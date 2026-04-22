El secretario de la Marina de EE.UU., John Phelan, es destituido mientras continúa el bloqueo naval de Irán

El secretario de la Marina, John Phelan, fue destituido de su cargo, dijeron a CNN seis fuentes familiarizadas con el…

El secretario de la Marina, John Phelan, fue destituido de su cargo, dijeron a CNN seis fuentes familiarizadas con el asunto, en medio de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la implementación de reformas a la construcción naval y por la estrecha relación de Phelan con el presidente Donald Trump.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo la noche de este miércoles que Phelan dejaría el cargo “con efecto inmediato”, un anuncio sorpresivo que se produjo mientras la Marina de EE.UU. lleva a cabo un bloqueo de puertos iraníes durante un alto el fuego en la guerra con Irán. Antes, Hegseth habló con Trump e informó a Phelan que debía renunciar o sería despedido, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

“El presidente Trump y el secretario Hegseth coincidieron en que se necesita un nuevo liderazgo en la Marina”, dijo a CNN una de las fuentes, un alto funcionario del Gobierno.

La Marina remitió las consultas sobre los detalles de la salida de Phelan a la Oficina del Secretario de Defensa, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Casa Blanca remitió a CNN a una declaración de Parnell.

“En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de Estados Unidos”, dijo Parnell en una publicación en X. “Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. El subsecretario Hung Cao se convertirá en secretario interino de la Marina”.

El anuncio fue particularmente impactante por el momento en que se dio, con la Marina desempeñando un papel clave para impedir que buques iraníes atraviesen el estrecho de Ormuz. Hasta ahora, fuerzas estadounidenses han redirigido 31 embarcaciones para que regresen a puerto y también han abordado dos barcos.

Varias fuentes dijeron a CNN que hubo tensión durante meses entre Phelan y Hegseth, quien creía que estaba avanzando demasiado lentamente en la implementación de reformas de construcción naval y también estaba molesto por la comunicación directa de Phelan con Trump, lo que Hegseth consideró un intento de eludirlo. El subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, también quería tomar el control de responsabilidades importantes en materia de construcción naval y adquisiciones de la Marina, un trabajo que normalmente estaría dentro del ámbito de Phelan.

De acuerdo con un alto funcionario de la Casa Blanca, los problemas llegaron a un punto crítico durante una reunión este miércoles en la Casa Blanca entre Trump y Hegseth sobre construcción naval.

Trump, frustrado por el lento avance en la construcción naval, se convenció durante la reunión de que Phelan debía ser reemplazado, y él y su secretario de Defensa decidieron poner a alguien que avanzara con mayor rapidez, aseguró el funcionario. Trump le dijo a Hegseth que “se encargara”, porque Phelan está subordinado al secretario de Defensa. Hegseth envió un mensaje a Phelan informándole que debía renunciar o sería despedido, dijo el funcionario.

El funcionario afirmó que Phelan no parecía creer que Trump estuviera al tanto del mensaje, y pronto comenzó a llamar a otros funcionarios de la Casa Blanca para preguntar si habían oído que le habían pedido renunciar y si sabían si el presidente estaba enterado. Fue más o menos entonces cuando Parnell emitió la declaración, dijo el funcionario.

Al menos dos miembros del personal de la Casa Blanca le dijeron a Phelan que la decisión era de Trump, dijo el funcionario. Pero Phelan aún buscó confirmación del propio presidente o de alguien cercano a él: fue a los terrenos de la Casa Blanca y buscó a funcionarios en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower con quienes tenía relación, preguntando si tenían información, detalló el funcionario.

Luego, Phelan pidió reunirse con Trump y fue al vestíbulo del Ala Oeste, dijo el funcionario. Trump se reunió con él brevemente y confirmó que Phelan quedaba fuera del cargo.

Phelan es un empresario sin servicio militar previo; él y su esposa recaudaron anteriormente millones de dólares para la campaña del presidente Donald Trump antes de que fuera confirmado como secretario de la Marina en 2025.

“John será una fuerza tremenda para nuestros miembros del servicio naval, y un líder firme en el avance de mi visión de Estados Unidos Primero”, dijo Trump en ese momento. “Pondrá el negocio de la Marina de Estados Unidos por encima de todo”.

La salida de Phelan es la primera entre los secretarios de las ramas militares designados por Trump. No obstante, Hegseth ha destituido a numerosos oficiales militares de alto rango en todas las ramas desde que asumió el cargo en el Pentágono.

El anuncio de su salida se produce la misma semana en que se celebraba, a las afueras de Washington, una importante conferencia marítima anual —la Sea Air Space de la Navy League. Phelan y otros altos mandos de la Marina asistieron y hablaron en la conferencia.

CNN informó previamente que el nombre de Phelan apareció en una lista de pasajeros que mostraba que en 2006 voló en el avión del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La lista mostraba que Phelan voló con Epstein; varios otros financieros; y un pasajero que parecía ser el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, un asociado cercano de Epstein que enfrentaba cargos de violación a una menor y agresión sexual cuando fue encontrado muerto en su celda de prisión en 2022.

Un amigo cercano de Phelan dijo que fue invitado a volar en el avión por el CEO de Bear Stearns, Jimmy Cayne, quien murió en 2021. Phelan no sabía que estarían volando en el avión de Epstein hasta que llegaron, dijo el amigo cercano, y Phelan no volvió a hablar ni a interactuar con Epstein.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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