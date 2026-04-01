EE.UU. levanta las sanciones que había impuesto a Delcy Rodríguez en 2018

El Gobierno de Estados Unidos levantó este miércoles las sanciones que desde 2018 mantenía contra la actual presidenta encargada de…

El Gobierno de Estados Unidos levantó este miércoles las sanciones que desde 2018 mantenía contra la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de acuerdo con una actualización de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro.

El levantamiento de las sanciones ocurre cuando están por cumplirse tres meses del operativo militar del 3 de enero en el que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de que Rodríguez asumió las riendas del gobierno venezolano en su lugar.

Desde entonces, Rodríguez ha rechazado la captura de Maduro pero al mismo tiempo ha dicho que está dispuesta a tener una relación de cooperación y respeto con Estados Unidos.

Rodríguez reaccionó a la decisión con un mensaje en su cuenta de X, donde dijo que este es “un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”.

“Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos. ¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!”, señaló.

Las sanciones contra Rodríguez implicaban el congelamiento de sus bienes en Estados Unidos y la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realizaran negocios con ella.

El Gobierno de Estados Unidos sancionó a Rodríguez en 2018, durante el primer mandato presidencial de Donald Trump (2017-2021), tras señalar que la entonces vicepresidenta forma parte de un grupo que contribuía “a la destrucción de la democracia en Venezuela”.

Las sanciones también recayeron entonces contra la esposa de Maduro, Cilia Flores —también capturada en el operativo del 3 de enero—, y contra los entonces ministros de Defensa y de Comunicación e Información, Vladimir Padrino López y Jorge Jesús Rodríguez Gómez, respectivamente.

Ahora, el retiro de las sanciones contra Rodríguez se suma a los acercamientos que la funcionaria ha tenido con Estados Unidos desde que asumió como presidenta encargada.

Rodríguez ha recibido en Venezuela a algunos altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump, entre ellos, el secretario de Energía, Chris Wright, y ha promovido reformas en los sectores de petróleo y minas para facilitar la inversión extranjera.

Desde Estados Unidos, Trump ha dicho en varias ocasiones que Rodríguez está haciendo “un gran trabajo” al frente de Venezuela.

A principios de marzo, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares, que estaban rotas desde 2019.

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