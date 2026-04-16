Directora de Inteligencia Nacional pide investigar denuncias relacionadas con el juicio político contra Trump en 2019

La directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, envió al menos una denuncia penal al Departamento de Justicia solicitando…

La directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, envió al menos una denuncia penal al Departamento de Justicia solicitando investigaciones sobre una queja de un informante y su manejo por parte del organismo de control de la comunidad de inteligencia, que condujo al juicio político contra el presidente Donald Trump en 2019, confirmó el miércoles un portavoz de la oficina de Gabbard.

Para reforzar la denuncia, Gabbard publicó esta semana documentos que, según ella, exponen una “conspiración utilizada por el Congreso para destituir al presidente Trump”.

La oficina de Gabbard afirmó que los documentos publicados demuestran que el entonces inspector general de la comunidad de inteligencia, Michael Atkinson, no siguió el protocolo establecido en el manejo de la denuncia del informante.

Los documentos incluyen transcripciones del testimonio de Atkinson ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en 2019 y notas de las entrevistas con el denunciante.

CNN ha solicitado comentarios a Atkinson. La noticia fue publicada inicialmente por Fox News.

Atkinson trabajó 15 años en el Departamento de Justicia antes de desempeñarse como inspector general de la comunidad de inteligencia entre 2018 y 2020.

La reputación de Atkinson como una persona directa y honesta llevó a algunos legisladores que, de otro modo, se mostraban escépticos ante la denuncia del informante, a tomar en serio el documento, según informó previamente CNN.

Trump despidió a Atkinson en abril de 2020, lo que generó preocupación por la posible injerencia del presidente en el trabajo de lo que se supone que son organismos de control independientes.

Gabbard ha utilizado su mandato al frente de la comunidad de inteligencia para impulsar las afirmaciones políticas de Trump de que fue víctima de acusaciones falsas que lo vinculaban a él y a su campaña con Rusia.

En los últimos meses, Gabbard y el director de la CIA, John Ratcliffe, han publicado documentos que buscan desacreditar la evaluación de inteligencia de 2017 que concluyó que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016 e intentó ayudar a Trump.

Ratcliffe también presentó una denuncia penal contra John Brennan, el exdirector de la CIA.

Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) confirmó la remisión del caso al Departamento de Justicia, que se refiere a “uno o más exempleados de la comunidad de inteligencia y su papel en el juicio político contra el presidente Trump en 2019”.

Al ser consultada en News Nation sobre qué leyes cree que se pudieron haber infringido, Gabbard declaró el miércoles: “Dejo en manos de los abogados y del Departamento de Justicia que analicen esto y determinen los parámetros legales específicos. Pero era importante que remitiéramos este caso junto con toda la información que tenemos, para que el Departamento de Justicia pueda hacer precisamente eso e investigarlo”.

El representante Jim Himes, el principal demócrata de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, denunció los esfuerzos de Gabbard.

“Esta aparente denuncia penal no tendrá consecuencias, ya que no se produjo ninguna irregularidad, pero lo que sí logrará es disuadir a futuros denunciantes de acudir al Congreso con la confianza de que la ley los protegerá”, declaró en un comunicado. “Sospecho que ese es precisamente el objetivo”.

En los últimos meses, Gabbard ha sido objeto de una denuncia por parte de un informante.

El inspector general de la comunidad de inteligencia notificó el año pasado al Congreso que había recibido una denuncia en la que se alegaba que un informe de inteligencia altamente clasificado había sido “restringido con fines políticos”.

Gabbard ha negado las acusaciones.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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