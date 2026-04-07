Crecen las señales de un El Niño fuerte que causaría inundaciones, sequías e incendios

Prepárate para oír mucho más sobre El Niño durante los próximos meses —y quizá incluso por más tiempo— a medida…

Prepárate para oír mucho más sobre El Niño durante los próximos meses —y quizá incluso por más tiempo— a medida que el infame ciclo climático regresa, desarrollándose e intensificándose en el océano Pacífico cerca del ecuador. Si se forma como se espera, este fenómeno redibujará los mapas meteorológicos globales, provocando inundaciones para algunos y sequía e incendios forestales para otros, todo mientras, simultáneamente, acelera el ritmo del calentamiento global.

Hay indicios crecientes de que El Niño no solo es inminente —llegando a finales del verano o a comienzos del otoño— sino que también podría ser de gran intensidad.

De hecho, esto podría incluso calificar como un “Súper El Niño”, lo que aumentaría de manera significativa los impactos que se sienten en todo el mundo. Este tipo de El Niño extremadamente intenso es raro.

Para declarar a El Niño, en general, las temperaturas del océano en una región particular del Pacífico tropical deben superar en 0,5 grados Celsius el promedio de largo plazo. Un Súper El Niño, en contraste, ocurre cuando las temperaturas están a más de 2 grados Celsius por encima del promedio. Algunos modelos informáticos típicamente fiables, como el conjunto de modelos europeo, están proyectando justamente ese resultado para esta ocasión.

El Niño y La Niña son ciclos climáticos recurrentes en el océano Pacífico tropical que ocurren cada pocos años y pueden tener efectos profundos en los patrones meteorológicos globales. En el caso de El Niño, el ciclo puede traer tanto inundaciones como sequía a diferentes partes de África, ayudar a azotar la Costa Oeste de EE.UU. con tormentas invernales y conducir a más extremos de calor a nivel mundial.

El Niño se caracteriza por aguas inusualmente cálidas a lo largo del océano Pacífico tropical ecuatorial, y una serie relacionada de cambios en los vientos y en los patrones de precipitación en la atmósfera. Es un fenómeno llamado acoplado, lo que significa que, para que haya un El Niño, tanto el océano como la atmósfera deben estar respondiéndose entre sí de maneras características.

La atmósfera tiende a reaccionar a las aguas más cálidas desplazando las zonas de precipitaciones intensas más cerca de esa región caliente del océano. Los vientos alisios que típicamente soplan de este a oeste cerca del ecuador pueden debilitarse y luego invertir la dirección también. Esos cambios son lo suficientemente significativos como para afectar el clima en todo el mundo, como una serie de fichas de dominó cayendo.

En este momento, enormes volúmenes de agua inusualmente cálida se están extendiendo por debajo de la superficie del océano desde el Pacífico tropical occidental hacia el oriental, donde esa agua asciende lentamente a la superficie como un claro precursor de El Niño. Zonas periódicas de viento que sopla del oeste al este han ayudado a transportar esta agua, en lo que apropiadamente se conoce como ráfagas de vientos del oeste.

Aunque El Niño y La Niña, la hermana más fría de El Niño, son fascinantes desde una perspectiva meteorológica, nos importan por las maneras en que pueden afectar los eventos meteorológicos extremos en todo el mundo. De hecho, pueden resultar miles de millones de dólares en daños, y El Niño más fuerte probablemente haría que los impactos habituales fueran más severos.

Detectar a El Niño en formación y predecir su evolución “nos da un aviso temprano sobre riesgos cambiantes para muchos fenómenos relacionados con el tiempo, incluidos inundaciones, sequías, olas de calor, huracanes y tormentas eléctricas severas”, dijo Nat Johnson, meteorólogo del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. “Estos impactos meteorológicos y climáticos modifican los rendimientos de los cultivos, la propagación de enfermedades, el blanqueamiento de corales, las pesquerías y muchas otras partes del sistema terrestre que afectan nuestra vida diaria”.

Todavía hay mucha incertidumbre en torno al próximo El Niño, incluyendo un rango de resultados de pronóstico, especialmente en lo que respecta a la intensidad, dijo Johnson. Para complicar aún más las cosas; las proyecciones de modelos informáticos hechas durante la primavera tienden a tener menor precisión que las proyecciones hechas en otras épocas del año, un fenómeno conocido como la barrera de predictibilidad de primavera.

En EE.UU., El Niño tiende a tener sus efectos máximos durante los meses de invierno, cuando puede enviar una andanada de tormentas a partes de California y a lo largo de la franja sur de EE.UU., trayendo el riesgo de inundaciones.

También puede acelerar los vientos en la atmósfera superior sobre el océano Atlántico tropical durante el otoño. Esto hace que aumente la cizalladura del viento, y esto puede desgarrar tormentas tropicales incipientes y huracanes, frenando la temporada de huracanes del Atlántico.

Además, los fenómenos El Niño fuertes también se han vinculado a olas de calor en EE.UU. y en otras partes del mundo.

A nivel mundial, se sabe que El Niño inclina las probabilidades a favor de la sequía y las olas de calor en Australia, donde también puede aumentar los riesgos de incendios forestales. Otras zonas propensas a la sequía durante El Niño incluyen las secciones del norte de Sudamérica (incluidas partes de la selva amazónica), África central y meridional, e India. El Niño también puede hacer que caiga demasiada lluvia, con áreas propensas a inundaciones fuera de EE.UU. que incluyen el sureste de Sudamérica, el Cuerno de África, Irán, Afganistán y otras partes del sur y centro de Asia.

Cuando se trata del clima, El Niño tiende a liberar enormes cantidades de calor almacenado en los océanos de vuelta a la atmósfera, aumentando las temperaturas medias globales de la superficie. Si se forma un El Niño fuerte y continúa durante el invierno, entonces es casi seguro que 2026, 2027 o ambos años establecerán nuevos récords como el año más cálido desde que comenzaron los datos instrumentales en el siglo XIX.

El planeta ya se está calentando a un ritmo acelerado, y un El Niño intenso lo aceleraría aún más, al menos durante unos años. Si el cambio climático es como subir por una escalera mecánica, con algunos años más cálidos que otros, un año de El Niño equivale a saltar arriba y abajo mientras se sube en esa escalera mecánica, alcanzando nuevas alturas récord, aunque sea brevemente.

El último El Niño, que no fue un Súper El Niño, hizo que 2024 sea el actual poseedor del título del año más cálido. El último Súper El Niño ocurrió en 2015-2016, con otros en 1997-98 y 1982-83. Los Súper El Niño no son una designación técnica de la NOAA, sino más bien una definición informal utilizada por algunos pronosticadores y los medios para referirse a un El Niño muy fuerte.

Los meteorólogos estarán observando de cerca a medida que las aguas del Pacífico se calientan para ver qué tan fuerte será el El Niño que tengamos. Si el modelo europeo resulta correcto, podría incluso ser el El Niño más fuerte registrado.

The-CNN-Wire

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