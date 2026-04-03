Departamento de Justicia deja a Trump conservar documentos del gobierno al dejar el cargo, pese a ley de la era Watergate

Un nuevo memorando del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) indica que el presidente Donald Trump ya…

Un nuevo memorando del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) indica que el presidente Donald Trump ya no tiene que cumplir una ley de la era Watergate que le prohibía conservar registros presidenciales al dejar el cargo.

Es la acción más reciente del Gobierno para obstaculizar la transparencia, según grupos de vigilancia gubernamental, y otro golpe de Trump a los Archivos Nacionales tras su papel en el caso penal que enfrentó por el presunto manejo indebido de materiales de defensa nacional.

La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés) —que brinda asesoramiento legal al poder ejecutivo— emitió el jueves una opinión en la que afirmó que la Ley de Registros Presidenciales es inconstitucional.

“El presidente no necesita seguir cumpliendo con sus preceptos”, indica el dictamen.

Ningún presidente anterior había sostenido que la ley violara las disposiciones de separación de poderes de la Constitución, afirmó Donald Sherman, presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, un grupo de izquierda que promueve la transparencia gubernamental.

La opinión “es parte del ataque continuo y en escalada del presidente contra la transparencia y la supervisión”, dijo Sherman.

La ley se aprobó a raíz del escándalo Watergate y exige que los presidentes entreguen a los Archivos Nacionales los documentos del gobierno de su tiempo en el cargo cuando dejan la Casa Blanca. También permite el acceso a los registros a futuros gobiernos, el Congreso y, eventualmente, al público bajo la Ley de Libertad de Información.

Las disposiciones también ayudaron a impulsar los cargos por manejo indebido de documentos clasificados contra Trump presentados por el fiscal especial Jack Smith; la investigación penal surgió de las dificultades que tuvieron los Archivos Nacionales para lograr que Trump devolviera documentos gubernamentales que se llevó al terminar su primer mandato, y los investigadores descubrieron que entre esos registros había materiales altamente clasificados.

De acuerdo con Virginia Canter, quien trabajó en la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca durante las presidencias de Barack Obama y Bill Clinton, la opinión de la OLC autoriza a Trump a conservar documentos confidenciales una vez que abandone la Casa Blanca e incluso a venderlos al mejor postor.

“Las repercusiones son inimaginables”, declaró Canter, ahora asesora principal de Democracy Defenders, organización que ha impugnado varias políticas de Trump ante los tribunales.

La Casa Blanca defendió el compromiso de Trump de preservar sus registros en un comunicado que dijo que su personal presidencial “debe realizar capacitación sobre registros para que preserven adecuadamente todos los materiales relacionados con: el desempeño de sus funciones por su valor histórico, el registro administrativo de decisiones y acciones de política, y las necesidades legales”.

“El presidente también mantendrá el programa vigente para registros electrónicos: los correos electrónicos y los documentos no pueden eliminarse del sistema de la Casa Blanca”, declaró en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, y más tarde aclaró que no había “ninguna diferencia entre nuestra posición sobre registros físicos y electrónicos”.

Cuando CNN le preguntó si Trump estaba comprometido a entregar esos documentos al final de su presidencia, Jackson respondió: “El Gobierno ya está dialogando con NARA sobre cómo proceder”.

Históricamente, la OLC ha adoptado posturas legales muy favorables al poder ejecutivo. Pero incluso bajo esos estándares, la opinión del jueves sobre la Ley de Registros Presidenciales era extrema, de acuerdo con expertos legales.

“Existen numerosos casos anteriores en los que la OLC ha hablado y asesorado sobre la Ley de Registros Presidenciales”, dijo Jonathan Shaub, profesor de la Facultad de Derecho de Kentucky, que anteriormente trabajó tanto en la OLC como en la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca. “Nunca escuché una sugerencia de que fuera inconstitucional y mucho menos inconstitucional en su totalidad, en sí misma”.

La OLC dice que la ley regula de manera inconstitucional la conducta presidencial y amenaza con “impedir” la presidencia de la forma en que “restringe las operaciones cotidianas del presidente”.

Según la opinión, el Congreso carecía de un “propósito legislativo válido” al aprobarla, lo que sugiere que los legisladores nunca podrían tener una razón “legítima” para estudiar el funcionamiento interno de la Casa Blanca.

La opinión también señala que la cláusula constitucional pertinente permite al Congreso aprobar únicamente leyes que fortalezcan la presidencia, y que no puede aprobar leyes que la limiten.

“El memorando tergiversa la Ley de Registros Presidenciales al presentarla como una regulación de las funciones constitucionales del presidente, y en eso se basa su análisis”, afirmó Liz Hempowicz, subdirectora ejecutiva de American Oversight, un grupo de transparencia gubernamental de tendencia izquierdista. “De hecho, la Ley de Registros Presidenciales regula la propiedad y la conservación de los registros federales, un ámbito que se encuentra plenamente dentro de la competencia del Congreso”.

La opinión no tiene el peso de una sentencia judicial, pero los memorandos de la Oficina de Asesoría Legal se consideran vinculantes para el poder ejecutivo, salvo que se indique lo contrario a una agencia.

La ley no exige que el presidente entregue ningún documento al Archivo Nacional hasta el final de su mandato. Sin embargo, sus disposiciones sobre la conservación de registros prohíben la destrucción de documentos que podrían ser de interés para el Congreso en su labor de supervisión a corto plazo.

Estas labores de supervisión suelen implicar un intercambio de opiniones entre el poder legislativo y el ejecutivo; la OLC se basó en esta dinámica para argumentar que la influencia que ya tiene el Congreso —como su poder de financiación o su papel en la confirmación de nombramientos— implica que la ley carece de un propósito legislativo válido.

“El proceso tradicional de ida y vuelta al que se refiere la opinión de la OLC (entre el Congreso y el presidente)… no puede ocurrir si el presidente es libre de destruir cosas”, señaló Gregg Nunziata, quien trabajó para varias oficinas republicanas en el Senado y ahora dirige la Sociedad para el Estado de Derecho, un grupo de abogados conservadores y exfuncionarios públicos que ha rechazado a Trump.

Los grupos de transparencia gubernamental están ansiosos por llevar la postura de la OLC ante un tribunal, pero reconocen que sus vías para hacerlo pueden ser limitadas, debido a normas procesales que dictan cuándo se puede presentar una demanda.

No es inmediatamente evidente quién tendría legitimación ahora para demandar al Gobierno, ya que la disposición más significativa de la ley no entra en vigor hasta el final del mandato y la Casa Blanca dice que se está ciñendo a sus estándares anteriores para conservar los registros.

La última acción legal importante interpuesta en virtud de la Ley de Registros Presidenciales fue la demanda que el Departamento de Justicia presentó en 2022 contra el exasesor de Trump, Peter Navarro, por supuestamente no entregar a los Archivos las comunicaciones relacionadas con sus funciones en la Casa Blanca que guardaba en su cuenta de correo electrónico personal.

Una pregunta clave es cómo el Archivo Nacional —que no respondió a las consultas de CNN para esta historia— entenderá cómo se aplica a los documentos que ya posee de presidencias pasadas.

De acuerdo con la ley, los registros de un presidente no pueden obtenerse mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) hasta al menos cinco años después de que deje el cargo.

“Ahora que han pasado cinco años desde el final del primer Gobierno de Trump, la opinión de la OLC deja abierta la cuestión de si el Departamento de Justicia de Trump la aplicará retroactivamente para decir que los registros de su primera gestión debieron considerarse de naturaleza ‘personal’ y no son accesibles en virtud de las disposiciones de la Ley de Libertad de Información incorporadas en la Ley de Registros Presidenciales (PARA, por sus siglas en inglés)”, dijo Jason R. Baron, exdirector de litigios de la Administración Nacional de Archivos y Registros.

Un caso de la FOIA en el que el Departamento de Justicia defendiera su negativa a entregar documentos por haber determinado que la Ley de Registros Presidenciales era inconstitucional brindaría a un tribunal la oportunidad de pronunciarse al respecto.

Al inicio del segundo mandato, Trump despidió a la archivista nacional Colleen Shogan, quien ni siquiera ocupaba el cargo cuando el Archivo Nacional buscó la devolución de los documentos que Trump se llevó consigo tras su primer mandato. Este viernes, la Casa Blanca confirmó que el actual jefe de la Administración de Servicios Generales del Gobierno, Ed Forst, se desempeña como archivista nacional interino, mientras el designado por Trump para el cargo permanente espera la confirmación.

Dada la conducta previa de Trump con los documentos gubernamentales, parece seguro que el Senado solicitará la opinión del designado, Bradford Wilson, sobre la Ley de Registros Presidenciales.

Baron, quien ahora es profesor en la Universidad de Maryland, espera que Wilson adopte la postura de que está obligado a acatar la opinión de la Oficina de Asesoría Legal.

“Sea cual sea el destino de la Ley de Registros Presidenciales, sería una tragedia si el próximo archivista no hace un cabildeo agresivo para que la NARA asuma la custodia de todos los registros de la Casa Blanca relacionados con asuntos de gobierno”, dijo. “La opinión de la OLC socava la rendición de cuentas del Gobierno al disminuir nuestra capacidad de saber qué ha estado haciendo nuestro Gobierno, y el próximo archivista no debería ser parte de ello”.

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