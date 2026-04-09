Confirman a Larry Devoe como el nuevo fiscal general de Venezuela en reemplazo de Tarek William Saab

El abogado Larry Daniel Devoe Márquez, especialista en derechos humanos, será el nuevo fiscal general de Venezuela, según lo definió…

El abogado Larry Daniel Devoe Márquez, especialista en derechos humanos, será el nuevo fiscal general de Venezuela, según lo definió la Asamblea Nacional en su sesión de este jueves.

La elección de Devoe se produce mes y medio después de la renuncia de Tarek William Saab, un hombre cercano al derrocado presidente Nicolás Maduro y quien encabezaba la Fiscalía desde 2017.

Tras la dimisión de Saab el 25 de febrero, la propia Asamblea designó a Devoe como fiscal encargado y, a propuesta de la diputada Carolina García Carreño, este jueves lo nombró de forma definitiva. Hasta antes de ocupar este puesto, Devoe era secretario ejecutivo del gubernamental Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Durante su sesión, la Asamblea de mayoría oficialista también concretó otros dos nombramientos.

Uno de ellos fue el de Eglée González Lobato como nueva defensora del Pueblo, un cargo que había quedado vacante en marzo después de la renuncia de Alfredo José Ruiz Angulo. González es abogada, consultora y fue profesora de la Universidad Central de Venezuela.

Además, la Asamblea eligió este jueves a Coromoto Godoy Calderón como nueva embajadora permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un puesto para el que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la propuso el 25 de marzo.

En su cuenta de Telegram, Rodríguez dijo entonces que confía “en su experiencia y amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el Sistema de Naciones Unidas, defendiendo nuestros intereses y fortaleciendo las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales”.

Los nombramientos de este jueves se suman a otros movimientos que Rodríguez ha hecho durante los últimos tres meses en el Gobierno y en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Algunos analistas han dicho a CNN que la presidenta encargada busca afianzar su control político luego de la captura de Maduro en un operativo militar de Estados Unidos realizado el 3 de enero.

The-CNN-Wire

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