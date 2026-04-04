El arrepentimiento de los votantes de Trump ahora es evidente

A medida que los índices de aprobación del presidente Donald Trump han alcanzado nuevos mínimos en medio del conflicto con…

A medida que los índices de aprobación del presidente Donald Trump han alcanzado nuevos mínimos en medio del conflicto con Irán, surge ahora la evidencia más sólida hasta la fecha de una dinámica largamente anticipada: la del votante de Trump arrepentido.

Si bien un número considerable de votantes de Trump ha albergado reservas desde hace algún tiempo, una serie de encuestas realizadas en las últimas semanas muestra que dichas reservas están comenzando a transformarse en algo más serio.

Una encuesta de YouGov, realizada por la Universidad de Massachusetts Amherst —un sondeo que ya hemos destacado anteriormente en relación con este tema— constituye la prueba más contundente.

En lugar de plantear una pregunta directa sobre si la gente se arrepiente de su voto, la encuesta ofrece una escala gradual de opciones más matizadas, que incluyen tener “ciertas inquietudes”, “sentimientos encontrados” y “cierto arrepentimiento”, en lugar de limitarse a la opción de un arrepentimiento total.

En abril de 2025, el 74 % de los votantes de Trump rechazó cualquiera de esas opciones y afirmó sentirse “muy seguro” de su voto. Sin embargo, hoy esa cifra ha descendido al 62 %.

El 38 % de los votantes de Trump que optaron por una respuesta menos categórica duplicó el 19 % de los votantes de Kamala Harris que hicieron lo mismo.

Otro 21 % de los votantes de Trump declaró que seguía sintiéndose “seguro” de su voto, pero que albergaba “ciertas inquietudes”.

Asimismo, el porcentaje de quienes se negaron a expresar plena confianza en su voto —y afirmaron tener, como mínimo, “sentimientos encontrados”— ha pasado del 8 % en abril de 2025 al 17 % en la actualidad.

Apenas un 5 % afirmó arrepentirse de su voto y declaró que votaría de manera diferente si tuviera la oportunidad. No obstante, esta cifra parece subestimar el verdadero alcance del arrepentimiento.

De hecho, al darles la oportunidad de volver a emitir su voto de 2024, solo el 84 % de los votantes de Trump afirmó que volvería a votar por él, en comparación con el 91 % de los votantes de Harris.

Por consiguiente, aunque algunos prefieran no calificarlo como “arrepentimiento”, un 16 % de ellos actuaría, al parecer, de manera diferente si pudiera volver atrás.

Otra encuesta, realizada conjuntamente por Strength in Numbers y Verasight aproximadamente en las mismas fechas, completa este panorama de arrepentimiento.

Dicho sondeo reveló que el 13 % de los votantes de Trump afirmó arrepentirse de su voto, ya fuera “profundamente” (5 %) o “en cierta medida” (8 %); una cifra que duplica la registrada entre los votantes de Harris. El arrepentimiento fue particularmente alto entre los votantes de Trump menores de 30 años (17 %) y entre los hispanos (16 %).

El porcentaje de votantes de Trump que expresan arrepentimiento no solo duplica el porcentaje de los votantes de Harris, sino que también duplica el 6-7 % de los votantes de Trump que manifestaron lo mismo en las encuestas realizadas el pasado abril y octubre por The Washington Post e Ipsos.

Solo para subrayar el punto: estas encuestas sugieren que entre 1 de cada 8 y 1 de cada 6 votantes de Trump expresan cierto grado de arrepentimiento por su voto de 2024. Si esos porcentajes de votantes abandonaran al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de 2026, estas serían, casi sin duda, unas elecciones de “ola” a favor de los demócratas.

Y esta no es, ni mucho menos, la única prueba de que la base de Trump está empezando a mostrarse menos firme en su apoyo hacia él. Si bien se ha hablado mucho sobre cómo los autodenominados partidarios del movimiento MAGA respaldan una guerra con Irán, está claro que muchos votantes de la base de Trump no lo hacen.

Y una encuesta de CNN realizada esta semana reveló una clara debilidad en el apoyo respecto a ese tema, así como en muchos otros.

Estos son los porcentajes de votantes de Trump en 2024 que manifestaron su desaprobación hacia él en cada una de las siguientes áreas:

En general: 22 %

Inmigración: 15 %

Asuntos exteriores: 25 %

Irán: 28 %

Economía: 30 %

Inflación: 39 %

Precios de la gasolina: 45 %

Se trata de segmentos considerables de la base electoral de Trump que desaprueban su gestión en algunos de los temas centrales de la actualidad, y también en algunos de los temas centrales sobre los que basó su campaña. A estas alturas, el hecho de que esos votantes utilicen o no técnicamente la palabra “arrepentimiento” es, en cierto modo, irrelevante.

Y por si no quedaba claro hasta qué punto la base de Trump se ha desencantado con él, consideren este dato revelador de la encuesta de CNN:

La expresión “votantes blancos de clase trabajadora” se ha convertido en una etiqueta abreviada para referirse al tipo de votante que Trump ha logrado fidelizar con gran eficacia política. Y, según una encuesta de CNN de febrero de 2025, el 63 % de ellos aprobaba su gestión.

¿Cuál es su índice de aprobación entre ese mismo grupo en la nueva encuesta de CNN? Apenas un 49 %.

The-CNN-Wire

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