lecciones sobre burocracia son necesarias para preparar adecuadamente al personal que nunca ha trabajado para el Departamento de Estado, ni siquiera para el gobierno estadounidense.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.