Demócratas retiran su apoyo a Eric Swalwell y exigen que abandone su candidatura a gobernador de California

La candidatura del representante Eric Swalwell a la gobernación de California se tambaleaba este viernes, después de que su campaña…

La candidatura del representante Eric Swalwell a la gobernación de California se tambaleaba este viernes, después de que su campaña fue retirada de la principal plataforma de recaudación de fondos del Partido Demócrata y destacados miembros de la formación política le retiraron su apoyo y le instaron a abandonar la contienda tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró haberle dicho a Swalwell que pusiera fin a su candidatura, y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, lo instó a retirarse. Los senadores Adam Schiff, de California, y Ruben Gallego, de Arizona —ambos aliados de larga data— anunciaron que retiraban su apoyo. El copresidente de la campaña de Swalwell, el representante Jimmy Gomez, comunicó que renunciaba a su cargo.

Una de sus asesoras principales, Courtni Pugh —quien fungía como enlace de Swalwell con los grupos sindicales—, declaró a CNN que había abandonado la campaña “tan pronto como se enteró de la gravedad de las acusaciones”. Varios otros miembros del equipo de campaña renunciaron este viernes, y quienes permanecen en ella están intentando conseguir otros empleos, según una fuente con conocimiento del asunto.

“El comportamiento detallado en estos informes es aborrecible, está por debajo de la dignidad de quienes sirven en un cargo público y traiciona la confianza de todos los californianos”, decía una inusual declaración conjunta de altos miembros del personal de la campaña de Swalwell para gobernador y de su oficina congresional este sábado.

Los altos miembros del personal también dijeron que quienes aún no habían renunciado a sus empleos se quedaban para cumplir con sus obligaciones con los miembros del personal subalternos a quienes dirigen, quienes quizá no puedan “renunciar de inmediato a sus ingresos y beneficios sin un riesgo o consecuencia personal significativa”, así como con los electores del Distrito 14 de California, al que Swalwell representa.

Un portavoz de Californians for a Fighter, un grupo independiente de apoyo a la campaña de Swalwell, dijo en un comunicado: “A la luz de las graves acusaciones, el grupo suspende la actividad de campaña de inmediato”. Y en ActBlue, la plataforma de recaudación de fondos clave para las campañas demócratas, la página de su campaña no estaba aceptando donaciones.

El gobernador de California, Gavin Newsom, no pidió de inmediato a Swalwell que se retirara, pero declaró: “A medida que seguimos conociendo más detalles, estas acusaciones de múltiples fuentes son profundamente preocupantes y deben tomarse en serio”.

Mientras tanto, varios de los rivales de Swalwell en la contienda por la gobernación le pidieron que se retirara tras los informes de CNN y el San Francisco Chronicle en los que varias mujeres acusan a Swalwell de conducta sexual inapropiada.

La presión sobre Swalwell —con la rápida sucesión de nuevas denuncias— aumenta a medida que las acusaciones convulsionan una contienda electoral muy abierta, a solo unas semanas de que los votantes comiencen a emitir sus sufragios. Los candidatos compiten en unas primarias no partidistas en las que participan media docena de destacados demócratas y dos importantes republicanos. Solo los dos candidatos más votados, independientemente de su partido, avanzarán a las elecciones generales.

Swalwell publicó un video el viernes por la noche en el que afirmaba que las acusaciones de agresión sexual en su contra son “completamente falsas”.

“No pretendo en absoluto que sea perfecto ni un santo. Ciertamente he cometido errores de juicio en el pasado, pero esos errores son asunto mío y de mi esposa, y a ella le pido disculpas sinceramente por haberla puesto en esta situación”, manifestó. “También les pido disculpas si en algún momento les he hecho dudar de su apoyo, pero creo que saben quién soy”.

Swalwell no se pronunció directamente sobre el estado de su campaña.

“Este fin de semana voy a pasar tiempo con mi familia y amigos”, agregó, “y agradezco a quienes se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su apoyo. Espero poder darles noticias muy pronto”.

CNN habló con cuatro mujeres que denunciaron diversos tipos de conducta sexual inapropiada por parte de Swalwell, desde mensajes y fotografías inapropiados hasta besos y tocamientos no deseados, y en un caso, incluso una violación.

Una antigua colaboradora de Swalwell afirma que el congresista la violó cuando estaba muy ebria y la dejó con moretones y sangrando, una acusación que Swalwell niega rotundamente.

Otra mujer que contactó con Swalwell por internet debido a su interés en la política demócrata afirma que acabó completamente ebria en su habitación de hotel tras una noche de fiesta con el congresista, y que apenas recuerda lo sucedido. Según su relato, horas antes, en un bar, él la besó y le tocó la pierna sin su consentimiento.

Otra de las mujeres que describió haber recibido mensajes con fotos de desnudos no solicitados por parte de Swalwell fue la creadora de contenido en redes sociales Ally Sammarco. Ella contó que, en un principio, se puso en contacto con el congresista a través de Twitter para conversar sobre política. “Sinceramente, nunca pensé que me respondería; en aquel entonces solo tenía unos 1.000 seguidores”, comentó. “Y, de hecho, me respondió”.

Swalwell también negó las acusaciones de estas mujeres en un comunicado anterior dirigido a CNN.

“Estas acusaciones son falsas y surgen en vísperas de unas elecciones, dirigidas contra el candidato favorito para el cargo de gobernador”, declaró Swalwell en un comunicado. “Durante casi 20 años he servido al público —primero como fiscal y luego como congresista— y siempre he protegido a las mujeres. Me defenderé basándome en los hechos y, cuando sea necesario, emprenderé acciones legales. En los próximos días, mi prioridad será estar junto a mi esposa y mis hijos, y defender nuestra trayectoria de décadas de servicio frente a estas mentiras”.

Un portavoz de la campaña de Swalwell no respondió a la solicitud de comentarios sobre las deserciones de su campaña el viernes.

Gómez, copresidente de la campaña, declaró el viernes en un comunicado que había “descubierto información impactante sobre Eric Swalwell que contenía las acusaciones más feas y graves imaginables”.

También pidió a Swalwell que se retirara de la contienda apenas unas semanas antes de que los votantes comiencen a emitir sus votos de cara a las primarias de junio.

“Mi participación en cualquier campaña comienza y termina con la confianza. No puedo, en conciencia, seguir desempeñando ningún papel en esta campaña, por lo que renuncio a ella con efecto inmediato”, declaró Gómez. “El congresista debería retirarse de la contienda ahora para que haya plena rendición de cuentas, sin dudas, distracciones ni demoras”.

Schiff, un partidario clave de Swalwell en su estado natal, también anunció que retiraba su apoyo y que Swalwell debería abandonar la contienda.

Gallego, el senador de Arizona que había defendido a Swalwell a principios de semana, declaró el viernes que lamentaba haberlo hecho y que las acusaciones contra Swalwell son “indefendibles”.

“Las mujeres que denuncian casos como este merecen ser escuchadas con respeto, no cuestionadas ni desestimadas”, declaró Gallego. “Lamento haberlo defendido en redes sociales antes de conocer toda la información. Estoy igualmente consternado y molesto por lo sucedido. Retiro mi apoyo al congresista Swalwell con efecto inmediato”.

Varios de los oponentes de Swalwell en la contienda por la gobernación también le pidieron que se retirara.

“Eric Swalwell no debería estar ni cerca de ningún puesto de poder, y mucho menos ser gobernador de California. Debe renunciar a su cargo en el Congreso y retirarse de la contienda de inmediato”, declaró el multimillonario activista e inversor Tom Steyer, uno de los principales candidatos demócratas a la gobernación.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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