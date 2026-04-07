Daddy Yankee es nombrado Persona Del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación

Daddy Yankee fue seleccionado por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año 2026. A través de un…

Daddy Yankee fue seleccionado por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año 2026. A través de un comunicado, se informó que el artista puertorriqueño será homenajeado el próximo 11 de noviembre, durante la semana del Latin Grammy, con una gala especial que incluirá un concierto tributo en el que artistas internacionales —aún no anunciados— interpretarán versiones de su catálogo musical.

La institución destacó que Daddy Yankee será reconocido por sus casi tres décadas de trayectoria como cantante, compositor y figura clave del reguetón y la música urbana. Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de Grabación, destacó: “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia”.

El artista reaccionó al reconocimiento asegurando que representa un “sueño hecho realidad”. Además, expresó: “Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”. También afirmó que este honor reconoce no solo su trayectoria, sino también a Puerto Rico, a la comunidad latina y a los exponentes del reguetón.

La Academia Latina de la Grabación también resaltó la influencia de Ramón Ayala Rodríguez —nombre real del artista— en el desarrollo del reguetón, especialmente en sus inicios, cuando el género era estigmatizado. Asimismo, destacó su labor social mediante su fundación Daddy’s House, enfocada en programas educativos y comunitarios.

El reconocimiento a Persona del Año se entrega desde el año 2000 a artistas por sus logros en la industria de la música latina y sus aportes sociales. En 2025, el galardón fue otorgado a Raphael; en 2024, a Carlos Vives; y en 2023, a Laura Pausini.

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