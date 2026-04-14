EE.UU. ataca a otra embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Pacífico y deja cuatro muertos

Las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo este martes un ataque contra otra presunta embarcación de tráfico de drogas en…

Las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo este martes un ataque contra otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, matando a cuatro personas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 14 de abril, por instrucción del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque mortal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, escribió SOUTHCOM en X, y añadió que ningún miembro del personal militar estadounidense resultó herido en el ataque.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han matado al menos a 174 personas en ataques que han destruido 52 embarcaciones como parte de una campaña que Washington afirma está dirigida a frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, según anuncios oficiales y el análisis de CNN de los esfuerzos de búsqueda y rescate. Hay al menos 15 supervivientes de esos ataques, al menos dos de los cuales fueron detenidos brevemente por la Marina de Estados Unidos antes de ser devueltos a sus países de origen. Se presume que unas 11 personas han muerto después de que el equipo de búsqueda y rescate no las localizaran en el agua.

La Guardia Costera de Estados Unidos inició una búsqueda de un número no especificado de supervivientes que abandonaron el barco antes de que sus embarcaciones fueran atacadas el 30 de diciembre en aguas internacionales. La Guardia Costera suspendió su búsqueda el 2 de enero. Posteriormente, funcionarios dijeron que habían ocho supervivientes a los que intentaban localizar. La Guardia Costera de igual manera inició búsquedas de supervivientes de ataques contra embarcaciones el 27 de octubre, el 23 de enero y el 9 de febrero, pero las tres búsquedas fueron suspendidas sin localizar a los hombres. Tras los ataques del 11 de abril, el las fuerzas dijeron que habían notificado a la Guardia Costera “para activar el sistema de Búsqueda y Rescate” después de que una persona sobreviviera al primer ataque.

El Gobierno de Trump ha dicho al Congreso que Estados Unidos se encuentra ahora en un “conflicto armado” contra los carteles de la droga a partir de su primer ataque el pasado 2 de septiembre, calificando a los muertos como “combatientes ilegales” y afirmando tener la capacidad de llevar a cabo ataques letales sin revisión judicial debido a una conclusión clasificada del Departamento de Justicia.

Algunos miembros del Congreso, así como grupos de derechos humanos, han cuestionado esa conclusión y han argumentado que los posibles narcotraficantes deberían enfrentar un proceso judicial, como había sido la política de interceptación llevada a cabo por Estados Unidos antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.

El Gobierno de Trump tampoco ha proporcionado pruebas públicas de la presencia de narcóticos en las embarcaciones atacadas, ni de su afiliación con cárteles de la droga.

Funcionarios militares han dicho que ningún miembro del servicio estadounidense ha resultado herido en los ataques.

The-CNN-Wire

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