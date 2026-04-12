EE.UU. atacó dos presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico y reportan cinco muertos

EE.UU. atacó dos presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental el sábado, matando a cinco personas, según el Comando…

EE.UU. atacó dos presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental el sábado, matando a cinco personas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 11 de abril, por instrucción del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L.

Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, escribió SOUTHCOM el domingo en una publicación en redes sociales en X”.

Las fuerzas armadas de EE.UU. han matado al menos a 168 personas en ataques que han destruido 50 embarcaciones como parte de una campaña que Washington dice que busca frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, según anuncios oficiales y el análisis de CNN de las labores de búsqueda y rescate.

Ha habido al menos 15 sobrevivientes de esos ataques, al menos dos de los cuales fueron detenidos brevemente por la Marina de EE.UU. antes de ser devueltos a sus países de origen. Se presume que unas 11 personas murieron después de que las búsquedas no las localizaran en el agua.

El Gobierno de Trump le ha dicho al Congreso que EE.UU. se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga a partir de su primer ataque el 2 de septiembre, calificando a los muertos como “combatientes ilegales” y afirmando tener la capacidad de ejecutar ataques letales sin revisión judicial debido a una conclusión clasificada del Departamento de Justicia.

Algunos miembros del Congreso, así como grupos de derechos humanos, han cuestionado esa conclusión y han argumentado que los presuntos narcotraficantes deberían enfrentar un proceso judicial, como había sido la política de interdicción llevada a cabo por EE.UU. antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.

El Gobierno de Trump tampoco ha proporcionado evidencia pública de la presencia de narcóticos en las embarcaciones atacadas, ni de su afiliación con cárteles de la droga.

Funcionarios militares han dicho que ningún miembro de las fuerzas armadas de EE.UU. ha resultado herido en los ataques.

The-CNN-Wire

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