EE.UU. respalda “firmemente” la soberanía de Panamá mientras critica a China por “socavar” el comercio global

El Gobierno de Estados Unidos insistió este jueves en criticar las acciones de China, a quien acusa de detener buques…

El Gobierno de Estados Unidos insistió este jueves en criticar las acciones de China, a quien acusa de detener buques con bandera panameña en el canal de Panamá como parte de una serie de “represalias” tras la suspensión de contratos en dos puertos del Canal que hasta enero operaban con capitales chinos. Washington dijo además que respalda “firmemente la soberanía” de Panamá.

“Las recientes acciones de China contra los buques con bandera panameña suscitan serias preocupaciones sobre el uso de herramientas económicas para socavar el Estado de derecho en Panamá, una nación soberana y un socio vital para el comercio mundial”, dijo este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado.

“Las detenciones, los retrasos u otros impedimentos al movimiento de los buques socavan la estabilidad de las cadenas de suministro globales, aumentan los costos para las empresas y los consumidores, y erosionan la confianza en el sistema de comercio internacional”, agregó.

Por el Canal de Panamá, una vía marítima clave a nivel mundial, transita cada año alrededor del 40 por ciento de todo el tráfico de contenedores de Estados Unidos.

Las detenciones, retrasos e impedimentos a la circulación de los buques “socavan la estabilidad de las cadenas de suministro globales, aumentan los costos para las empresas y los consumidores, y erosionan la confianza en el sistema comercial internacional”, cuestionó Rubio sobre el presunto accionar de China.

La postura de Washington no es nueva. La semana pasada, la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés) ya había advertido en un comunicado que seguía los acontecimientos en los puertos del canal de Panamá y que China había intensificado las detenciones de buques con bandera panameña con la presunta intención de “castigar a Panamá” ante la disputa legal entre ambos países.

Al retomar el reclamo este jueves, Rubio señaló que Estados Unidos “respalda firmemente” a Panamá, un “importante socio” con quien espera ampliar la cooperación económica y de seguridad.

CNN consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que dijo que no tenía comentarios al respecto. CNN también se comunicó con la Autoridad Marítima de Panamá y espera respuesta.

En relación a las acusaciones, si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores de China no se ha referido al tema en los últimos días, la semana pasada sí calificó a las denuncias de EE.UU. como “acusaciones infundadas” y dijo que “es clara” la postura del país sobre los asuntos relacionados a los puertos de la vía marítima.

La retención de embarcaciones por parte de China afecta a alrededor de unas 80 naves, dijo el miércoles el presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), René Gómez, en declaraciones a EFE. El funcionario agregó que ya habían abordado el tema con la Autoridad Marítima del país.

Panamá y China están en una tensión comercial y legal desde hace meses.

A fines de enero, la Corte Suprema de Justicia de Panamá dejó firme el fallo que anuló el contrato con Panamá Ports Company (PPC), que operaba en dos puertos en ambos extremos del Canal con gran parte de capital chino. La empresa operó por 28 años en los puertos de la vía marítima con capital de la firma de Hong Kong CK Hutchinson Holding.

Beijing dijo que el Gobierno del país caribeño pagaría “un alto precio político y económico” si no cambiaba su postura.

La compañía asegura ahora que, un mes después de lo que califica como una “toma ilegal” por parte del Estado panameño de las terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal (en ambos extremos del Canal) y la ocupación de la propiedad de Panama Ports Company, los daños han escalado a “más allá de US$ 2 mil millones”, según dijo la firma la semana pasada en un comunicado.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó tiempo atrás las acusaciones de ilegalidad, aseguró que su país es “un Estado de Derecho” y que el fallo debe ser respetado.

En su último comunicado, además de una serie de señalamientos, Panama Ports Company reiteró que Panamá no ha presentado su respuesta inicial a la demanda, algo que ya había señalado en un pronunciamiento anterior publicado el 16 de marzo.

El ministro para Asuntos del Canal, Jose Ramón Icaza, rechazó las acusaciones de PPC ante la consulta de CNN, a las que consideró “totalmente falsas”. Panamá sí tiene defensa y contrató abogados para el arbitraje, afirmó el funcionario, algo que también dijo anteriormente el presidente Mulino.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.