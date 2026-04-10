¿Conseguirá Trump un peor acuerdo con Irán que el de Obama? Claves del diferendo

Los contrastes son notables. Un presidente optó por la diplomacia. Barack Obama y una amplia coalición internacional negociaron un acuerdo…

Los contrastes son notables.

Un presidente optó por la diplomacia. Barack Obama y una amplia coalición internacional negociaron un acuerdo con Irán para que archivara su programa nuclear durante una década, a pesar de las objeciones del indignado primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien acudió al Congreso en 2015 para manifestarse en contra del acuerdo y del presidente de EE.UU.

Otro presidente optó por la ﻿guerra. Donald Trump, años después de haber destrozado el acuerdo de Obama y tras sentirse frustrado por las negociaciones para un nuevo pacto nuclear, convocó a Netanyahu a la Sala de Crisis de la Casa Blanca, según un informe del New York Times. El primer ministro de Israel se sentó frente al presidente de EE.UU. y lo convenció de lanzar un ataque sorpresa contra Irán sin consultar a los aliados en Europa ni en Medio Oriente.

Sin embargo, la guerra no se desarrolló exactamente según el plan de Trump.

Estados Unidos e Israel lograron sus objetivos de debilitar las capacidades militares, navales y de misiles de Irán. Pero el material nuclear iraní aún se encuentra en el país, aunque aparentemente enterrado, y la República Islámica ha tomado el control del estrecho de Ormuz, descubriendo así una nueva herramienta de influencia sobre la economía mundial.

No obstante, independientemente de cómo termine finalmente la guerra con Irán —las conversaciones comenzarán el sábado en Islamabad, Pakistán, para intentar consolidar un frágil alto el fuego—, Trump querrá declarar que el resultado es mejor que el que logró su predecesor Obama sin ir a la guerra.

Trump rara vez habla de Irán sin criticar duramente a Obama y el acuerdo nuclear de 2015, conocido formalmente como Plan de Acción Integral Conjunto, o JCPOA.

“Lo que hizo Barack Hussein Obama, al concederles el acuerdo nuclear con Irán, les dio libertad para desarrollar un arma nuclear. Básicamente, eligió a Irán por encima de Israel y otros países que no querían que lo hiciera”, dijo Trump en una reunión de gabinete el 26 de marzo.

En una conferencia de prensa el 6 de abril, reiteró la idea de que Obama eligió a Irán en lugar de a Israel.

“Si no hubiera intervenido y cancelado el acuerdo de Obama, que era terrible, el acuerdo nuclear con Irán habría sido un camino hacia un arma nuclear”, afirmó Trump. “Una muy grande, sin límites”.

A Trump también le gusta mencionar que, al finalizar el acuerdo, Estados Unidos envió un avión cargado de dinero en efectivo — US$ 400 millones, en su mayoría francos suizos— a Irán.

En realidad, ese dinero era el reembolso de fondos iraníes congelados décadas atrás, pero coincidió con la adopción del acuerdo nuclear y la liberación de estadounidenses encarcelados en Irán, entre ellos el periodista del Washington Post, Jason Rezaian.

Ese cargamento de dinero —y los miles de millones que Irán obtuvo en activos descongelados y por la venta de petróleo mientras el JCPOA estaba vigente— podrían verse eclipsados ​​por los peajes que Irán podría exigir ahora para poner fin a la guerra.

Estos nuevos fondos podrían incluir los peajes cobrados a los barcos por transitar el estrecho de Ormuz, el dinero procedente de activos descongelados o los ingresos derivados del levantamiento de las sanciones.

El JCPOA tenía un nombre difícil de recordar y fue una compleja operación diplomática.

El acuerdo multifacético fue firmado por Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EE.UU., China, Rusia, Francia y el Reino Unido), además de Alemania y la UE.

El esquema general del JCPOA, que contaba con apoyo internacional pero fue controvertido en Estados Unidos cuando se alcanzó, consistía en que Irán limitaría sus ambiciones nucleares, pondría un tope a su enriquecimiento de uranio y permitiría que inspectores internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) revisaran sus instalaciones a cambio del levantamiento de algunas sanciones sobre su riqueza petrolera y el descongelamiento de miles de millones de dólares.

Netanyahu estaba tan alarmado por el acuerdo que, en una medida sin precedentes, se dirigió al Congreso en 2015 en un intento por frustrar el acuerdo de Obama en suelo estadounidense.

Finalmente, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en 2018, durante su primer mandato.

Si bien otros países intentaron continuar con lo firmado, Irán acabó violando los términos y el acuerdo fracasó, aunque tanto la administración de Joe Biden como la de Trump 2.0 intentaron reanudar las negociaciones.

Trump lanzó la guerra contra Irán después de que fracasaran las conversaciones para alcanzar un nuevo pacto nuclear, aunque un diplomático extranjero involucrado en esas conversaciones afirmó que tuvieron un avance “a nuestro alcance”.

Y ahora, tras más de un mes de guerra, Trump busca nuevamente un acuerdo con Irán por su cuenta.

Según Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas, el JCPOA pertenece a una época muy diferente.

Para empezar, el OIEA y la comunidad de inteligencia estadounidense coincidieron en 2018 en que, mientras el JCPOA estuvo vigente, Irán no parecía estar buscando desarrollar armas nucleares y, en general, cumplía con las restricciones del acuerdo, aunque seguía apoyando a grupos terroristas y mantenía capacidades de misiles balísticos.

A instancias de Israel, Trump, durante su primer mandato, incumplió el acuerdo nuclear estadounidense (JCPOA), al considerar que no era beneficioso para el país.

Un año después de que Trump abandonara el antiguo pacto, Irán retomó el desarrollo de su programa nuclear, intensificando el enriquecimiento de uranio y la construcción de instalaciones nucleares.

Al mismo tiempo, Teherán seguía afirmando que respetaría el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1970 y que no buscaría desarrollar armas nucleares.

“De cara al futuro, cualquier nuevo acuerdo con Irán para limitar su capacidad nuclear tendrá que ser diferente del JCPOA, pero probablemente habrá algunos elementos similares”, comentó Kimball a principios de este mes.

En su opinión, entre las similitudes clave, deberá figurar la insistencia en que los inspectores del OIEA verifiquen que Irán cumple con cualquier posible acuerdo.

Trump tiene una visión maximalista de las exigencias. En lugar de limitar el enriquecimiento de uranio, quiere que Irán lo abandone y entregue sus reservas existentes a Estados Unidos.

Irán también ha descubierto, como resultado de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, que tiene poder sobre la economía mundial al controlar el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural y un tercio de las exportaciones mundiales de fertilizantes de urea.

“Lo que ha hecho esta guerra es entregarle a Irán un arma mucho más útil que las armas nucleares: el estrecho de Ormuz, que estrangula los suministros mundiales”, declaró Fareed Zakaria, de CNN, a Anderson Cooper esta semana.

Incluso antes de abordar las capacidades nucleares de Irán, cualquier acuerdo para poner fin a la guerra deberá incluir la reapertura del estrecho, según el general retirado David Petraeus, exdirector de la CIA.

“Ese es, creo, el punto central”, declaró el jueves a Dana Bash de CNN. Algunas exigencias iraníes serán inviables, como la retirada de las fuerzas estadounidenses de las bases militares en la región o el reconocimiento del derecho de Irán a enriquecer uranio. Otras son más negociables.

Pero la nueva problemática del tráfico en el estrecho de Ormuz ofrece a Irán poder y, potencialmente, un salvavidas financiero, una especie de Canal de Panamá donde cobran peajes.

“Si se trata de US$ 2 millones por buque, que es lo que, según se informa, algunas empresas han estado pagando por el tránsito, y se multiplica esa cantidad por 100 o más barcos al día, se trata de una cantidad muy sustancial de divisas que permitiría a Irán reparar el extraordinario daño que se ha causado (a sus fuerzas armadas)”, indicó Petraeus.

A finales de febrero, Trump atacó a Irán porque consideraba que no se tomaba en serio las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, aunque uno de los mediadores contradijo esta conclusión.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, apareció en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS justo antes de que comenzaran los ataques y afirmó que Irán había accedido a hacer importantes concesiones.

El día antes de que Trump diera inicio a la guerra, Al Busaidi declaró que Irán había accedido a renunciar a sus reservas de uranio enriquecido reduciendo irreversiblemente su nivel de enriquecimiento por debajo de los niveles actuales, que son cercanos a los necesarios para fabricar un arma nuclear.

“No habría acumulación, ni almacenamiento, y la verificación sería total. Creo que ese es un logro igualmente importante”, apuntó Al Busaidi.

El principal negociador de Trump, el enviado especial Steve Witkoff, tenía una visión muy diferente de esas conversaciones previas a la guerra, la cual compartió en la reunión del Gabinete del 26 de marzo.

Según Witkoff, Irán cree tener “el derecho inalienable enriquecer (uranio)”. Witkoff también afirmó que los iraníes dejaron claro que “no renunciarían diplomáticamente a lo que no pudiéramos ganar militarmente”.

Kimball afirmó que Witkoff y su socio negociador, Jared Kushner, yerno de Trump, tal vez no comprendieron la importancia de las concesiones que Irán estaba dispuesto a hacer.

“Witkoff era demasiado —y voy a usar una palabra fuerte: incompetente— y técnicamente desinformado para comprender la importancia de lo que estaba en juego”, opinó Kimball.

Ahora Witkoff y Kushner se unirán al vicepresidente J.D. Vance para nuevas conversaciones en Islamabad.

Por lo tanto, Estados Unidos aún debe negociar con los líderes que encuentre en Irán. El régimen ha sostenido que, como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, Irán está dentro de la legalidad para enriquecer uranio con fines energéticos.

A cambio de dejar de lado esa cuestión, es probable que el régimen, al igual que en la era Obama, insista en el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní.

Pero ahora Irán también querrá formalizar su control del estrecho de Ormuz, lo que significa que el régimen podría tener más poder que antes.

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