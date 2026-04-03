Cuba liberará a más de 2.000 prisioneros mientras la crisis económica se agrava bajo la presión de Estados Unidos

El Gobierno de Cuba liberará a 2.010 prisioneros, la mayor excarcelación en años, mientras la isla se ve sometida a…

El Gobierno de Cuba liberará a 2.010 prisioneros, la mayor excarcelación en años, mientras la isla se ve sometida a una presión cada vez mayor por parte de la administración Trump.

El Gobierno decidió conceder el indulto basándose en la buena conducta de los reclusos, su estado de salud y la naturaleza de los “actos cometidos”, según la notificación publicada en Granma, el periódico oficial del gobernante Partido Comunista.

Las autoridades añadieron que entre los presos hay jóvenes, mujeres, personas mayores de 60 años y extranjeros. La lista no incluye a los condenados que cometieron delitos como homicidio, agresión sexual o “delitos contra la autoridad”.

Según Human Rights Watch, Cuba detiene y persigue regularmente a disidentes, entre ellos activistas, periodistas, manifestantes y opositores políticos.

La Habana ya ha llevado a cabo liberaciones masivas de prisioneros como parte de acuerdos con partes internacionales. Por ejemplo, a principios de 2025, Cuba liberó a 553 prisioneros tras negociaciones con Estados Unidos y el Vaticano, en las que la administración Biden se comprometió a aliviar las sanciones contra la isla.

El presidente estadounidense Donald Trump rescindió dicho acuerdo tras asumir el cargo, lo que llevó a Cuba a suspender temporalmente la liberación de prisioneros, antes de completarla en marzo.

El comunicado de Granma no menciona a Estados Unidos, sino que cita la liberación con motivo de las “celebraciones religiosas de la Semana Santa”, en las que los cristianos de todo el mundo celebran la Pascua. Sin embargo, Cuba ha resultado duramente afectada por la campaña de presión del Gobierno de Trump, lo que ha empeorado la ya precaria economía de la isla.

A principios de este año, mediante acciones militares en Venezuela y amenazas de aranceles a México, la administración Trump cortó el flujo de petróleo a Cuba, lo que sumó presión a la isla gobernada por comunistas para realizar importantes reformas políticas y económicas.

Trump ha insistido en que el Gobierno cubano debe finalmente abrir la economía centralizada de la isla para no colapsar. Trump también ha hablado con frecuencia de su deseo de “tomar Cuba”.

Muchos de los aliados políticos de Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, son partidarios de una línea dura contra Cuba y desde hace tiempo piden un cambio de su liderazgo comunista.

La isla se está quedando rápidamente sin el petróleo que le queda, el cual utiliza para alimentar vehículos y generar electricidad, lo que agrava una crisis energética que arrastra desde hace tiempo.

La isla ya sufría cortes de energía prolongados, pero la situación ha empeorado debido a la falta de combustible en las centrales eléctricas. En marzo, Cuba experimentó dos apagones a nivel nacional en tan solo una semana, dejando a sus más de 10 millones de habitantes sin electricidad.

La vida se ha paralizado por completo: las clases se han suspendido en muchas escuelas, los trabajadores han sido enviados a casa con permiso retribuido para ahorrar energía y se han cancelado vuelos desde algunos lugares porque Cuba no tiene suficiente combustible para aviones para vuelos de larga distancia.

A principios de esta semana, Trump permitió la entrada de un petrolero con bandera rusa en aguas cubanas, rompiendo el bloqueo de combustible, y declaró: “Tienen que sobrevivir”. Posteriormente, la Casa Blanca afirmó que esto “no suponía un cambio de política”.

Desde que los revolucionarios cubanos liderados por Fidel Castro derrocaron en 1959 al régimen de Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos, el país ha estado bajo un estricto embargo económico por parte de Estados Unidos, lo que ha bloqueado la mayor parte de la actividad comercial en la isla que involucra a estadounidenses y ha creado importantes barreras legales para cualquier nueva inversión.

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