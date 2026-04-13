Detienen a exfuncionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú por presuntas omisiones en las elecciones

La Policía Nacional de Perú detuvo este lunes a José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina…

La Policía Nacional de Perú detuvo este lunes a José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a quien señala como presunto responsable del delito de omisión de actos funcionales durante las elecciones generales que el país tuvo este domingo.

En un comunicado publicado en Facebook, la Policía dijo que el arresto muestra “una respuesta inmediata frente a hechos que afectan la administración pública”.

CNN busca saber si Samamé Blas ya cuenta con representación legal y cómo se declara.

La detención del exfuncionario ocurre un día después de que las elecciones generales del país se vieran marcadas por los retrasos en la apertura de algunos centros de votación.

La ONPE atribuyó la situación a problemas de logística con la entrega de material electoral y argumentó que solo había afectado al 0,072 % de los centros en el país. Sin embargo, algunos candidatos y ciudadanos expresaron su inconformidad con lo sucedido y pidieron extender el horario para votar, petición que concedió el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al extender una hora la recepción de boletas. Incluso, el JNE acordó permitir que este lunes se instalaran 13 centros que no pudieron abrir el domingo en Lima Metropolitana, así como dos circunscripciones en Estados Unidos.

Algunos medios locales reportan que habría renunciado a su cargo la noche del domingo para asumir la responsabilidad por las fallas durante la jornada electoral.

CNN contactó al ONPE para pedir comentarios sobre la situación y aclarar si aún es funcionario de la institución.

Perú tuvo elecciones para elegir presidente, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. Hasta la mañana de este lunes, según los datos de la ONPE, los candidatos punteros y quienes pasarían a la segunda vuelta son Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con casi el 17 % de los votos, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con más del 14 %.

The-CNN-Wire

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