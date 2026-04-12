El aliado más cercano de Trump en Europa se enfrenta a su mayor prueba hasta la fecha con las elecciones en Hungría

Viktor Orbán busca un quinto mandato consecutivo como primer ministro de Hungría. Durante 16 años en el cargo, ha transformado…

Viktor Orbán busca un quinto mandato consecutivo como primer ministro de Hungría. Durante 16 años en el cargo, ha transformado su pequeño país de Europa central de una floreciente democracia occidental en una intolerante, proporcionando un modelo de gobernanza populista de derecha que ha recibido elogios desde el extranjero.

En casa, sin embargo, muchos están cansados del sistema que Orbán ha construido. El partido opositor Tisza, liderado por Péter Magyar, ha hecho campaña incansablemente contra la corrupción y el estancamiento económico de Hungría. Mientras tanto, el partido Fidesz de Orbán –respaldado por Estados Unidos y Rusia– se ha centrado principalmente en las amenazas externas percibidas para Hungría, como las que el partido dice que plantean la vecina Ucrania y la Unión Europea.

Tisza ha mantenido una ventaja de dos dígitos sobre Fidesz en la mayoría de las encuestas durante más de un año. Pero los analistas dicen que un sistema electoral de Hungría, fuertemente manipulado, significa que el resultado de la votación parlamentaria podría ser ajustado.

Los colegios electorales abrieron el domingo por la mañana y cerrarán a las 7 p.m., hora local. Esto es lo que hay que saber.

Magyar, de 45 años, es visto ampliamente como el oponente más formidable al que se ha enfrentado el Orbán, de 62 años, desde su regreso al poder en 2010, tras haber cumplido su primer mandato a comienzos de siglo. Antiguo miembro interno del partido Fidesz de Orbán, Magyar rompió con el partido, en 2024, en una ruptura de alto perfil.

A comienzos de ese año, el Gobierno de Orbán se vio sacudido por la indignación pública por la decisión de la presidenta de Hungría, Katalin Novák, de indultar al subdirector de un hogar infantil que había ayudado a encubrir el abuso de niños menores de edad. Judit Varga, entonces ministra de Justicia de Orbán, también estuvo implicada en el indulto. Ambas mujeres dimitieron.

Varga había estado previamente casada con Magyar. En una entrevista explosiva con Partizan, un medio húngaro, Magyar acusó a Orbán de “esconderse detrás de las faldas de las mujeres”. También utilizó la entrevista para compartir secretos que había obtenido por su proximidad al Gobierno. “Unas pocas familias poseen la mitad del país”, dijo.

La corrupción ha sido el tema principal de su campaña electoral. Magyar ha visitado decenas de pueblos y ciudades, atrayendo multitudes enormes, incluso en lo más profundo del territorio tradicional de Fidesz. El apoyo a Tisza se inclina hacia lo urbano y lo joven: hay una generación de húngaros que ha crecido sin conocer nada más que a Orbán. “¡Fidesz, lárgate!” ha sido un cántico común en las calles de Budapest esta semana.

La campaña de Magyar ha sido rígidamente doméstica. Tisza se ha mantenido alejado de los medios internacionales, para que Fidesz no lo acuse de coludir con agentes extranjeros. Magyar se ha centrado casi por completo en cuestiones del día a día, como la economía estancada de Hungría y la mala atención sanitaria, y ha hablado poco sobre política exterior o la Unión EuropeaE. No ha dicho prácticamente nada sobre Ucrania para evitar que lo pinten como el tipo de político europeo liberal que Orbán ha vilipendiado durante años.

Esta disciplina le ha negado a Orbán líneas de ataque evidentes contra Magyar. En su lugar, según Magyar, Fidesz planeaba chantajearlo publicando un video de él “en un momento íntimo con mi entonces novia”, que había grabado en secreto.

“Sí, soy un hombre, de 45 años; tengo vida sexual. Con una pareja adulta”, dijo en febrero. “Queridos cobardes de Fidesz, adelante y saquen todo.” Hasta ahora, ese kompromat sexual, si existe, no se ha hecho público.

El húngaro es un idioma difícil: los nacionalistas bromean con que es el idioma del cielo porque se tarda una eternidad en aprenderlo. Pero incluso los oídos extranjeros se han familiarizado con una palabra que ha resonado a lo largo de la campaña de Orbán: “hárború” – “guerra”.

Hárború aparece en mítines, en vallas publicitarias, en anuncios en línea. En un mitin final en Székesfehérvár, cerca de Budapest, el viernes, Orbán repitió su afirmación de que había mantenido a los húngaros fuera de la guerra, y prometió no darle a Ucrania “nuestros hijos, armas ni libertad”. Las ciudades y pueblos de Hungría están salpicados de carteles que muestran al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a menudo junto a Magyar. Algunos dicen: “¡Peligro!”. Otros dicen: “No dejes que sea él quien se ría al último” y “¡Detengámoslos!”.

Los oponentes de Orbán dicen que gran parte de su éxito electoral se ha basado en encontrar supuestos enemigos: primero, las ONG; luego, las universidades liberales; luego, los inmigrantes; luego, el movimiento LGBTQ; y ahora, Ucrania.

El fin de semana pasado, los aliados de Orbán afirmaron, sin pruebas, que Ucrania había colocado dos mochilas con explosivos junto a un gasoducto cerca de la frontera de Hungría. En febrero, Orbán envió soldados húngaros a custodiar la infraestructura energética del país, diciendo que la medida tenía como objetivo impedir un ataque ucraniano.

En su campaña electoral, Fidesz ha utilizado un video generado por inteligencia artificial que muestra a Magyar irrumpiendo en una casa húngara para reclutar por la fuerza a un joven. Otro video generado por IA muestra a una niña preguntando por su padre, quien luego aparece arrodillado en el barro, antes de ser ejecutado. “Por ahora esto es solo una pesadilla, pero Bruselas se está preparando para convertirlo en realidad”, dice el video. “Fidesz es la única opción segura”.

Los críticos han señalado la ironía de la línea de ataque de Orbán contra Ucrania. Surgió en la escena política húngara a finales de la década de 1980 como un liberal anticomunista, exigiendo la retirada de las tropas soviéticas de Hungría. Ahora, dada la cordialidad de Orbán con Rusia y su demonización de Ucrania, “¡Rusos, a casa!” se ha convertido en un cántico anti-Fidesz común entre los simpatizantes de Tisza.

Estados Unidos está inusualmente implicado en las elecciones de Hungría porque la administración Trump quiere que el modelo de gobierno al estilo Orbán triunfe en Europa. La Estrategia de Seguridad Nacional de la administración, publicada el año pasado, detalló cómo impulsaría una Europa más “afín”; es decir, antiwoke, antiverde, antinmigración.

“Esta administración estadounidense cree que hay una revolución trumpiana, y que esta revolución trumpiana está llegando a Europa, y que Europa está solo un ciclo electoral por detrás de Estados Unidos”, dijo a CNN Ivan Krastev, presidente del Centre for Liberal Strategies en Sofía, Bulgaria.

Por esa razón, Estados Unidos ha gastado un capital diplomático significativo presionando para la reelección de Orbán. El vicepresidente J. D. Vance pasó dos días en Budapest esta semana, comprometiéndose a ayudar a Orbán “tanto como me sea posible”.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo el viernes en redes sociales que su administración “está lista para usar todo el poderío económico de Estados Unidos para fortalecer la economía de Hungría, como hemos hecho por nuestros grandes aliados en el pasado, si el primer ministro Viktor Orbán y el pueblo húngaro alguna vez lo necesitan”.

Orbán ha desempeñado durante mucho tiempo un papel disruptivo en la Unión Europea, obstaculizando los esfuerzos para financiar la defensa de Ucrania contra Rusia. Durante meses, Orbán ha utilizado la pertenencia de Hungría al bloque para vetar un préstamo de la Unión de 90.000 millones de euros (US$ 105.000 millones) para Ucrania, citando una disputa con Kyiv por un oleoducto dañado que transporta petróleo ruso a Hungría.

“No creo que nadie en Bruselas, salvo uno o dos aliados por delegación en Chequia y Eslovaquia, lamentara ver marcharse a Orbán”, dijo Mujtaba Rahman, director gerente para Europa en Eurasia Group, una consultora de riesgo político.

Como Magyar, por su parte, ha dicho poco en apoyo de Ucrania, algunos han especulado que él también podría obstaculizar los esfuerzos de la Unión Europea para ayudar a Kyiv.

Pero, en opinión de Rahman, Magyar simplemente ha sido “cauto” con su mensaje durante la campaña.

“Creo que Magyar sería una figura mucho más directa con la que Bruselas y la UE podrían tratar”, dijo a CNN.

The-CNN-Wire

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