Ed Sheeran busca evitar la reventa de boletos para su recién anunciado concierto en México

Ed Sheeran anunció que incluirá una parada en la Ciudad de México como parte de su gira “Loop Tour”, que…

Ed Sheeran anunció que incluirá una parada en la Ciudad de México como parte de su gira “Loop Tour”, que comenzó en enero pasado en Nueva Zelanda. La visita del cantante a México está programada para el próximo 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes y, hasta el momento, es la última fecha anunciada del tour.

Las entradas para el concierto en la capital mexicana estarán disponibles a partir del 20 de abril a las 11:00 a.m. (hora local). Llamó la atención que el sitio oficial del artista incluye un documento detallado en el que se explica la dinámica de venta para este show. En él se señala que el equipo de Ed Sheeran busca combatir la reventa y la “venta secundaria no ética”, definida como la compra de boletos a precio original para luego revenderlos a costos inflados a través de plataformas no autorizadas, lo que limita el acceso de los fans.

Para evitar esta práctica, se implementará un sistema de boletos nominativos, es decir, cada entrada incluirá el nombre del comprador. Además, será obligatorio presentar una identificación oficial para acceder al evento. Los boletos se venderán a través de la plataforma FunTicket. También se dieron a conocer los precios de las distintas secciones del estadio, que van aproximadamente de US$ 99 a US$ 302.

El artista también tiene previstas presentaciones en otras ciudades de Latinoamérica, como Santo Domingo, San Juan, Bogotá, Lima, Ciudad de Guatemala, Quito y San José, además de varias fechas en Estados Unidos y Canadá.

The-CNN-Wire

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