EE.UU. habilita operaciones de empresas extranjeras en Venezuela, pero bajo sus condiciones: qué significa para su economía

El Gobierno de Estados Unidos habilitó más operaciones de empresas no estadounidenses en el sector del petróleo y la minería…

El Gobierno de Estados Unidos habilitó más operaciones de empresas no estadounidenses en el sector del petróleo y la minería en Venezuela sin riesgo de sanciones, lo que abre la posibilidad de mayores inversiones en el país sudamericano, pero siempre bajo la supervisión de Washington, que trazó límites para excluir a países que considera enemigos políticos.

La publicación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, marca condiciones que deben cumplir las condiciones interesadas, como haberse constituido antes de enero de 2025, que los pagos sean “comercialmente razonables” o que aquellos dirigido a individuos bloqueados por el Tesoro sean realizados a una cuenta del Gobierno de Estados Unidos.

“Es una mayor flexibilidad, como era esperado, dado que es una economía tutelada por Estados Unidos, y un apriete de tuercas a los enemigos políticos. La intención es abrir más espacio para los negocios”, dijo a CNN el economista José Manuel Puente, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA, en Caracas).

La medida, que no cambia el estatus de PDVSA como entidad sancionada por el Tesoro, plantea expectativas para la entrada de más divisas a un país necesitado de dólares. “Todo esto favorece mayores inversiones en el ámbito petrolero y potencialmente minero a mediano plazo. Eventualmente más empresas se podrían incorporar”, afirmó Puente.

Graciela Urdaneta, economista jefe de la consultora Ecoanalítica y experta en política energética, consideró que puede esperarse un aumento de la llegada de divisas, pero puso paños fríos al asunto. “Lo que busca la OFAC es que los bancos y proveedores dejen de bloquear todo por susto, el famoso over-compliance (sobrecumplimiento). No esperes un chorro nuevo de dólares; lo que va a pasar es que el dinero que ya se genera debería fluir más rápido y con menos trabas, porque ahora el camino está más despejado para cobrar y pagar”, explicó a CNN.

El anuncio, añadió Urdaneta, ofrece seguridad a actores no estadounidenses de poder participar en transacciones bajo el marco de las licencias actuales sin temor a sanciones secundarias, pero indicó que su impacto sería marginal en inversión y producción de la economía venezolana.

“Esto ayuda a ‘aceitar la maquinaria’ de lo que ya existe, pero nadie va a meter miles de millones de dólares para subir la producción por una aclaratoria técnica. Sirve para que los que ya están aquí operen mejor y no se detengan, pero para ver un salto real en los barriles necesitamos un horizonte mucho más largo que unas licencias que vencen cada tanto”, señaló.

Con el comunicado, la OFAC pasa de impedir la mayoría de las transacciones a permitir algunas, pero ejerciendo control sobre quién recibe el dinero y cómo, y evita zonas grises operativas que impidan nuevas inversiones.

Al respecto, Urdaneta remarcó que todavía “persiste el estigma” sobre el sistema financiero venezolano. “Los bancos globales suelen ser mucho más conservadores que la propia OFAC, y es probable que, a pesar de esta aclaratoria, sigan imponiendo filtros rigurosos que actúan como una barrera invisible para la inversión que el país realmente necesita para su reconstrucción económica”, expresó.

Estados Unidos, que viene coordinando con el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, emitió en las últimas semanas varias licencias que facilitan la participación de empresas estadounidenses en Venezuela. La nueva aclaración de la OFAC beneficia en primera instancia a compañías de otros países como BP (Reino Unido), Respol (España), ENI (Italia), Maurel&Prom (Francia) y Reliance (India) así como otras firmas que ofrecen servicios petroleros y que ya llevan tiempo operando en el país. Pero es más difícil para empresas que todavía no desembarcan en el país.

“El inversionista energético piensa en ciclos de veinte años, y hoy la política de Washington hacia Venezuela se mide en ciclos de meses. Esa asimetría temporal hace que las empresas sigan operando con extrema cautela”, señaló Urdaneta. Además, dijo que si bien algunas “sí sentirán un alivio y se atreverán”, no representan a la mayoría. “Por eso creo que este año será para los que ya están aquí, que son los que más tienen que ganar con estos cambios”, añadió.

El Gobierno de Rodríguez impulsa cambios en el marco jurídico para facilitar inversiones: ya aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos y envió un proyecto de una nueva ley de minas, que está siendo debatido por la Asamblea Nacional. Pero las medidas todavía son insuficientes para atraer a las multinacionales. “Venezuela sigue siendo vista por las juntas directivas de las grandes transnacionales como un entorno de alto riesgo regulatorio y político. (El anuncio de la OFAC) es un alivio procedimental, pero no es suficiente después de todo lo que ha pasado”, comentó la economista.

La OFAC puso entre las condiciones que las transacciones no deben involucrar a personas localizadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, o que estén sujetos a sus leyes, ni a entidades que sean bajo control de tales individuos. Además, no debe estar ligada a ninguna entidad que, aunque estén en Venezuela o EE.UU., sean propiedad de una persona o firma bajo legislación de China. Y los minerales extraídos de Venezuela no deberán ser procesados o refinados en dichos países.

“Es una jugada estratégica geopolítica muy ruda para sacar a todos los enemigos”, comentó Puente, quien destacó que empresas chinas en la última década realizaron enormes inversiones en el país, no solo en el ámbito petrolero.

El Ministerio de Exteriores de China expresó este martes que “se opone firmemente a que la parte estadounidense utilice las llamadas licencias generales para interferir en la cooperación entre China y Venezuela”. La portavoz Mao Ning dijo en conferencia de prensa que los “derechos e intereses legítimos” del país asiático en el país latinoamericano “deben ser protegidos” y consideró que EE.UU. debería levantar “de inmediato sus sanciones unilaterales ilegales contra Venezuela”.

Puente destacó que en los últimos años, a raíz de la crisis política y económica, Venezuela perdió gran parte de su capital humano, por lo que es imprescindible la asistencia técnica y financiera del exterior. Pero también remarcó la necesidad de una recuperación democrática. “Debe ser apoyado por sus socios, pero no tutelados por ellos”, subrayó.

“Algunos académicos seguimos pensando que el verdadero progreso y bienestar y la sostenibilidad económica va a depender de la reconstrucción de su democracia, de sus instituciones, tanto política como económicamente”. Pero sostuvo que hay dos cuestiones en las que cambia la prioridad. Estados Unidos “tiene un orden diferente, primero va el petróleo y después la democracia”, dijo. Y agregó: “Están pensando en el bienestar de los estadounidenses primero y después el de los venezolanos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.